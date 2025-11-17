JP Morgan, fiestas con celebridades y escándalos: el lado más glamuroso y turbio del colapso de 1929

El libro del día: “1929: Dentro del mayor desplome en la historia de Wall Street y cómo destrozó una nación”, de Andrew Ross Sorkin

Durante casi 80 años, el desplome de la bolsa de valores de 1929 se entendió correctamente como un evento definitorio del siglo XX: la catástrofe que unió los locos años veinte con la Gran Depresión y un impulso clave para la transformación del gobierno estadounidense en un coloso administrativo moderno

Pero la caída de Lehman Brothers en 2008 elevó la Gran Depresión de 1929 al estatus de mito nacional. A medida que Estados Unidos se deslizaba hacia la Gran Recesión durante los años de Obama, 1929 se convirtió en un arquetipo de la calamidad estadounidense, la metáfora primordial a través de la cual se podía entender todo lo embriagador y horrible de la política y la economía estadounidenses, una fábula de la codicia privada que corteja el desastre público

Resulta apropiado, pues, que Andrew Ross Sorkin, periodista del New York Times y autor del aclamado thriller sobre la crisis de 2008, Demasiado grande para quebrar, haya elegido 1929 como tema de su último libro. Tras ocho años de trabajo, 1929, es un proyecto más ambicioso que “Demasiado grande para quebrar”, basado en los documentos de varios titanes de Wall Street del siglo pasado, unas memorias inéditas y deliberaciones hasta ahora desconocidas del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, además de cientos de libros y artículos periodísticos.

Sorkin informa a los lectores desde el principio que su libro es tanto una advertencia para nuestra época como una historia sobre un mal día de octubre. Al analizar las “manías del mercado” en los sectores actuales de criptomonedas e inteligencia artificial, escribe que “cada ola nos seduce haciéndonos creer que hemos aprendido de la historia y que, esta vez, no nos pueden engañar. Luego vuelve a suceder”. Concluye el libro con un llamamiento a la “naturaleza humana” y una breve meditación sobre la insensatez.

Andrew Ross Sorkin (Leon Neal/Pool vía REUTERS)

Esto es importante, y Sorkin finalmente no cumple con sus mayores ambiciones. Sin embargo, hay una emoción pulp al ver a un autor expandir sus habilidades, y si “1929” no es un monumento intelectual, sí proporciona emociones de crímenes reales que parecen destinadas a adaptaciones televisivas de prestigio (Sorkin también es cocreador de la serie de Showtime “Billions”)

A lo largo de más de 400 páginas, narra una fábula de codicia, corrupción e incompetencia para conmocionar la conciencia. Somos testigos de cómo prácticamente todos los grandes actores de Wall Street llevan a cabo escandalosos esquemas de manipulación de precios: promocionando una acción con otros titanes, viendo cómo su precio se dispara a medida que los estafadores se venden entre sí a precios deliberadamente inflados, viendo cómo otros especuladores se suman para impulsar los precios aún más hasta que los operadores venden y dejan a los incautos con las manos vacías.

JP Morgan, la firma bancaria más prestigiosa de Wall Street entonces y ahora, es sorprendida ofreciendo acciones a políticos a precios inferiores a los del mercado como una operación comercial rutinaria, con aparentemente todos los políticos prominentes involucrados. El presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York, Richard Whitney, elogia a su empleador como “una institución perfecta” ante el Congreso, mientras malversa más de un millón de dólares en valores para financiar una vida de caza de zorros en fincas rurales. El presidente saliente Herbert Hoover, quien evitó abordar la crisis durante gran parte de su presidencia, le ruega a su sucesor recién elegido, Franklin D. Roosevelt, que anuncie un feriado bancario para detener una corrida bancaria a nivel nacional, mientras se niega a ejercer sus propios poderes como presidente en funciones para hacer precisamente eso, porque le preocupa que un ejercicio tan tardío de la autoridad federal manche el nombre de su familia.

El elenco de banqueros y administradores de fondos de Sorkin se divierte con estrellas de cine, se codea con la realeza, engaña a sus esposas, negocia tratados de política exterior y, en diversas ocasiones, van a prisión, se suicidan y se alían con el dictador fascista Benito Mussolini.

Ciento de personas se agolpan ante la Bolsa,en Wall Street (EFE/Archivo)

Es estimulante ver a estos hombres ascender y caer, y al igual que en “Too Big to Fail”, Sorkin lleva a sus lectores a través de una corriente de asombrosos detalles evocados de las notas marginales de sus fuentes. Es imposible no admirar esta dedicación al oficio, pero los lectores solo pueden absorber tantas descripciones de elegantes mansiones y yates de champán antes de sentir que hay algo lascivo en tanta exposición en alta definición a la riqueza extrema.

El carácter casi pornográfico del libro se ve exacerbado por la costumbre de Sorkin de escribir con clichés, lo que a veces le da a su prosa una apariencia de demasiado maquillaje y poca ropa. El lector se enfrenta a “nervios de acero”, “ojos penetrantes”, un hombre que está “en la cima del mundo” y “solo en la cima”, una compañía fiduciaria que se ve “de rodillas” y el temor de que “se desate el infierno” en un “colapso épico”, incluso antes de salir del prólogo.

Además, cuando Sorkin recupera el aliento, se muestra extrañamente comprensivo con lo que reconoce como una “galería de bribones”, e incluso más extrañamente indiferente a las implicaciones políticas de su narrativa.

“Aparte del deshonrado Richard Whitney y Albert Wiggin” —el presidente del Chase National Bank— “es difícil argumentar que alguna de las otras figuras financieras importantes de la época hiciera algo apreciablemente peor de lo que la mayoría de las personas habrían hecho en sus posiciones y circunstancias”, afirma Sorkin. “Los mercados no son concursos de virtud y honor”, ​​insiste. “Al enfrentar la codicia de sus participantes entre sí, se abren camino, a veces caótico, hacia precios justos y razonables. Con el tiempo, en conjunto, el sistema funciona, incluso si en un momento dado puede parecer un caos total”.

La caída de la bolsa de valores de Wall Street, en 1929 en los diarios

Es cierto que todos cometemos errores, pero no todos organizan ventas ficticias de acciones con su esposa para ahorrar impuestos mientras protegen la posición increíblemente apalancada de su banco del escrutinio del mercado. No todos tratan al público inversor como campesinos que merecen ser saqueados, mientras sobornan a senadores y se rinden ante dictadores.

¿Cómo sabríamos si los mercados financieros hacen que los precios sean “justos y razonables” a largo plazo? ¿Medidos con qué? Concedamos, a efectos de este argumento, la afirmación de Sorkin de que los mercados funcionan a largo plazo. ¿Qué hacer, entonces, con el corto plazo, donde los ricos pueden arruinarse en minutos y los pobres ser condenados a años de desempleo extremo? Como observó una vez John Maynard Keynes, a largo plazo, todos estamos muertos

La tibia defensa que hace Sorkin de los banqueros de 1929 es, en última instancia, una acusación contra el sistema que dice amar. Los locos años veinte en Wall Street fueron un mercado solo para los pequeños que lo perdieron todo. Para los titanes (muchos de los cuales también lo perdieron todo), fueron un festival de fraude y robo; las fluctuaciones de los precios de las acciones eran expresiones de poder político, no de lógica de mercado

No existe ninguna ley natural que convierta irresistiblemente la codicia en progreso con el tiempo. Los términos de la equidad del mercado y el intercambio son inherentemente reglas políticas, y es muy importante si el desarrollo de capital del país depende de la manipulación flagrante del mercado y del juego frenético con hiperapalancamiento. Seguramente hay lecciones importantes para nuestro momento actual en el libro de Sorkin; no está claro que él sepa cuáles son.

Fuente: The Washington Post