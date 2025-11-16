Cultura

Comenzó la Feria del Libro de Miami, la más antigua de EEUU, con 500 autores y enfoque latino

El evento, que organiza el Miami Dade College del 16 al 23 de noviembre, destaca por ser un ‘festejo’ al aire libre, que incluye comida, fiestas y música

La Feria del Libro de Miami (Miami Book Fair), la más longeva de Estados Unidos, empieza este domingo su edición 42 con cerca de 500 autores y un enfoque hispano

La Feria del Libro de Miami (Miami Book Fair), la más longeva de Estados Unidos, empieza este domingo su edición 42 con cerca de 500 autores y un enfoque hispano, con invitadas como Julia Navarro, María Dueñas y Wendy Guerra, y charlas sobre migración y cómo es escribir desde la diáspora.

El evento, que organiza el Miami Dade College (MDC) del 16 al 23 de noviembre, destaca por ser un ‘festejo’ al aire libre, que incluye comida, fiestas y música para acercar la gente a la lectura en un momento en el que los libros compiten por la atención de la audiencia, explica la directora del evento, Lissette Méndez.

El encuentro también es único en el país porque en Miami convergen escritores angloestadounidenses, hispanos, latinoamericanos y caribeños, comenta Méndez.

“Miami es una de las ciudades hispanas de Estados Unidos y tenemos a muchas personas que vienen de todas partes del mundo, y aunque hablen inglés y también lean en inglés, hay muchos escritores que se leen aquí en Miami, igual que en otras partes del mundo, que su primer lenguaje de escritura es español”, describe.

Por ello, “es muy importante” el Programa de Autores Iberoamericanos, uno de los mayores foros de literatura en español en Estados Unidos, que este año también incluye a Zoé Valdés, Iván Acosta, Legna Rodríguez, Agustín Fernández Mallo, Perla Suez, José Ignacio Valenzuela ‘El Chascas’ y Leire Bilbao.

La cubana Wendy Guerra, residente de Miami, presentará La costurera de Chanel; la española Julia Navarro mostrará su nueva novela El niño que perdió la guerra, y María Dueñas, también de España, hablará de su nuevo material, Por si un día volvemos.

La migración y sus narrativas también “estarán al centro” con autores venezolanos que presentarán la antología Salvar la frontera, además de debates sobre la relación entre Cuba y Miami en el terreno cultural y político, y la experiencia de escritores desde la diáspora.

“Nuestro público, que es nuestro vecino, todos vivimos aquí, también están buscando allegarse a los libros y los escritores que hablan de sus propias experiencias en sus países o novelas que resuenan con lo que lo que han vivido o en su lenguaje primario”, expone Méndez.

Símbolo de la cultura de EE.UU. y Miami

Miami Book Fair presume de ser el evento literario más longevo de Estados Unidos, donde se realiza desde 1984 con entre 50.000 y 60.000 asistentes, más de 500 voluntarios y un equipo de 23 personas.

Su directora resalta que desde sus primeros años la feria atrapó a autores como el cubano Reinaldo Arenas, el estadounidense James Baldwin y el peruano Mario Vargas Llosa, y ahora incorporó nuevas tendencias con escritores sobre estilo de vida, salud, tecnología e inteligencia artificial (IA).

Méndez asegura que están alineados con lo que solicita la ciudad: “Si lo que está pasando en el mundo es importante, en cualquier forma, lo queremos tener en la feria para que las personas puedan venir en persona y tener esa conversación, que es un ‘two way conversation’ (diálogo bilateral)”, asevera.

La feria también es plataforma para el trabajo de autores que viven en Miami-Dade, condado con cerca de tres millones de habitantes, de los que alrededor de la mitad son inmigrantes, por lo que es una de las ciudades más diversas del país y asociada a géneros como el ‘realismo noir’.

“Nosotros siempre afincamos mucho que tenemos que siempre incluir a nuestros autores que viven aquí en Miami, que son de Miami o que están viviendo ahora en Miami porque, sí somos una feria internacional, pero Miami es una ciudad internacional y hay mucho talento”, detalla Méndez.

Hacer una fiesta de leer

Además, a diferencia de otras ferias literarias, la de Miami se distingue por ser una ‘block party’ (una fiesta callejera) y tener fiestas en las terrazas del centro de la ciudad, pues la misión del evento es acercar la literatura a la mayor cantidad de gente.

“Reunimos a todo el pueblo, a niños, a la familia, a ancianos, o sea, de todas las edades”, sostiene Méndez.

