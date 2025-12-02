Cultura

Maryam Touzani: “En el cine los cuerpos de las personas más ancianas no se muestran”

La directora marroquí, reconocida internacionalmente, explora nuevas perspectivas sobre la representación de la edad desafiando estereotipos. “Quiero dar voz a quienes no la tienen”, asegura

Guardar
Maryam Touzani: “Es esencial mostrar
Maryam Touzani: “Es esencial mostrar la belleza en la vejez; en el cine los cuerpos de las personas más ancianas no se muestran” (Foto: EFE/EPA/JALAL MORCHIDI)

Tras éxitos como El caftán azul, la directora marroquí Maryam Touzani reivindica la belleza del desnudo y de la sexualidad de la mujer en la vejez en su último trabajo, Calle Málaga, protagonizado por la española Carmen Maura, y defiende la importancia de contar historias humanas y “dar voz a aquellos que no tienen necesariamente una voz”.

Actriz, guionista y directora, Touzani ha ganado reconocimiento internacional con filmes que abordan temas delicados para la sociedad marroquí, como Adam —la peripecia de una madre soltera repudiada por su entorno— o El caftán azul —sobre la homosexualidad—, antes de convencer a Carmen Maura para que se desnudara por primera vez ante las cámaras en Calle Málaga.

La película, rodada en español, representará a Marruecos en los Óscar y es una historia de arraigo, memoria y amor que transcurre en Tánger, protagonizada por María Ángeles (Maura), una mujer de 80 años que se niega a abandonar su casa y a seguir las convenciones.

“Para mí era esencial mostrar la belleza en la vejez también, sobre todo porque en el cine los cuerpos de las personas más ancianas no se muestran, no los queremos ver”, explica Touzani, que presenta en estos días la película en el Festival Internacional de Cine de Marrakech, el más importante del país.

"Calle Málaga" de Maryam Touzani,
"Calle Málaga" de Maryam Touzani, candidata al Oscar por Marruecos, con la legendaria Carmen Maura

“He querido, ante todo, celebrar el hecho de poder envejecer. Cada arruga en nuestro rostro, cada mancha en nuestra piel, para mí es una manera de decir que seguimos aquí, que seguimos vivos”, continúa.

Pretendía que su protagonista “pudiera decir, yo soy una mujer de 80 años, soy libre de vivir mi vejez como yo quiero vivirla, no como me lo van a imponer, no como la gente imagina que tiene que ser la vejez”.

“Quería contar otra vejez que está llena de vida, de vitalidad también, en la que redescubre su cuerpo, su sexualidad, su sensualidad. Una vejez en la que se puede seguir deseando también y poner palabras sobre el deseo”, reivindica.

Se trata, continúa, de una película que “celebra la vida” y que nació del dolor de Touzani tras la muerte de su madre, que era hija de españoles y acercó a la realizadora marroquí a una comunidad española que “ha ido desapareciendo poquito a poco” y que fue parte de su infancia en Tánger, la ciudad del norte de Marruecos que fue zona internacional y estuvo bajo la administración de España.

La directora marroquí, reconocida internacionalmente,
La directora marroquí, reconocida internacionalmente, explora nuevas perspectivas sobre la representación de la edad desafiando estereotipos (Foto: REUTERS/Yara Nardi)

La vida de la protagonista corre en paralelo a la historia de Tánger, donde “culturas diferentes conviven perfectamente en armonía”, y permite a Touzani cuestionarse sobre “la noción de pertenencia”.

“¿Qué quiere decir el ser de un sitio? ¿Qué nos constituye? Yo creo que somos la suma de muchísimas cosas, de los sitios en los que hemos vivido, la gente a la que hemos conocido, nuestros recuerdos. Y todo eso define quiénes somos”, reflexiona en el marco del Festival.

Cine para la reflexión

Maryam Touzani asegura que hace cine “porque cada película que escribo es una película que no puedo callar”, inspirada en historias humanas.

“Yo siempre creo que para mí, en cualquier caso, es importante poder dar voz a aquellos que no tienen necesariamente una voz; poder contar historias que no son las historias que vemos todos los días y poder acercarnos a otras realidades que no son necesariamente las nuestras”.

La cineasta marroquí Maryam Touzani
La cineasta marroquí Maryam Touzani durante una entrevista en el 22º Festival Internacional de Cine de Marrakech (FIFM) en Marrakech, Marruecos, el 30 de noviembre de 2025 (Foto: EFE/EPA/JALAL MORCHIDI)

Se inspira en el “ser humano”, pero no comparte que el cine tenga un “deber” de contribuir a una transformación social, sino que es algo “personal” y “cada cineasta tiene que saber lo que quiere”.

“Yo no creo que haya una manera única de hacer y que el cine tenga una obligación necesariamente. Mi cine (...) sí que es también un deseo de interrogar, de hacer a veces que podamos ver las cosas de otra manera, de hacer evolucionar ciertas maneras de pensar”, apunta.

“Así que el cine sí que para mí puede tener este aspecto que puede ser esencial. Para mí lo es, pero no creo que sea una verdad universal”.

Aprecia en su país un “verdadero deseo de hablar de todo, de confrontarse a opiniones diferentes” y subraya que películas como Adam o El caftán azul han contado con financiación pública y “es importante también el saber que hay dinero del Estado que apoya también esta libertad de expresión”.

Marruecos ha sido y seguirá siendo su fuente de inspiración: “Tiene muchas historias muy fuertes que contar humanamente, es un país que me hace vibrar”.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

Maryam TouzaniCineCulturaVejezTercera edad

Últimas Noticias

Cómo la cultura pop y la política moldearon la experiencia de las mujeres

En el libro “Chica contra chica”, Sophie Gilbert realiza un recorrido por el impacto de diferentes personalidades del ‘show bussiness’, escándalos y luchas invisibles que aún resuenan

Cómo la cultura pop y

Una crucifixión inédita de Rubens sale a la luz en Francia y marca un récord en una subasta europea

La pintura, atribuida al maestro flamenco tras exhaustivos análisis, permaneció desaparecida durante siglos en una mansión parisina antes de ser vendida en Fontainebleau por casi 3 millones de euros

Una crucifixión inédita de Rubens

Del Nobel al mercado internacional: Han Kang presenta su primer libro de no ficción en inglés

El lanzamiento incluye ensayos íntimos, imágenes inéditas y fragmentos de diarios que profundizan en temas de identidad, memoria y arte. Las claves de un nuevo perfil creativo que abre puertas a la narrativa surcoreana contemporánea

Del Nobel al mercado internacional:

Qué significa “Rage bait”, la palabra del año elegida por Oxford y por qué afirman que muestra el clima emocional de internet

“Cebo de ira” o “anzuelo de indignación” son las traducciones de este concepto que despierta debate sobre interacciones, viralidad y nuevas reglas en la conversación social

Qué significa “Rage bait”, la

La Plata se llena de libros: más de ciento cincuenta editoriales y autores de lujo llegan a EDITA

El evento literario más esperado de la región vuelve con una programación cargada de charlas, lecturas y sorpresas, incluyendo la presencia de figuras como Felipe Polleri, Sergio Bizzio y Esther Cross

La Plata se llena de
DEPORTES
Argentina aplastó 105-49 a Cuba

Argentina aplastó 105-49 a Cuba y dio otro paso para llegar al Mundial de básquet 2027

El especial regalo que recibió Colapinto en el Gran Premio de Qatar de F1: “Fue una aventura de dos días”

El inesperado dardo de Hulk contra Sampaoli que expuso la crisis que sufre el Atlético Mineiro

Fue número 2 del mundo, volvió a jugar al tenis con 41 años y sorprendió con su triunfo

“¿No me van a preguntar por el arbitraje?”: la ironía de Insua antes de dejar la conferencia tras la caída de Barracas ante Gimnasia

TELESHOW
Wanda Nara reconoció que tuvo

Wanda Nara reconoció que tuvo un acercamiento con Sebastián Yatra: “Me mandó un collar”

Yanina Latorre anunció su pase a la pantalla de Telefe: “Tengo pánico”

La divertida anécdota de Guillermo Francella sobre su encuentro con Woody Allen en Nueva York: “No me llega el agua al tanque”

La ovación a Nelson Castro tras dirigir a la Orquesta Sinfónica Juvenil en Chascomús: “Hay un trabajo de inclusión y de calidad”

Maxi López contra Mauro Icardi: “Se merece un golpe; con Wanda metieron a los chicos para hacerme daño”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump afirmó que Honduras

Donald Trump afirmó que Honduras está “intentando alterar los resultados” de las elecciones presidenciales

La CIDH advirtió sobre el deterioro institucional y la criminalización de la disidencia en Guatemala

Donald Trump invitó a Netanyahu a la Casa Blanca para discutir la expansión de los acuerdos de paz

El régimen de Cuba admitió la muerte de 33 personas por la plaga de chikunguña y dengue que afecta a la isla

La Unión Europea prepara nuevas sanciones contra Bielorrusia por su “ataque híbrido” contra Lituania