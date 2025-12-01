La Plata se llena de libros: más de ciento cincuenta editoriales y autores de lujo llegan a EDITA

El próximo fin de semana, La Plata será escenario de la novena edición de EDITA, la feria de editoriales independientes de la Provincia de Buenos Aires, que reunirá a más de ciento cincuenta sellos de todo el país en una propuesta al aire libre, con entrada libre y gratuita, frente al Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti. El evento, que se desarrollará el sábado 6 y el domingo 7 de diciembre, ofrecerá una programación cultural diversa y una serie de beneficios para bibliotecas, librerías y trabajadores del sector estatal y educativo, según informó la organización de EDITA.

La feria abrirá sus puertas el sábado de doce a veintiún horas y el domingo de quince a veintiún horas, en la tradicional ubicación de la Calle 51 entre 5 y 6. EDITA, que en su edición anterior recibió a más de trece mil visitantes, se consolida como un punto de encuentro entre editores y lectores, y como el evento literario más relevante de la región. Desde su nacimiento en 2016, la feria ha experimentado un crecimiento sostenido: tras sus primeras ediciones en el Centro Cultural Alborada y su paso por el Centro de Arte de la Universidad Nacional de La Plata, desde 2021 se realiza al aire libre, lo que ha permitido duplicar la capacidad de participación de editoriales y público.

Entre las actividades destacadas de la agenda cultural, se encuentran mesas de lectura, charlas y presentaciones. Entre los invitadós principales figuran Felipe Polleri, autor uruguayo de referencia, Sergio Bizzio, figura central de la narrativa contemporánea, y Esther Cross, novelista, traductora y ensayista. También participarán Carlos Ríos, Martín Palacio Gamboa (Uruguay), Martín Sancia Kawamichi, Daniel Freidemberg, Susana Szwarc, Gabriela Borrelli Azara, José Villa, Celeste Diéguez, Juan Machado, Julia Cisneros, Lu Uncal, Luciana Maxit, Mario Arteca, Tomás Watkins y Victoria Ponce, entre otros. La programación incluye, además, un espacio dedicado a las infancias, con propuestas lúdicas y recreativas.

El sábado 6, la feria contará con transmisión en vivo por Radio Provincia desde las quince horas. Entre las actividades, se destacan la presencia de La Kombi, la juegotecta viajera, de diecisiete a veinte horas, y la mesa “Nos mueve el poema”, con Susana Szwarc, Martín Palacio Gamboa, José Villa y Lu Uncal a las 17 horas. A las 18:15 se realizará el panel “Carnaval/35”, dedicado a la obra de Felipe Polleri a 35 años de la publicación de Carnaval, con la participación del propio autor, Gabriela Borrelli Azara y Carlos Ríos, bajo la coordinación de Francisco Magallanes. La jornada concluirá con “Una fascinación”, a las diecinueve treinta, con Esther Cross, Victoria Ponce y Martín Sancia Kawamichi.

El domingo siete, la agenda comenzará a las 16:15 con el encuentro “Escuchar en otra lengua”, orientado a profesionales del sector editorial y enfocado en la circulación de libros entre Argentina y Francia, con la participación de Pierre Astier (Francia), Julieta Sbdar, Javier Gorrais y Mateo Schapire, coordinados por Verónica S. Luna. La Kombi volverá a estar presente de diecisiete a veinte horas. A las 17:30, se desarrollará una nueva edición de “Nos mueve el poema”, con Celeste Diéguez, Tomás Watkins y Luciana Maxit. A las 18:15 Daniel Freidemberg y Martín Palacio Gamboa dialogarán sobre poesía en “Donde no habite el olvido”, coordinados por Mario Arteca. A las 19:15, Sergio Bizzio, Juan Machado y Julia Cisneros protagonizarán “Una fascinación”, y el cierre musical sorpresa está previsto para las 20:30.

EDITA implementará dos programas de incentivo a la compra de libros. El Programa de Librerías y Bibliotecas permitirá a las bibliotecas populares y públicas de la Provincia de Buenos Aires, así como a librerías independientes, adquirir libros con un cincuenta por ciento de descuento sobre el precio de tapa, válido el sábado de doce a quince horas en los stands adheridos. Este programa se divide en dos componentes: el Programa de Apoyo a Librerías Independientes de La Plata, que otorga ayuda económica para compras al cincuenta por ciento del precio de venta al público, y el Programa para Bibliotecas Populares y Públicas, respaldado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y la Dirección Provincial de Promoción de la Lectura.

Por otra parte, el Programa de Acceso al Libro para Trabajadores del Estado y la Educación ofrece a afiliados a los gremios ATE, SUTEBA, ATULP y ADULP un diez por ciento de descuento en todos los stands adheridos, previa acreditación con credencial o constancia de afiliación. los trabajadores deberán acercarse al stand de acreditaciones para recibir la credencial y el listado de editoriales participantes, y así acceder al beneficio en los stands correspondientes. La organización de EDITA está a cargo de Malisia, un colectivo editorial platense fundado en 2013 por las editoriales Pixel, Club Hem y Eme, y que actualmente integra también a Malisia Editorial, FA Editora, Filosurfer, Tercera Persona y Fanbook.