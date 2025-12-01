Lanzan el Primer Concurso de Obra Póstuma, dirigido a “herederos, albaceas y fantasmas”. “Vanitas, naturaleza muerta con calavera” (1663) de Edwaert Collier

En el amplio abanico de certámenes literarios apareció una propuesta singular: el Primer Concurso de Obra Póstuma, una iniciativa conjunta de Editorial La Conjura, Editorial La Máquina Eterna y Revista Sintopía que invita a herederos, albaceas y custodios de textos inéditos de autores fallecidos a presentar obras que nunca llegaron a publicarse. La convocatoria, que permanecerá abierta hasta el 15 de julio de 2026, busca rescatar y dar visibilidad a creaciones literarias que han quedado fuera del circuito editorial.

Dirigido a quienes posean manuscritos inéditos de escritores de habla hispana, sin distinción de género literario, la web del concurso asegura que apuntan a “herederos, albaceas y fantasmas”.

Podrán postularse novelas, cuentos —ya sea individuales o en recopilación—, poemarios, ensayos, crónicas, obras dramáticas (teatro o guion), diarios íntimos, epistolarios, fragmentos o borradores con valor literario, así como otras formas experimentales que se inscriban en el campo de la literatura. Las obras deberán tener una extensión mínima de treinta páginas y máxima de doscientas, y la recepción se realizará exclusivamente a través del sitio web obrapostuma.com.ar.

El jurado, integrado por Ricardo Strafacce, Sonia Budassi y Agustina Pérez, será el encargado de seleccionar la obra ganadora, que será publicada en 2026 por los tres sellos organizadores. El lanzamiento oficial del concurso tendrá lugar el 3 de diciembre de 2025, a las 19 horas, en el Museo del Libro y de la Lengua (Avenida General Las Heras 2555, Ciudad de Buenos Aires), donde se celebrará un brindis acompañado de un conversatorio y una sesión de espiritismo.

La inscripción podrá realizarse desde esa fecha y hasta el cierre de la convocatoria, el 15 de julio de 2026, mediante un formulario en línea que requiere la declaración jurada de titularidad y la presentación de la obra inédita. Las bases completas del certamen están disponibles en la web mencionada