Una grabación de Pappo y Botafogo en versión acústica reivindica el sentimiento del blues argentino

Botafogo & Pappo - Blues de Santa Fe

El inolvidable sonido de las guitarras acústicas de Norberto “Pappo” Napolitano y Miguel Botafogo Vilanova , puestos a tocar blues tradicional (el que aman/amaban) se materializa en Blues acústico en El Living una grabación de 1998 que acaba de publicarse en vinilo, CD y plataformas digitales. Este registro, remasterizado en 2024 por Jorge Ballester, expone el costado más íntimo y despojado de dos figuras esenciales del blues argentino, alejados de la potencia eléctrica que marcó buena parte de sus trayectorias.

La sesión tuvo lugar en el estudio El Living de Julio Presas, donde ambos músicos se entregaron a una experiencia musical de zapadas y versiones en un ambiente relajado y espontáneo. El clima de camaradería, risas y anécdotas se tradujo en aproximadamente media hora de blues, capturada con apenas cuatro micrófonos Shure 57, en una atmósfera cálida que el ingeniero de sonido Julio Presas supo registrar con sensibilidad y precisión.

Miguel “Botafogo” Vilanova relató a propósito de este encuentro: “Cada vez que Pappo me visitaba se ponía a tocar la guitarra acústica. Con el tiempo me di cuenta que en sus discos no había nada del material que Norberto hacía en mi casa, ya que la gente no tenía acceso a esa versión de él. Entonces, se me ocurrió que podía invitarlo a un estudio para que grabemos a solas con dos acústicas, y rápidamente pensé el estudio El Living”. Botafogo recordó que, en medio de una agenda cargada de shows y entrevistas, Pappo llegó al estudio acompañado por su mánager, con una guitarra resofonica Regal afinada muy baja para facilitar la ejecución, mientras que él mismo eligió una Washburn de doce cuerdas.

Miguel "Botafogo" Vilanova y Norberto "Pappo" Napolitano, amigos y héroes de la guitarra en el rock argentino (Foto: prensa RGS Music)

La grabación resultante, según Botafogo, fue una “media hora de improvisaciones, risas y anécdotas”, en la que se capturó algo irrepetible: “¡Pappo grabando blues acústico!”. Uno de los temas, “Who’s That Walkin’” de Howlin’ Wolf, fue incluido en el disco Cambios. Sobre esta interpretación, la revista canadiense Real Blues escribió que allí “aparece el joven Pappo, que más bien parece un negro del Mississippi”. Botafogo evocó la reacción de Pappo al leerle ese comentario: “¡Se puso feliz y ancho con la reseña!”. Finalmente, Botafogo celebró la publicación de este material: “Por fin, después de años de espera, aquí está esta pequeña gran grabación para todos los que admiran a Norberto Aníbal Napolitano, nuestro Carpo”.

Por su parte, Julio Presas rememoró el origen de la sesión: “Recuerdo que habíamos empezado a grabar Cambios, el disco de Miguel Botafogo, en el estudio Circo Beat, y Miguel tuvo la idea de registrar algunos temas en mi estudio. Una tarde se apareció con Pappo, ya que la idea era grabar acústico con un dobro, una guitarra y las voces del Carpo y de Miguel, por lo cual coloqué cuatro micrófonos Shure 57, y con eso grabé a los dos”.

Presas destacó que fueron cinco o seis temas, de los cuales uno se incluyó en el disco de Botafogo. Al volver a escuchar la grabación después de muchos años, Presas expresó su asombro por la interpretación de ambos músicos y la calidad del audio obtenida con recursos mínimos: “El sonido viene de los músicos, que pudieron lograr un audio del Mississippi increíble”. Así es: el resultado es un documento sonoro que revela el espíritu de exploración y complicidad entre dos próceres del blues argentino.