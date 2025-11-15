Matías Ercole se luce en Bienalsur Roma con una emotiva propuesta sobre el paisaje y el desarraigo

Matías Ercole presenta la instalación "Vieron caer el sol" en el Palazzo Braschi de Roma, en el marco de Bienalsur 2025

Desde Roma, Italia. Hay sol en Plaza Navona y los turistas se turnan para tomarse fotos entre la fuente de los Cuatro Ríos, la fuente de Neptuno y la fuente del Moro: el trío de obras maestras infaltable para cualquier visitante de la “Ciudad Eterna”. A pocos metros de la plaza, tiene su sede la quinta edición de Bienalsur en el Palazzo Braschi, sede del Museo de Roma. En una de sus salas debutó el artista argentino Matías Ercole, con Vieron caer al sol.

Matías tiene 38 años y es porteño. Se instaló en Italia en 2021, pero “va y viene”. Dice que no es de acá ni de allá. Actualmente, vive en San Lorenzo, un barrio joven ubicado en el sureste de Roma. En la instalación —un paisaje suspendido sobre el techo, que invita al público a recostarse y mirar desde el suelo— aparece un árbol sin raíces, “casi como flotando”, dice él. Ese árbol desenraizado podría ser también una forma de hablar de sí mismo, de ese estar entre dos mundos: Buenos Aires y Roma.

La sala donde expone está alfombrada y tiene dos almohadones en el piso. Según explica, se trata de una muestra inmersiva. “Es una imagen que deviene techo, un paisaje que cambia su perspectiva. No lo tenemos de frente como un punto de horizonte, sino sobre las cabezas. Invita a mirar por encima y a modificar la idea de perspectiva tradicional”, le cuenta Ercole a Infobae Cultura.

En las paredes, dos pequeños cuadros colgados por debajo de la altura de los ojos, “como unas arqueologías perdidas”, muestran al sol casi como un personaje, con caras. “No hay figura humana, pero el hombre siempre está involucrado y un poco esa es la idea: somos nosotros, de un modo, los que estamos observando este lugar. Por eso se requiere no ser pasivo. Cuando estás en Roma, todo es 360°. Entrás a una iglesia y tenés pintadas desde las paredes hasta el techo. Me interesa cómo se involucra el cuerpo. Se requiere un gesto del espectador para poder ver”.

“Vieron caer el sol” invita a buscar otras perspectivas para afrontar el paisaje

Una pregunta paradojal

Para construir la obra, Ercole leyó sobre teorías del sol. De ahí surgió el título en italiano, “Hanno visto il sole cadere” (“Vieron caer al sol”). Y desde ahí la instalación hace una pregunta tácita y paradojal, porque si el sol ya no existe, ¿Quiénes son estos que están viendo que se cayó? ¿Hay otros seres que pudieron ver eso? ¿Somos nosotros que sobrevivimos a algo o es un paisaje que se reinventó?

Según Ercole, la pintura también dialoga con los pintores viajeros. “Son esos europeos que representaban América Latina con un sesgo exotizante y desde un código académico y clásico. Me parecía interesante poner eso en tensión y pensar un poco cómo se construye culturalmente la idea de paisaje o qué piensa cada uno cuando hablamos de un paisaje. De hecho, en el centro de la composición aparece un árbol desenraizado, con sus raíces flotando en el cielo. Es un gran ser o espíritu. No encuentra localización y genera una emotividad dentro de la idea de paisaje”, explicó.

La obra fue realizada “cien por cien” en Roma en dos paneles de más de cinco metros. “Es un papel que está encolado sobre tela. La técnica se llama maruoflage y era usada antiguamente para trasladar frescos. Después sumé un baño de barniz a base de cera, incoloro, y una capa más oscura para tapar todo lo anterior. Luego rasgo con materiales punzantes: agujas, virutas de acero”, detalló.

“Me interesa trabajar en capas, tanto lo técnico como el relato. Pienso la pintura no solo desde un lugar contemplativo, sino como algo que activa. Busco generar un tiempo de reposo, que el espectador pueda descubrir nuevos ángulos, nuevos detalles. Y en ese proceso se mezclan códigos de representación: hay palmeras que parecen de dibujo animado, pero también tonos que remiten a un tiempo antiguo”, cerró Ercole.

Matías usa una técnica que se llama maruoflage

Entre Buenos Aires y Roma

Ercole estudió Bellas Artes en Buenos Aires con Guillermo Roux, a quien define como “muy clásico”. “Poco a poco me fui peleando con eso”, admite entre risas. Su recorrido lo llevó luego al arte contemporáneo. En Roma, expuso en Spazio Nuovo y también mostró su trabajo en la Casa Argentina en Roma, una experiencia que lo ancló a la ciudad donde todos los caminos conducen.

“Llegué porque me ofrecieron hacer una muestra ahí y decidí quedarme. Iba a hacer una segunda y me surgió una posibilidad de irme a una residencia en Portugal, pero se canceló por la pandemia. Después surgieron otros proyectos y se empezó a armar algo lindo”, cuenta.

En 2024 inauguró su propia galería, Oro, junto a la curadora Benedetta Casini. El lugar se presenta como un nuevo escenario para artistas y curadores, residentes y pasajeros. “Ya hicimos tres muestras. Nos visitan curadores, galeristas… El proyecto interesa porque es algo distinto. Es un espacio alternativo. De hecho, Oro es un poco un chiste porque está ubicado en una especie de garaje, pero adentro es como muy ‘White cube’. Por eso también se llama Oro. Una ironía, casi”, cuenta.

Después de años de ir y venir, Ercole hace un balance: “Si bien tengo orígenes italianos, no me siento para nada italiano, ni romano, ni europeo. El hecho de estar acá me hizo ver la capacidad enorme que tenemos los argentinos de resolver cosas. Creo que Bienalsur es un poco reflejo de eso también. Algunas personas no entienden: ‘¿Por qué está en Roma?’, preguntan. No sé si es una de las razones, pero la entiendo desde ese lugar. Argentina está lejos —económicamente, está lejos para el que está acá—. Desde Italia y por mil euros se puede ir a Londres y a París ida y vuelta. Para los curadores o los artistas, eso resulta más fructífero porque ven más. Pero lo que tiene Argentina es otra cosa: cuando vas hay un desgarro por mostrar lo máximo. Esa pasión es la que nos diferencia”.