Cultura

Agustina Bazterrica, tras su exitosa novela caníbal: “Si no escribo me muero”

La escritora argentina que triunfa en el mundo pasó por el streaming de Infobae y contó: “Para mí leer es como inspirar y escribir es como exhalar”

Guardar
Agustina Bazterrica: “Si no escribo,
Agustina Bazterrica: “Si no escribo, si no estoy en contacto con la literatura, siento que me voy apagando”

“Si no escribo, si no estoy en contacto con la literatura, siento que me voy apagando. O escribo o muero”, dice entre risas Agustina Bazterrica, destacada escritora argentina con gran proyección internacional, en su paso por el streaming de Infobae. La referencia es al título de su nuevo libro, Literatura o muerte, de no ficción.

book img

Cadáver exquisito (Mapa de las lenguas)

$8,99 USD

Comprar
book img

Las indignas

$8,99 USD

Comprar
book img

Diecinueve garras y un pájaro oscuro

$9,99 USD

Comprar

Ahora vive de la literatura, pero antes, durante 22 años, trabajó en un estudio de abogados. “Fue un trabajo genial. Lo agradezco. Pudo estudiar Artes en la UBA, pagar mis cuentas, y al mismo tiempo escribir”, cuenta. En ese tiempo publicó su primera novela —“que no pienso reeditar porque es mala”— y varios cuentos.

Hasta que llegó Cadáver exquisito, que empezó ganado el Premio Clarín y luego hizo un largo camino hasta llegar a la cumbre de la literatura mundial. La novela se tradujo a 32 idiomas. “¡Una barbaridad!”, confiesa. “Es muy difícil entrar al mercado estadounidense porque tienen apenas un 3% de novelas traducidas, y eso incluye clásicos”.

La historia es una distopía. A causa de un virus mortal que afecta a los animales y contagia a los seres humanos, la sociedad se divide entre aquellos que comen y aquellos que son comidos. El canibalismo está naturalizado. “Es un tema tabú, y como todo tema tabú, genera atracción y genera rechazo. Además, la gente siente en el cuerpo”.

“Para mí leer es como
“Para mí leer es como inspirar y escribir es como expirar”, confiesa

Tuvo más de cien propuestas para llevarla a la pantalla. “Le dimos los derechos a una productora mexicana que decidió no hacer nada. Ahora tengo que esperar un año y medio a que se venzan. Estoy esperando hace siete años”, contó. “Puede salir buenísimo o puede salir mal, por más que tengas dirigiendo a alguien espectaular”.

Su anterior libro, Las indignas, acaba de quedar en la “lista corta” del premio que da la Asociación de Bibliotecas Americanas. Ahí compite con Han Kang, la ganadora del Premio Nobel de Literatura. “Para mí leer es como inspirar y escribir es como exhalar”, dice y concluye: “Uno va tomando cosas de todas partes y lo resignifica”.

Temas Relacionados

BajaLibrosAgustina BazterricaLibrosLiteraturaCultura

Últimas Noticias

Beethoven y Chopin, protagonistas de una nueva edición del Festival Federico García Lorca en Buenos Aires

El festival trae un tributo especial a la faceta musical de Federico García Lorca, con interpretaciones a cargo de Raúl Canosa y Luis Roggero, el 23 y el 30 de noviembre

Beethoven y Chopin, protagonistas de

Los Premios Teatro del Mundo celebran su 25° edición en el Centro Cultural Rojas

La ceremonia de premiación a las obras más relevantes de la temporada 2024 se realiza el 27 de noviembre en la Sala Batato Barea con entrada libre y gratuita

Los Premios Teatro del Mundo

Una escritora argentina camina por Nueva York: hoy puede ganar allí un premio importante

Gabriela Cabezón Cámara es una de las cinco candidatas al relevante National Book Award para un libro traducido

Una escritora argentina camina por

Así fue la noche histórica de los 575 millones de dólares en la subasta de obras de Klimt, Matisse, Cattelan y van Gogh

El retrato de Elisabeth Lederer por el artista austríaco, vendido en más de 236 millones, resultó la gran estrella en una agitada sucesión de remates realizados en la nueva sede Sotheby’s Nueva York

Así fue la noche histórica

Reestrenan ‘Adiós, Sui Generis’, a medio siglo del momento en que Charly García surgió como ícono cultural argentino

La película de Bebe Kamin sobre los recitales de septiembre de 1975, es una invitación a revivir el momento en que el rock argentino salió de su gueto y se hizo notar para la opinión pública de la época

Reestrenan ‘Adiós, Sui Generis’, a
DEPORTES
El desconsolado llanto de Mauro

El desconsolado llanto de Mauro Zárate en medio de una entrevista cuando le mostraron las declaraciones de sus padres tras su primer gol profesional

Los rumores sobre el regreso del Diablito Echeverri a River Plate en medio de su presente irregular en Bayer Leverkusen

Sonrisas, exigencia a fondo y la ansiedad de la espera: así vive la Selección Argentina la previa del Final 8 de la Copa Davis

Una figura de Escocia se quebró al recordar a su ex compañero Diogo Jota tras la histórica clasificación al Mundial: “No puedo sacármelo de la cabeza”

El hermano de Carlos Bilardo reveló cuál fue la reacción del histórico DT cuando le contaron sobre la muerte de Miguel Ángel Russo

TELESHOW
El paradisíaco viaje de Nicole

El paradisíaco viaje de Nicole Neumann y Manu Urcera a Villa la Angostura: entre lagos y paseos con su hijo Cruz

El nuevo incidente policial de L-Gante por el que podría volver a prisión

El emotivo regreso de Darío Barassi a su colegio en San Juan: fotos, recuerdos y sus amigos de siempre

La intimidad del ensayo de Andrea Bocelli y Nicki Nicole antes de brillar juntos en el concierto de San Isidro

Guido Kaczka contó por qué eligió a Vicuña para su nuevo proyecto y opinó de la polémica con la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

¿Cuáles serán los mayores desafíos

¿Cuáles serán los mayores desafíos para concretar el plan de Trump para Gaza?

El ex presidente Luis Arce acepta pagar pensión familiar en medio una disputa legal por presunta paternidad

Netanyahu visitó las tropas israelíes desplegadas en Siria tras la caída del régimen de Al Assad

Polonia cerró el último consulado ruso en el país en respuesta al sabotaje contra su sistema ferroviario

El Reino Unido alertó a los ciudadanos sobre intentos de espionaje chino en las redes sociales