Pinta Miami se consolida como referencia del arte latinoamericano en la Semana del Arte de Miami (VIVE MIAMI NEWS)

El regreso de Pinta Miami promete transformar el histórico Dinner Key de Coconut Grove en un epicentro internacional del arte contemporáneo latinoamericano. Durante cuatro días, del 4 al 7 de diciembre, la feria reunirá a artistas, coleccionistas y entusiastas en un entorno que destaca la diversidad y el dinamismo de la producción artística de la región, consolidando su posición como evento central de la Semana del Arte de Miami.

La edición, bajo la dirección curatorial de Irene Gelfman, introduce una estructura renovada que amplía tanto el alcance geográfico como la profundidad conceptual de la feria. Gelfman ha invitado a Isabella Lenzi, directora artística y curadora jefe de la Fundación Alberto Cruz en São Paulo, para liderar la sección RADAR, dedicada a proyectos individuales y dúos. Por su parte, Juan Canela, curador jefe del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, fue designado para NEXT, una plataforma para artistas emergentes y experimentales.

La feria cuenta con la participación de más de 40 galerías provenientes de América del Norte, del Sur y de Europa, lo que representa un crecimiento significativo respecto a ediciones anteriores. Además, de la fuerte presencia de galerías argentinas, entre las destacadas figuran Galería El Museo de Bogotá y Bernice Steinbaum Gallery de Miami, ambas presentes en la sección principal.

Además, la edición marca el debut de dos galerías panameñas —Galería Arteconsult y Mateo Sariel Galería— en la sección NEXT, lo que refuerza la visibilidad de voces emergentes de América Latina y su diáspora. La galería T20 de Murcia, España, se suma a RADAR con una selección de artistas contemporáneos españoles.

La propuesta curatorial de 2025 se articula en torno a ocho ejes, con un enfoque especial en la exploración de identidades latinoamericanas y la relación entre naturaleza, cultura y materialidad.

Según Gelfman: “Pinta Miami es la única feria durante la Semana de Arte de Miami que celebra la diversidad y la vitalidad del arte latinoamericano. En esta 19ª edición, busco propiciar un espacio de encuentro íntimo, dinámico y atractivo, donde prime la visibilidad de las escenas contemporáneas de América Latina en diálogo con el mundo. Pinta Miami es el evento indiscutido de arte latinoamericano en la agenda local, un punto de convergencia para la comunidad artística internacional”.

Irene Gelfman, directora curatorial (EFE/Pinta Miami)

La selección de artistas para 2025 incluye nombres como Thomas Deininger, representado por Bernice Steinbaum Gallery; Sandra Monterroso, de Galería Fernando Pradilla; y Ana Teresa Barboza, de Espacio Líquido Gallery. Cada uno aporta una perspectiva singular sobre la interacción entre el entorno natural y los procesos culturales.

Deininger, en la sección principal, presenta “Ecosistemas y la poética del desecho”, una serie de esculturas anamórficas construidas a partir de basura y objetos reciclados. Estas obras, que representan aves o peces, se transforman visualmente según el ángulo del espectador, pasando de imágenes nítidas de fauna a caóticas composiciones de juguetes, encendedores y residuos plásticos. El artista describe su método como “biomímesis inversa”, buscando en los materiales artificiales un diálogo con los procesos de la naturaleza.

Además, los ingresos de su pintura financian una granja de permacultura dedicada al cuidado de animales rescatados, integrando su práctica artística con un compromiso ético centrado en la sostenibilidad.

En la sección RADAR, curada por Isabella Lenzi, destaca la propuesta de Sandra Monterroso titulada “Tradición, cuerpo y espiritualidad en la mujer latinoamericana”. Monterroso, artista guatemalteca de ascendencia maya Q’eqchi’, explora la memoria, la espiritualidad y la historia colonial a través de performance, video, instalación y objetos.

Su trabajo aborda heridas personales y colectivas que configuran los cuerpos, los territorios y la identidad femenina en América Latina, activando símbolos y gestos que desafían paradigmas modernos y proponen una lectura descolonizada del presente. Su práctica se convierte en un acto de sanación y reconexión con lo sagrado, donde lo mítico y lo político coexisten en una poética atemporal.

La sección NEXT presenta a Ana Teresa Barboza con “Territorio, textiles y transformación del paisaje”. Barboza investiga las tensiones entre naturaleza, cuerpo y técnica mediante una práctica que fusiona bordado, tejido y métodos artesanales. Utilizando fibras de diversas procedencias, desarrolla un lenguaje visual que vincula los procesos manuales con los ciclos vitales del entorno. Para Barboza, los textiles no son solo soporte, sino un medio de indagación sensible que expresa la interdependencia entre los ecosistemas y las transformaciones del mundo natural.

La artista argentina Nicola Costantino tiene un spot destacado en el Special Project con su Kiosco de flores, un espacio, atendido personalmente por la artista, que se instala en el centro del evento, donde el público encontrará flores hechas a mano, una a una, convertidas en piezas de arte accesibles y tangibles. Además, presenta la serie PaRDeS, una colección de arte cerámico que rescata técnicas ancestrales y las reinterpreta para el presente.

El contexto económico refuerza la relevancia de la feria: en 2024, el turismo cultural en Latinoamérica generó USD 3,83 mil millones, lo que evidencia el interés internacional por la producción cultural de la región.

Pinta Miami se posiciona como un espacio estratégico donde coleccionistas, curadores e instituciones pueden interactuar directamente con artistas y galerías. Las obras expuestas abarcan un rango de precios desde USD 2.000 —principalmente en la sección NEXT— hasta USD 2.000.000 en la sección principal, lo que refleja tanto la accesibilidad como la profundidad del mercado.

El rango de precios va desde USD 2.000 hasta USD 2.000.000

La edición de 2025 amplía su alcance, incorporando galerías de 25 ciudades, más del doble que en 2015, y aproximadamente el 35 por ciento de las galerías participan por primera vez. Entre las nuevas incorporaciones figuran Galería T20 (España), Galería Arteconsult y Mateo Sariel Galería (Panamá), mientras que regresan nombres como Bernice Steinbaum Gallery (Miami), Fernando Pradilla (Madrid) y Galería El Museo (Bogotá).

Además de su plataforma comercial, Pinta Miami presenta FORO, un programa de charlas curado por Gelfman, titulada “Decodificando el mercado del arte”, que reune a artistas, curadores, coleccionistas e investigadores para analizar las dinámicas estructurales y conceptuales del arte latinoamericano contemporáneo. Entre los ponentes confirmados se encuentran María Sancho-Arroyo (España) y Juan Cruz Andrada (Argentina), quienes abordarán temas como la gestión institucional, las tendencias de mercado y el impacto de la tecnología.

Galerías participantes

En Argentina participan las galerías AMIA (Buenos Aires), CRUDO (Rosario / Buenos Aires), LyV Gallery (Córdoba), Pabellón 4 Arte Contemporáneo (Buenos Aires), The White Lodge (Córdoba / Buenos Aires) y Yu&Va (Santiago del Estero); de Chile forman parte Espacio Mancha (Santiago) y Prima Galería (Santiago); por Colombia están Galería El Museo (Bogotá) y Salón Comunal (Bogotá). Desde El Salvador participa Matia Borgonovo (San Salvador); de México se incluyen ENCARTE (Ciudad de México), Proyecto H (Ciudad de México) y Tercera Avenida Projects (San Pedro Garza García); de Panamá, Galería Arteconsult (Ciudad de Panamá) y Mateo Sariel Galería (Ciudad de Panamá), desde Perú figura Marissi Campos Galería (Lima) y de Venezuela asisten Beatriz Gil Galería (Caracas), Carmen Araujo Arte (Caracas) y GBG ARTS (Caracas).

De Estados Unidos, ALA Projects (New York), ARTMIX (Brooklyn), Art Nexus (Miami), Bernice Steinbaum Gallery (Miami), Ceibo Gallery (Florida), Espacio Líquido (Davidson, North Carolina), LnS Gallery (Miami), Nohra Haime Gallery (Nueva York), SEA Contemporary Art (Miami) y VAG (Coral Springs).

Y desde Europa, Appart Paris (París, Francia), Galería Artizar (Tenerife, España), Espacio Líquido (Gijón, España), Fernando Pradilla (Madrid, España), Galería Trinta (Santiago de Compostela, España), Galería Llamazares (Gijón, España), MARCI GAYMU GALLERY (Portimao, Portugal), T20 (Murcia, España / Madrid, España).