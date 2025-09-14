Cultura

“Hamnet”, el drama familiar de Shakespeare, triunfó en el Festival de Cine de Toronto

El drama histórico dirigido por Chloe Zhao y protagonizado por Paul Mescal y Jessie Buckley se alzó con el máximo galardón, consolidando su posición como favorita para los próximos Premios Oscar

HAMNET – Teaser Tráiler (Universal Pictures) Crédito: (YouTube: Universal Pictures México)

Hamnet, un drama histórico sobre la vida de William Shakespeare y su familia, obtuvo el máximo galardón en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

La película, que muestra las dificultades del dramaturgo para forjar una carrera mientras su esposa Agnes —interpretada por Jessie Buckley— enfrenta los peligros de la peste y el parto en la Inglaterra isabelina, tiene como protagonista a Paul Mescal en el papel de Shakespeare.

Dirige Chloe Zhao, realizadora de Nomadland, ganadora del Oscar en 2020. El premio en Toronto, sumado a las críticas favorables, consolida a “Hamnet” como favorita en la carrera hacia los próximos Premios Oscar.

El filme está basado en la novela de Maggie O’Farrell, que completa los vacíos de la poca información disponible sobre los Shakespeare. “La novela de Maggie era como un poema”, dijo Zhao.

Un drama histórico sobre la vida de William Shakespeare y su familia

La obra y la película especulan que Agnes instó a William a mudarse solo a Londres y perseguir sus sueños teatrales, segura de que su amor resistiría la distancia.

“Ver cómo se enamoran, se unen y se separan... es una guerra interna que todos afrontamos mientras maduramos”, expresó Zhao.

La pareja tuvo un hijo llamado Hamnet, un nombre que, según los estudiosos, sonaba igual que “Hamlet” en la época en que se escribió la obra.

A diferencia de los premios de Cannes y Venecia, el Premio del Público de Toronto es elegido por espectadores. Cualquier película del programa oficial del festival puede participar, a diferencia de las listas limitadas “en competencia” en otros certámenes.

La directora Chloé Zhao es fotografiada en la alfombra roja de la película "Hamnet" durante el Festival Internacional de Cine de Toronto (Sammy Kogan/The Canadian Press vía AP)

El galardón ha anticipado varios ganadores recientes del Oscar a mejor película, incluyendo Green Book y Nomadland, aunque su capacidad de predicción se ha reducido en años recientes.

El segundo premio en Toronto fue para la lujosa nueva adaptación de Frankenstein dirigida por Guillermo del Toro, mientras que el tercer lugar fue para Wake Up Dead Man, la más reciente entrega de la saga Knives Out de Daniel Craig.

El premio al mejor documental se entregó a una película polémica sobre los esfuerzos de un exsoldado israelí para rescatar a su familia durante los ataques de Hamas del 7 de octubre.

Hamnet, de Maggie O Farrell

The Road Between Us: The Ultimate Rescue, que estuvo a punto de ser retirada del festival por supuestos motivos técnicos, se proyectó finalmente en Toronto bajo una fuerte presencia policial.

Grupos a favor de Israel y de Palestina se manifestaron frente al lugar antes de la exhibición del filme, que narra cómo el general retirado Noam Tibon salvó a su familia y a otros durante el ataque de Hamas en 2023.

El nuevo Premio Internacional del Público de Toronto fue para No Other Choice, un thriller de Park Chan-wook, veterano director surcoreano conocido por clásicos como Old Boy.

