Cultura

Otro golpe a la seguridad del Louvre: cuelgan un cuadro en la sala de “La Gioconda”

Dos famosos tiktokeros belgas lograron burlar la seguridad del museo más famoso del mundo y colgaron un marco con una foto de los dos en la pared

Guardar
Imagen del vídeo en el
Imagen del vídeo en el que puede verse como Neal y Senne cuelgan su retrato en el Museo del Louvre. (TikTok/@neal_senne)

Dos jóvenes belgas lograron burlar la seguridad del Louvre y colgaron un cuadro con una foto de ambos en la sala en la que se expone La Gioconda de Leonardo Da Vinci, informaron medios franceses.

Los jóvenes tiktokeros belgas Nick y Senne, conocidos en las redes sociales de su país por sus bromas, lograron burlar la seguridad del museo más famoso del mundo y colgaron un marco con una foto de los dos en la pared, cerca de la Mona Lisa, desvelaron hoy varios medios que mostraron el vídeo publicado por los belgas en Instagram el viernes pasado.

En sus redes sociales detallaron su plan, indicando los pasos que siguieron para llevar a cabo su acción, en un museo donde las medidas para proteger las obras se han reforzado drásticamente desde que el pasado 19 de octubre un comando de cuatro ladrones robó a plena luz del día joyas de la Corona de Francia, de un valor patrimonial incalculable.

Captura del instante en el
Captura del instante en el que Neal y Senne colocan su retrato en el Museo del Louvre. (@neal_senne/TikTok)

Para poder introducir su cuadro, los jóvenes llevaron el marco compuesto de piezas de Lego desmontado y la lámina con la foto enrollada, de manera que montaron su particular “obra de arte” dentro del museo y lo pegaron en la pared y sin esperar a que los vigilantes descubriesen su acción abandonaron la sala.

Entraron una hora antes del cierre del museo y colgaron el lienzo a toda prisa. Como era imposible ponerlo en la pared junto a la Mona Lisa porque “había demasiados guardias”, lo colocaron a unos metros de distancia “en la misma sala”, explican en el vídeo en el que se ve cómo efectúan toda la operación.

“Sabíamos que era arriesgado. Una vez colgada la obra, nos marchamos inmediatamente. No queríamos provocar a la seguridad ni esperar su reacción”, explicaron los belgas que ya habían llevado a cabo con éxito una operación similar en el Museo de Bellas Artes de Gante (Bélgica).

Los medios franceses se hicieron eco de esta acción el mismo día en que el Museo del Louvre anunció el cierre de un espacio de oficinas y, por precaución, de una galería de antigüedades griegas que se encuentra debajo, tras haber detectado problemas de fragilidad en algunas de las vigas de esa zona del edificio.

Personas esperan la apertura del
Personas esperan la apertura del museo del Louvre, el jueves 30 de octubre de 2025 en París. (Foto AP/Emma Da Silva)

En concreto se trata de uno de los espacios del denominado cuadrilátero Sully, que se encuentra en la zona este del enorme complejo, rodeando el denominado Patio Cuadrado (Cour Carrée).

En consecuencia, el Louvre ha reubicado a los trabajadores que ocupaban las oficinas afectadas y cerrado al público la denominada galería Campana, que se encuentra en la primera planta del ala afectada, mientras se estudia el origen de estos problemas.

El museo se encuentra en el ojo del huracán por sus problemas estructurales y sus deficiencias de seguridad desde el pasado 19 de octubre, cuando sufrió el robo de varias joyas de la Corona francesa, que no han podido ser recuperadas aún.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

museo del louvre

Últimas Noticias

La Noche de las Librerías 2025 llega recargada y se expande por los barrios de Buenos Aires

El sábado 22 desde las 18, Corrientes entre Callao y Cerrito será sede central del evento literario que este año incorpora circuitos en Palermo, Villa Crespo, San Telmo, Almagro, Belgrano, Coghlan, Caballito y Liniers

La Noche de las Librerías

Martin Caparrós publica una novela dedicada a su ciudad de origen, Buenos Aires: un retrato polifónico sobre una urbe en perpetua transformación

El escritor compone una metáfora de su país a través de la radiografía bella y sinfónica de la capital argentina

Martin Caparrós publica una novela

Una escritora en la Academia de Ciencias: María Rosa Lojo y su discurso sobre el país imaginado

La autora pasó a formar parte de la institución interdisciplinaria. En sus palabras, cruzó el destino del país con el de los libros que se produjeron en él

Una escritora en la Academia

La venezolana Verónica Jaffé ganó el premio Casa de América de Poesía

La escritora venezolana fue reconocida por su obra ‘Lo animal si poema’, destacada por el jurado por su profundidad intelectual y diálogo con autores contemporáneos, entre 833 poemarios de 35 países

La venezolana Verónica Jaffé ganó

Jornadas Objeto Libro: un encuentro que reúne a historiadores, artistas y editores para repensar el futuro del libro

Expertos de distintas disciplinas se reúnen para explorar el libro como objeto y discurso. Tres días de charlas, exposiciones y actividades abiertas al público en espacios emblemáticos como el MALBA y el Museo de la Cárcova

Jornadas Objeto Libro: un encuentro
DEPORTES
Día clave rumbo al Mundial

Día clave rumbo al Mundial 2026: se definirán los últimos 8 clasificados directos y se repartirán los boletos a los Repechajes

La tajante respuesta de la novia de Lando Norris tras la polémica por la aparición de las parejas de los pilotos de F1 en la TV

Se confirmó el cronograma de los cruces de octavos de final del Torneo Clausura: días, horarios y todo lo que hay que saber

La estrella de UFC que se hizo viral por sus gestos mientras recibía una paliza: se recuperó, ganó con un KO implacable y se llevó el bono de 50 mil dólares

“Modo casino”, el especial diseño que tendrá el Alpine de Franco Colapinto para el Gran Premio de Las Vegas

TELESHOW
La inesperada reacción de Wanda

La inesperada reacción de Wanda Nara luego de las entrevistas de la China Suárez y Mauro Icardi

Las fotos sensuales de Gimena Accardi y el rapero Seven Kayne que encendieron las redes

Ricardo Darín contó el pedido especial que le hizo el Chino cuando le anunció que iba a ser abuelo

Armaron una banda de cumbia y recaudaron una cifra millonaria: la emoción de Guido Kaczka con los bomberos de Salto

La contundente sentencia de Sabrina Rojas sobre Benjamín Vicuña: “No es tan santo”

INFOBAE AMÉRICA

El pequeño país de Esuatini

El pequeño país de Esuatini es el primer africano en recibir la vacuna antirretroviral contra el VIH dos veces al año

Mundial 2026 impulsa debate sobre regulación de apuestas en México

“Safaris humanos” en Sarajevo: quiénes y cómo revelaron la macabra trama de los francotiradores que pagaban por asesinar

Una estudiante secuestrada en Nigeria logró escapar y se encuentra a salvo

Denunciaron la desaparición forzada de Octavio Enrique Caldera, dirigente de la Alianza Universitaria Nicaragüense