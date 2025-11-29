Comienza la Feria del Libro de Guadalajara, con Barcelona como invitada de honor

Barcelona será la ciudad invitada de honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con un programa cultural multidisciplinario. El lema 'Vindran les flors' une la tradición de las rosas de Barcelona y Guadalajara en la Feria Internacional del Libro

Barcelona se prepara para su paso por la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara (México), a la que acude en esta edición como invitada de honor, que contará con la presencia del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025, Eduardo Mendoza, y otros autores, como Javier Cercas o Juan Pablo Villalobos.

Entre el 29 de noviembre y el 7 de diciembre, la ciudad española desplegará un extenso programa de actividades literarias, musicales, artísticas, gastronómicas, cinematográficas y científicas en esta feria, la mayor reunión del mundo editorial en español.

Comisariado por la periodista Anna Guitart, el programa de Barcelona tiene como lema Vindran les flors (Vendrán las flores, en español), un guiño, a la circunstancia de que Guadalajara es la ciudad de las rosas, como lo es Barcelona el día de Sant Jordi, el 23 de abril.

En esta fecha, en la que se celebra también el Día Internacional del Libro, es tradición en Barcelona intercambiar un libro y una rosa con los seres queridos.

El pabellón de Barcelona en la FIL contará con una gran librería de 10.000 libros y un auditorio para 120 personas

El pabellón de la ciudad en la FIL cuenta con un espacio de 1.183 metros cuadrados inspirado en las plazas porticadas, una construcción muy típica en España, que tendrá una gran librería con 10.000 libros vinculados de alguna manera con la ciudad, y un auditorio para 120 personas.

“El objetivo es proyectar la Barcelona actual, con figuras de reconocida trayectoria y también con nuevas voces dirigidas a los lectores mexicanos”, dijo Guitart, por lo que los escritores y escritoras invitados pertenecen a diferentes generaciones que trabajan en diversos géneros, como la novela, el ensayo, el cuento o la poesía, principalmente en catalán y castellano.

Así, entre los invitados figuran también Carme Riera, Cristina Fernández Cubas, Rafael Argullol, Andreu Martín, Carlos Zanón, Kiko Amat, Juana Dolores, Miqui Otero, Susanna Rafart, Gemma Ruiz, Montse Albets, Xavier Bosch, Sílvia Soler y Màrius Serra.

También se ha invitado a escritores extranjeros vinculados a Barcelona, como el irlandés Colm Tóibín o el mexicano Juan Pablo Villalobos, que hablará de la literatura latinoamericana en la capital catalana.

La programación de Barcelona en la FIL incluye literatura, música, artes visuales, gastronomía y espectáculos escénicos

Joan Manuel Serrat y otros invitados estrella

La presencia barcelonesa se extenderá a otros programas de la feria mexicana, como FIL Ciencia, FIL Pensamiento o Foro FIL, en cuyo marco cada noche se ofrecerá un espectáculo de gran formato y que contará con actuaciones de la cantante Rigoberta Bandini o el grupo Love of Lesbian.

El cantautor Joan Manuel Serrat, con una vinculación personal con México, será el protagonista junto con el autor mexicano Benito Taibo del tradicional encuentro Mil jóvenes con...

En artes escénicas, la presencia de Barcelona se extenderá a diversos espacios de Guadalajara con tres espectáculos, entre ellos Sonoma, de la compañía de danza La Veronal.

Joan Manuel Serrat destaca entre los artistas invitados a los eventos de la FIL Guadalajara 2025

En cuanto a artes visuales, el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA) y el Museo Cabañas acogerán dos exposiciones inéditas: Los libros de Barcelona, que recorre la historia del diseño editorial en la ciudad condal; y Vendrán las mujeres-150 años de luchas en las calles de Barcelona.

Formado en algunos de los grandes restaurantes españoles y establecido en México durante 28 años, el cocinero barcelonés Gerard Bellver (restaurante Jiribilla) fusionará la gastronomía de su tierra natal y la mexicana en la comida inaugural y en el festival gastronómico que se celebrará en el Hotel Barceló.

Fuente: EFE

[Fotos: Institut de Cultura de Barcelona; Europa Press; Cortesía FIL Guadalajara y EFE]