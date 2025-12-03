Cultura

Los Macocos celebran 40 años con un adiós pleno de humor en el Teatro San Martín

El legendario grupo teatral despide el año y su aniversario con tres funciones especiales de “¡Chau, Macoco!”, una obra que repasa su historia y promete risas, nostalgia y entradas a precios populares

Los Macocos celebran 40 años
Los Macocos celebran 40 años de trayectoria teatral con tres funciones especiales en el Teatro San Martín

El grupo teatral Los Macocos presentará su espectáculo de despedida ¡Chau, Macoco! los días 10, 11 y 12 de diciembre en la sala Martín Coronado del Teatro San Martín a las 20:30. Estos eventos, que marcan el cierre del año y el aniversario de cuatro décadas de actividad ininterrumpida, ofrecen entradas a $10.000.

La obra, escrita y dirigida por Mariana Chaud, en colaboración con los integrantes del grupo —Daniel Casablanca, Martín Salazar, Gabriel Wolf y Marcelo Xicarts—, propone un recorrido por la historia y el imaginario de la compañía. En la puesta en escena, se muestra a cuatro viudas de Los Macocos reunidas en un teatro para esparcir las cenizas de sus esposos, donde surgen disputas vinculadas al dinero, al reconocimiento y a engaños del pasado. Durante la función, se reconstruyen los momentos de la trayectoria del grupo desde sus inicios, reflejados en una clave documental y abordando las etapas desde la infancia hasta la actualidad.

“Ser macoco es como estar con uno mismo, pero mejorado. Son cuarenta años de trabajo interrumpido, pero al mismo tiempo continuo. Queremos compartir algunos sitios de este mapa a lo largo de los años. En este espectáculo vamos a contar cómo es sostener y disfrutar el trabajo en grupo durante cuatro décadas”, expresan los integrantes del grupo al reflexionar sobre el aniversario en el manifiesto escrito con este motivo.

La propuesta combina episodios biográficos y ficcionales y utiliza el humor como recurso para examinar el pasado del grupo y el funcionamiento de la memoria compartida. La narración alterna recuerdos, anécdotas y exageraciones, planteando interrogantes sobre la relación entre la verdad y el relato construido de manera colectiva.

El espectáculo ¡Chau, Macoco! marca
El espectáculo ¡Chau, Macoco! marca el gran final del grupo en la sala Martín Coronado, con entradas a precios populares. La obra escrita y dirigida por Mariana Chaud y Los Macocos reconstruye la historia y el humor del grupo

Junto con las funciones en la sala principal, se podrá recorrer la muestra Macocos de colección: 40 años de teatro y buen humor en el Hall de la Sala Martín Coronado. La exposición reúne materiales y objetos que documentan la trayectoria y el trabajo del grupo durante estas cuatro décadas en la escena teatral.

¡Chau, Macoco!: gran final en la sala mayor del Teatro San Martín

Fuente y fotos: Departamento de Prensa CTBA.

