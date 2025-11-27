Cultura

La historia de Hamnet inspira nuevas miradas sobre el vínculo entre Shakespeare y sus tragedias

Especialistas y autores rastrean en la biografía íntima del legendario escritor elementos que abren nuevas perspectivas para entender emociones y recursos narrativos presentes en su legado literario

El enigma biográfico de Hamnet
El enigma biográfico de Hamnet impulsa nuevas investigaciones sobre la relación entre experiencia y creación artística en la obra de Shakespeare

El enigma biográfico de Hamnet Shakespeare, hijo de William Shakespeare, impulsa nuevas perspectivas sobre el vínculo entre la experiencia personal y la creación artística. La muerte prematura de Hamnet a los once años, ocurrida en Stratford-upon-Avon en agosto de 1596, despertó el interés de historiadores y expertos, quienes consideran que este hecho pudo influir en algunas de las tragedias más reconocidas del dramaturgo inglés.

La escasez de información documentada acerca de Hamnet ha convertido su figura y fallecimiento en objeto de especulación y análisis, estimulando tanto la investigación académica como la reinterpretación artística.

Los registros históricos sobre Hamnet se limitan a datos esenciales. Edel Semple, profesor titular de estudios shakespearianos en el University College Cork, Irlanda, resume: “Se conocen tres hechos básicos sobre Hamnet: fue bautizado el 2 de febrero de 1585, tenía un gemelo y fue enterrado el 11 de agosto de 1596.”

La fecha exacta de nacimiento de Hamnet y de su hermana gemela, Judith, no aparece en los documentos conservados, una omisión que, según Daniel Swift, profesor asociado de inglés en la Universidad Northeastern de Londres, era habitual en la época isabelina, cuando los bautismos se consideraban más relevantes que los nacimientos en los registros oficiales. El nombre Hamnet proviene de Hamnet Sadler, panadero y amigo de la infancia de William Shakespeare, quien, junto a su esposa Judith, fue vecino de la familia y sirvió de homónimo para los gemelos.

La escasez de datos documentados
La escasez de datos documentados sobre Hamnet Shakespeare convierte su figura en objeto de especulación académica y reinterpretación artística - (REUTERS/Anna Gordon/File Photo)

La vida de Hamnet transcurrió en la vivienda familiar de Henley Street, en Stratford-upon-Avon, junto a su madre Anne, su hermana mayor Susanna, su gemela Judith, su tía y sus abuelos. La residencia, hoy conocida como la Casa Natal de Shakespeare, albergaba a una familia numerosa. William Shakespeare pasaba largos periodos en Londres, a unos cien kilómetros de distancia, por lo que Anne asumía la principal responsabilidad en la crianza de los hijos.

Katherine Scheil, profesora de inglés en la Universidad de Minnesota y experta en Anne Shakespeare, destaca en National Geographic: “Tenemos evidencia notable sobre Anne Shakespeare como madre”, y menciona que sus hijos sobrevivientes la recordaron como “un regalo tan grande” en el epitafio en latín de su tumba. Tanto Scheil como Swift consideran probable que Hamnet asistiera a la King’s New School, la escuela secundaria gratuita de Stratford, desde los siete años, aunque no existen documentos que lo confirmen. La posición social de la familia hacía posible que recibiera educación secundaria, del mismo modo que su padre.

La causa de la muerte de Hamnet permanece desconocida. Los registros funerarios de la Iglesia de la Santísima Trinidad confirman su fallecimiento en el verano de 1596, aunque no especifican las circunstancias. Esta ausencia de detalles ha dado pie a diversas hipótesis. Swift plantea que “la causa de la muerte de Hamnet podría haber sido la peste [bubónica]”, ya que las epidemias solían intensificarse a finales del verano, periodo en que tuvo lugar su entierro.

La familia Shakespeare vivía en
La familia Shakespeare vivía en Henley Street, Stratford-upon-Avon, donde Anne Shakespeare asumía la crianza de los hijos por las ausencias de William

Stephen Greenblatt, uno de los principales estudiosos de Shakespeare, respalda la posibilidad de una enfermedad, recordando que en el siglo XVI la peste era la principal causa de mortalidad infantil. En el ámbito creativo, el guionista Ben Elton, en la película All Is True (2018), imagina la muerte de Hamnet como resultado de un ahogamiento, mientras que la novela Hamnet de Maggie O’Farrell opta por la hipótesis de una enfermedad.

El impacto del fallecimiento de Hamnet en la obra de William Shakespeare ha sido motivo de debate entre los especialistas. La proximidad temporal entre la muerte del niño y la creación de tragedias como Hamlet, Romeo y Julieta y El Rey Lear ha llevado a pensar que la experiencia personal del dramaturgo pudo influir en la profundidad emocional y en los temas de pérdida presentes en estas piezas.

La falta de datos concretos ha permitido que tanto la investigación académica como la ficción exploren y reinterpreten el vacío biográfico de Hamnet, incorporando en su historia las inquietudes de cada época.

Ante la poca información disponible, escritores y cineastas han empleado la imaginación y el análisis para completar los espacios vacíos, transformando la figura del hijo de Shakespeare en un símbolo de la relación entre la vida íntima y la creación artística. La muerte de Hamnet sigue generando debate y alimenta nuevas lecturas sobre la obra de su padre, potenciando tanto la reflexión histórica como la expresión creativa.

