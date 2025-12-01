Cultura

Lanzan el Primer Concurso de Obra Póstuma, dirigido a “herederos, albaceas y fantasmas”

El certamen, organizado por La Conjura, La Máquina Eterna y Sintopía, seleccionará un texto inédito para su publicación en 2026. El jurado está integrado por Ricardo Strafacce, Sonia Budassi y Agustina Pérez

Guardar
Lanzan el Primer Concurso de
Lanzan el Primer Concurso de Obra Póstuma, dirigido a “herederos, albaceas y fantasmas”. “Vanitas, naturaleza muerta con calavera” (1663) de Edwaert Collier

En el amplio abanico de certámenes literarios apareció una propuesta singular: el Primer Concurso de Obra Póstuma, una iniciativa conjunta de Editorial La Conjura, Editorial La Máquina Eterna y Revista Sintopía que invita a herederos, albaceas y custodios de textos inéditos de autores fallecidos a presentar obras que nunca llegaron a publicarse. La convocatoria, que permanecerá abierta hasta el 15 de julio de 2026, busca rescatar y dar visibilidad a creaciones literarias que han quedado fuera del circuito editorial.

Dirigido a quienes posean manuscritos inéditos de escritores de habla hispana, sin distinción de género literario, la web del concurso asegura que apuntan a “herederos, albaceas y fantasmas”.

Podrán postularse novelas, cuentos —ya sea individuales o en recopilación—, poemarios, ensayos, crónicas, obras dramáticas (teatro o guion), diarios íntimos, epistolarios, fragmentos o borradores con valor literario, así como otras formas experimentales que se inscriban en el campo de la literatura. Las obras deberán tener una extensión mínima de treinta páginas y máxima de doscientas, y la recepción se realizará exclusivamente a través del sitio web obrapostuma.com.ar.

El jurado, integrado por Ricardo Strafacce, Sonia Budassi y Agustina Pérez, será el encargado de seleccionar la obra ganadora, que será publicada en 2026 por los tres sellos organizadores. El lanzamiento oficial del concurso tendrá lugar el 3 de diciembre de 2025, a las 19 horas, en el Museo del Libro y de la Lengua (Avenida General Las Heras 2555, Ciudad de Buenos Aires), donde se celebrará un brindis acompañado de un conversatorio y una sesión de espiritismo.

La inscripción podrá realizarse desde esa fecha y hasta el cierre de la convocatoria, el 15 de julio de 2026, mediante un formulario en línea que requiere la declaración jurada de titularidad y la presentación de la obra inédita. Las bases completas del certamen están disponibles en la web mencionada

Temas Relacionados

Concurso de Obra PóstumaCulturaLibrosLiteraturaFantasmasObra póstuma

Últimas Noticias

Vilma Ibarra estrena nueva faceta, la de novelista: adelanto de “La última mamushka”

La ex legisladora y funcionaria acaba de publicar su primera novela. La presentación será este jueves en Libros del Pasaje junto a Claudia Piñeiro y Hinde Pomeraniec

Vilma Ibarra estrena nueva faceta,

La FIL de Guadalajara despidió a Mario Vargas Llosa, “fuente inagotable” de literatura

El escritor peruano fue recordado como una figura clave de la literatura mundial durante la Feria Internacional del Libro mexicana, donde colegas y editores destacaron su legado y su influencia en generaciones de autores

La FIL de Guadalajara despidió

Tom Stoppard sale de escena: adiós al hombre que hizo dialogar a Shakespeare con la modernidad

Con su muerte, el teatro pierde a un creador que desafió las reglas, mezclando filosofía, comedia y tragedia en piezas que revolucionaron la forma de entender el arte escénico y la literatura contemporánea

Tom Stoppard sale de escena:

El español se consolida como el tercer idioma más hablado del mundo

Con 635 millones de hablantes en 2025, el idioma solo queda detrás del mandarín y el hindi

El español se consolida como

Premio de Arquitectura 2025: el Fondo Nacional de las Artes anunció a los ganadores

El certamen 2025 valoró iniciativas que promueven la creación artística y la identidad local, con énfasis en propuestas que dialogan con el entorno y responden a las necesidades de cada región del país

Premio de Arquitectura 2025: el
DEPORTES
La figura del tenis que

La figura del tenis que le propuso matrimonio a su pareja en medio de un safari con leones en África: “Brindemos por una vida hermosa”

Barracas Central y Gimnasia se enfrentarán por un lugar en las semifinales del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Racing y Tigre disputarán un apasionante duelo por los cuartos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Crece el escándalo en la F1 por la controvertida maniobra entre Antonelli y Norris en Qatar: el piloto de Mercedes recibió amenazas de muerte

Argentina goleó 4-1 a Colombia y se clasificó a las semifinales del primer Mundial de futsal femenino

TELESHOW
Chechu Bonelli habló del escándalo

Chechu Bonelli habló del escándalo por su separación de Darío Cvitanich: “Hubo una reacción que no estuvo buena”

El sentido posteo de Camilota a 14 años de la muerte de su mamá: “Te extraño todos los días”

Se frenó la construcción de la casa de los sueños frente al mar de Luciano Castro y Griselda Siciliani

La emoción de Ivonne Guzmán por su último show lejos de Bandana: “¡Un orgullo ser parte de esta máquina!"

Ivana Figueiras abrió su diario íntimo en medio del alejamiento de Darío Cvitanich: “Lo que sufrí por amor”

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador busca que alias ‘Pipo’

Ecuador busca que alias ‘Pipo’ sea extraditado directamente a EE.UU.

Masacre en Guayaquil: seis integrantes de una familia fueron ejecutados en un cumpleaños

El agujero de ozono de 2025 se cerró antes de lo previsto y fue el más pequeño en cinco años

El cambio que buscan los hondureños tras las elecciones: “Espero que se dediquen a gobernar y no vayan a comenzar a robar”

IATA defiende la autonomía de las aerolíneas ante el cierre del espacio aéreo venezolano