“Un día con Peter Hujar” lidera nominaciones a los Spirit Awards (Janus Films via AP)

Un día con Peter Hujar, de Ira Sachs, que recrea una entrevista con el fotógrafo de los años 70, encabezó las nominaciones a los Premios Spirit del Cine Independiente con cinco candidaturas, incluyendo mejor película, mejor dirección, así como mejor interpretación principal y de reparto para Ben Whishaw y Rebecca Hall. La organización anunció el miércoles a los nominados para la 41.ª edición de la gala.

Varios filmes le siguieron con cuatro nominaciones, entre ellas mejor película y mejor dirección, como la adaptación lírica de Denis Johnson, Train Dreams, dirigida por Clint Bentley, y Lo siento, cariño, de Eva Victor, sobre la vida tras una agresión. Entre los primeros largometrajes con cuatro nominaciones figuran Blue Sun Palace, Uno de esos días y Lurker.

Eva Victor en "Lo siento, cariño" (Mia Cioffy Henry/A24 via AP)

La comedia negra de James Sweeney, Twinless, y The Plague, que también cuenta con Joel Edgerton —al igual que Sueños de trenes—, recibieron nominaciones a mejor película.

Edgerton estuvo entre los 10 nominados a mejor interpretación por Sueños de trenes, junto a artistas como Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada), Dylan O’Brien (Twinless), Keke Palmer (Un día de esos), Tessa Thompson (Hedda) y Whishaw, nominado también por la serie de Netflix Palomas negras. Desde 2022 los Premios Spirit usan categorías de interpretación neutras en cuanto al género.

Dylan O'Brien y James Sweeney en "Twinless" (Roadside Attractions via AP)

A mejor interpretación secundaria fueron nominados: Naomi Ackie (Lo siento, cariño), Zoey Deutch (Nouvelle Vague), Kirsten Dunst (Roofman), Nina Hoss (Hedda), Jane Levy (Una pequeña oración), Archie Madekwe (Lurker), Kali Reis (Reconstrucción), Jacob Tremblay (Soberano) y Haipeng Xu (Blue Sun Palace).

El premio Robert Altman, que reconoce la dirección, elenco y casting de una película, fue para la adaptación de The Long Walk, de Stephen King, con Mark Hamill, Cooper Hoffman y David Jonsson.

Everett Blunck en "The Plague" (IFC Films via AP)

Entre las películas internacionales nominadas se encuentran Sirāt, El agente secreto y Sobre convertirse en gallina de Guinea. Entre los documentales destacados figuran Ven a verme bajo una buena luz, Mis amigos indeseables: Parte I — Último aire en Moscú, El vecino perfecto, El cuento de Silyan y Galleta sin fin.

Los Premios Spirit también premian a programas de televisión, donde Adolescence, Forever y Mr Loverman sumaron cuatro nominaciones cada uno. La organización señaló que los nominados proceden de 18 países y el 41% se identificó como mujeres.

Joel Edgerton en "Sueño de trenes" (Netflix via AP)

En ocasiones, los Premios Spirit coinciden significativamente con los principales aspirantes y ganadores del Óscar (como con Anora o Todo en todas partes al mismo tiempo) y en otras no. Los premios limitan la elegibilidad a producciones con presupuestos inferiores a 30 millones de dólares, de modo que filmes como Una batalla tras otra no compitieron.

La edición 41 de los Premios Spirit dejará su tradicional sede cerca del muelle de Santa Mónica para mudarse al Hollywood Palladium. La gala, que recauda fondos para la programación anual de Film Independent, se celebrará el 15 de febrero, casi un mes antes de los Oscar.

Fuente: AP