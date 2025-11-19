Así fue la noche histórica de los 575 millones de dólares en la subasta de obras de Klimt, Matisse, Cattelan y van Gogh

El subastador de Sotheby's, Oliver Barker, cierra la puja final por un retrato de Elisabeth Lederer realizado por Klimt (Crédito: Tony Cenicola / The New York Times)

Fue un momento decisivo para el deprimido mercado del arte cuando un exuberante retrato de una mujer de Gustav Klimt se convirtió el martes por la noche en la segunda pintura más cara jamás vendida en una subasta y un récord para el pintor austriaco, superando con creces su precio estimado de 150 millones de dólares tras más de 19 minutos de pujas para alcanzar los 236,4 millones de dólares, con comisiones incluidas, en Sotheby’s de Nueva York.

Patrick Drahi, el dueño de la casa de subastas, observaba cómo aumentaba la cifra, susurrándole algo a su consejero. El director ejecutivo de la compañía, Charles Stewart, se mordió el labio al llegar a los 170 millones de dólares. Cuando el cuadro superó los 200 millones, el público aplaudió. Los dos hombres se estrecharon los brazos y rieron.

Dos guardias de seguridad que estaban fuera de la sala de ventas se rieron. “Me vendría bien eso”, dijo uno.

La obra de arte más cara vendida en subasta fue el Salvator Mundi de Leonardo da Vinci, que batió récords en subastas en 2017, vendiéndose por 450,3 millones de dólares, con comisiones incluidas, en Christie’s. El retrato de Klimt representó algo más del 40 por ciento del valor de las obras de la colección de Lauder vendidas en la subasta nocturna, que recaudó un total de 575,5 millones de dólares con las comisiones.

"Retrato de Elisabeth Lederer" de Gustave Klimt

El retrato de Elisabeth Lederer, hija de los prominentes mecenas del artista, procedía de la herencia del magnate de los cosméticos Leonard A. Lauder, fallecido en junio. Se esperaba que alcanzara un precio de unos 150 millones de dólares, la estimación más alta de las 1.450 obras ofrecidas durante una intensa semana de subasta.

El Bildnis Elisabeth Lederer (Retrato de Elisabeth Lederer) de Gustav Klimt, realizado entre 1914 y 1916, sobrevivió por poco a la Segunda Guerra Mundial. Se vendió por 236,4 millones de dólares con comisiones en la subasta nocturna del martes. Sotheby’s se negó a revelar la identidad del comprador.

Pintado entre 1914 y 1916, el retrato de una joven de 20 años con mejillas sonrosadas, ataviada con una túnica imperial china con forma de dragón, colgó durante casi 40 años en el apartamento de Lauder en la Quinta Avenida y se cree que es uno de los dos únicos retratos de cuerpo entero de Klimt —uno de los fundadores del influyente movimiento de la Secesión de Viena— que aún permanecen en manos privadas. El Retrato de Elisabeth Lederer superó el récord anterior de Klimt en subasta, de 108 millones de dólares, establecido en 2023. (El hermano de Lauder, Ronald, pagó 135 millones de dólares en una venta privada en 2006 por el Retrato de Adele Bloch-Bauer 1, conocido como La mujer de oro, lo que equivale a unos 217,5 millones de dólares actuales, ajustados a la inflación).

La subasta del martes representaba una gran apuesta para Sotheby’s, que había acordado pagar a los herederos de Lauder un precio mínimo por las 54 obras de la colección para adjudicarse el lote, incluyendo dos paisajes de Klimt. Una pintura de una pradera florida se vendió por 86 millones de dólares, incluyendo comisiones, con una estimación de 80 millones, y una escena de una ladera boscosa alcanzó los 68,3 millones de dólares, con una estimación de 70 millones. (Aproximadamente la mitad de la colección Lauder se vendió la noche del martes, y las obras restantes se subastan este miércoles por la mañana).

El exuberante retrato de una mujer de Gustav Klimt se convirtió en la segunda pintura más cara jamás vendida en una subasta (REUTERS/Eduardo Munoz)

Los ejecutivos de Sotheby’s trabajaron arduamente para externalizar el riesgo, confirmando algunas ofertas de terceros, conocidas como ofertas irrevocables, incluso el martes por la mañana. Al anochecer, el Edificio Breuer, que la compañía adquirió por 100 millones de dólares, estaba abarrotado, a pesar de una renovación que se suponía abriría este hito arquitectónico al público de la subasta. Algunos invitados tuvieron que sentarse en una sala anexa. Aun así, hubo una intensa puja por varios lotes, incluyendo dos bronces de Matisse, que se vendieron por 16,7 millones de dólares cada uno, incluyendo comisiones, tras una reñida competencia.

Durante el fin de semana, una fila de curiosos rodeaba la manzana esperando para tomarse selfies con el inodoro de oro, propiedad de Steven Cohen, el multimillonario financiero que también es dueño del equipo de béisbol New York Mets (aunque nunca lo usa). La obra fue la respuesta de Sotheby’s al plátano de 6,2 millones de dólares que la casa de subastas vendió el año pasado, obra del mismo artista. Cattelan creó la escultura del inodoro en 2016 con 100 kilogramos de oro de 18 quilates, con una conexión de plomería y un brillante fluxómetro.

La demanda para ver el lujoso baño —ubicado en una galería especial diseñada para parecer un aseo— era tan alta que un guardia que vigilaba el retrete dijo que encontrar tiempo para ir al baño en otro lugar era una odisea.

La escultura, titulada América, se creó a partir de un inodoro del Museo Solomon R. Guggenheim. Solo se realizaron dos ediciones, aunque el artista se reservó el derecho de crear más versiones.

«América es un cortocircuito entre el objeto más ordinario y el material más simbólico del poder y el deseo», declaró Cattelan antes de la subasta. «Cien kilos de oro utilizados de la forma más descarada y democrática posible».

La piontura supera con creces su precio estimado de 150 millones de dólares tras más de 19 minutos de pujas para alcanzar los 236,4 millones de dólares, con comisiones incluidas, en Sotheby’s en Nueva York (REUTERS/Eduardo Munoz)

Una versión tuvo una escandalosa aventura en el mundo del arte que terminó en destrucción: ese inodoro se exhibió por primera vez en el Museo Guggenheim, donde miles de visitantes pudieron usar la «escultura interactiva». Durante una larga estancia en 2019 en el Palacio de Blenheim, en Inglaterra, unos ladrones robaron el inodoro, que, según las autoridades, fue desmantelado y fundido. Dos hombres fueron declarados culpables por un jurado este año; otra persona fue absuelta del delito.

Algunos expertos en el mercado afirmaron que América era una de las esculturas más débiles del artista. “Para mí, el problema es que Cattelan utiliza materiales sencillos y no logra transmitir un mensaje importante”, dijo Todd Levin, asesor de arte y ex ejecutivo de subastas. “Es un chiste fácil”.

El retrato y el inodoro se vendieron durante la segunda noche de la semana de subastas. El lunes, Christie’s vendió obras de arte por valor de 690 millones de dólares en sus ventas del siglo XX, incluyendo una pintura de Mark Rothko de 62 millones de dólares con vibrantes rayas naranjas y rojas. La noche de ventas representó un aumento del 42 por ciento con respecto a la misma jornada del pasado noviembre.

Menos llamativo que el retrato de Klimt, pero uno de los favoritos del sector, el delicado dibujo de Vincent van Gogh de 1888, El sembrador en un campo de trigo al atardecer, se vendió de la colección de Lauder por 11,2 millones de dólares, un récord para un dibujo a pluma y tinta del artista. Hubo otras ventas destacadas, como la de una pintura de Cecily Brown que estableció un nuevo récord de subasta para la artista al alcanzar los 9,8 millones de dólares, incluyendo comisiones. (La obra se vendió por 968.000 dólares en 2006, o 1,6 millones de dólares ajustados a la inflación).

No todas las obras de gran repercusión despertaron demanda. Un cuadro sin título de Kerry James Marshall de 2008, que representa a una pareja frente al mar y cuyo precio estimado oscilaba entre los 10 y los 15 millones de dólares, no recibió ni una sola oferta. Una pintura de Barkley L. Hendricks de 1973, con una estimación máxima de 12 millones de dólares, que muestra a una mujer con un afro sentada junto a una máquina expendedora de Coca-Cola, tampoco se vendió.

Los expertos coincidieron en que el Retrato de Elisabeth Lederer de Klimt fue, sin duda, la joya de la noche. «Es una obra excepcional», afirmó Jane Kallir, fundadora del Instituto de Investigación Kallir, que apoya la investigación sobre el arte austriaco. «Se me ocurren otros retratos donde la paleta de colores no es tan armoniosa, o la retratada no es tan bella ni tan juvenil».

El retrato de Klimt sobrevivió milagrosamente a la Segunda Guerra Mundial. Los nazis saquearon las obras de la familia Lederer, y gran parte de la colección quedó reducida a cenizas al final de la guerra. El retrato se salvó del incendio.

Lederer "te mira directamente, no es pasiva", dijo Emily Braun, curadora de la Colección Leonard A. Lauder (REUTERS/Eduardo Munoz)

Para Klimt, quien a menudo representaba a las mujeres con una mirada tenue e indirecta, la pose segura de Lederer representó una ruptura. «Te mira directamente, no es pasiva», dijo Emily Braun, curadora de la Colección Leonard A. Lauder.

La estrecha relación entre Klimt y su joven modelo tuvo un impacto que trascendió la historia del arte: contribuyó a salvar la vida de Lederer. Para evitar la persecución durante la guerra, afirmó ser la hija ilegítima de Klimt, quien no era judío y falleció en 1918. La madre de Elisabeth, Serena, firmó una declaración jurada para respaldar la farsa. (El retrato de Serena, obra de Klimt, se encuentra en la colección del Museo Metropolitano de Arte, a pocas cuadras del apartamento de Lederer).

Inaugurar la nueva etapa del Edificio Breuer con la colección de Lauder fue «pura poesía», según Lisa Dennison, ejecutiva de Sotheby’s. Lauder fue fideicomisario del Whitney durante muchos años, museo al que donó millones en dinero y obras de arte.

Los participantes del mercado esperan que las subastas de esta semana cambien el rumbo del mercado del arte. Durante la recesión, muchos coleccionistas optaron por conservar sus tesoros más valiosos, y las casas de subastas consolidaron sus negocios mediante despidos y adquisiciones. Sotheby’s vendió una participación de su empresa a ADQ, el fondo soberano de Abu Dabi. El día anterior a la subasta, llegaron más malas noticias del sector artístico: la prestigiosa galería Sperone Westwater cerró sus puertas tras casi 50 años de actividad.

Pero los matices del mercado del arte quedaron en segundo plano ante las ventas más importantes del martes por la noche, donde muchos espectadores simplemente intentaban idear sus mejores juegos de palabras. “Lauder causa sensación”, bromeó Danziger, el abogado, “y Breuer causa aún más”.

Fuente: The New York Times