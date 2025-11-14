Cultura

Del lienzo al compromiso social: las obras de Bob Ross generan récords de subasta

Impulsadas por la popularidad renovada del artista, las pinturas subastadas superaron todas las expectativas y movilizaron a nuevos coleccionistas y admiradores

Guardar
La subasta de cuadros originales
La subasta de cuadros originales de Bob Ross en Los Ángeles recaudó más de USD 600.000 para la televisión pública estadounidense - (Bob Ross Inc. vía AP)

El legado artístico de Bob Ross atrajo la atención tanto de coleccionistas como del público cuando tres de sus pinturas originales se vendieron por más de USD 600.000 en una subasta celebrada en Bonhams, Los Ángeles. El monto recaudado se destinó en su totalidad a American Public Television, con el objetivo de aliviar el impacto de los recortes presupuestarios federales que afectan a cientos de estaciones de televisión pública en Estados Unidos.

Las obras subastadas —“Acantilado” (1990), “Hogar en el Valle” y “Paz Invernal” (ambas de 1993)— formaron parte de una puja que superó ampliamente las expectativas iniciales. Según ARTnews, “Paz Invernal”, una pintura realizada en directo durante un episodio de “El Placer de Pintar” en 1993, alcanzó USD 318.000.

La obra “Hogar en el Valle”, pintada ante las cámaras ese mismo año, se vendió por USD 229.100. “Acantilado”, que Bob Ross creó para el volumen 20 de su serie de manuales, obtuvo USD 114.800. AP señaló que los precios finales incluyeron la prima del comprador y que la identidad de los adquirentes permaneció en el anonimato. Las estimaciones previas situaban el precio máximo de cada pieza en torno a USD 50.000, una cifra que los resultados de la subasta superaron con creces.

Las pinturas “Paz Invernal”, “Hogar
Las pinturas “Paz Invernal”, “Hogar en el Valle” y “Acantilado” superaron ampliamente las expectativas de venta en Bonhams - (AP Foto/Mark Vancleave)

Los fondos recaudados respondieron a una necesidad urgente: la financiación de las estaciones de televisión pública estadounidenses, duramente impactadas por recortes federales que, según AP, alcanzaron los USD 1.100 millones. Esta reducción presupuestaria afectó a unas 330 estaciones de PBS y 246 de NPR, muchas de ellas ubicadas en comunidades rurales o en ciudades pequeñas. Estas emisoras enfrentaron graves dificultades para costear las licencias de programas emblemáticos como “El Placer de Pintar”, “America’s Test Kitchen”, “Julia Child’s French Chef Classics” y “This Old House”.

La iniciativa de la subasta surgió gracias a Joan Kowalski, presidenta de Bob Ross Inc., quien advirtió en los últimos años el notable aumento del interés por las obras de Ross en el mercado secundario. A raíz de esta observación, Kowalski decidió donar 30 cuadros de la herencia artística de Ross a American Public Television. La presidenta de la compañía buscó incentivar la participación de los postores y, al mismo tiempo, apoyar de manera concreta la continuidad de la televisión pública.

Durante la subasta, un ambiente especial predominó en el recinto. El recuerdo de Ross y el carácter benéfico de la venta marcaron el ánimo tanto del público presente como de los organizadores. “Por una buena causa, y se llevan el cuadro”, proclamó el subastador Aaron Bastian, según AP, al evocar el espíritu optimista del carismático pintor que marcó a generaciones de espectadores. Kowalski también expuso a ARTnews la principal motivación detrás de la iniciativa: la necesidad de fondos para la televisión pública y el creciente interés por las obras de Ross generó el impulso definitivo para que la subasta se efectuara. “Esto incentivará a los postores porque ayudará a la televisión pública”, sostuvo.

La reducción presupuestaria impactó a
La reducción presupuestaria impactó a más de 330 estaciones de PBS y 246 de NPR, especialmente en comunidades rurales y pequeñas ciudades - (REUTERS)

El impacto de Bob Ross en la cultura estadounidense permaneció vigente incluso décadas después de su fallecimiento en 1995. Como figura central de la televisión pública durante los 80 y los 90, Ross alcanzó la fama gracias a su estilo didáctico, su paciencia y un mensaje alentador que invitó a miles de espectadores a experimentar con la pintura sin temor al error.

AP destacó que su popularidad creció tras su muerte, con un renovado interés que surgió especialmente durante la pandemia de COVID-19, cuando sus programas se abrieron paso a nuevas audiencias en plataformas digitales y redes sociales. Jóvenes y adultos redescubrieron el encanto simple y reconfortante de sus lecciones y paisajes apacibles.

La subasta de Los Ángeles marcó solo el principio de una serie de ventas ya programadas hasta 2026. ARTnews informó que los 27 cuadros restantes de la colección donada tendrán lugar en subastas en otras ciudades, incluyendo Nueva York, Boston, Los Ángeles y Marlborough, Massachusetts, todas a cargo de Bonhams. AP precisó que la siguiente cita se fijó para el 27 de enero en Marlborough, donde se presentarán nuevas oportunidades para que coleccionistas y admiradores participen y contribuyan a la causa de la televisión pública estadounidense.

A través de estas iniciativas, la obra de Bob Ross siguió abriendo caminos y permitió que nuevas generaciones se acercaran a la creatividad y al arte en la televisión pública estadounidense. El legado de Bob Ross no solo sobrevivió al paso de los años, sino que cobró fuerza y relevancia, trascendiendo la pantalla y aportando apoyo concreto a la cultura y la educación pública en Estados Unidos. Sus cuadros, ahora convertidos en emblemas benéficos, continúan inspirando esperanza y creatividad entre el público y garantizan que su mensaje optimista permanezca vivo en la memoria colectiva.

Temas Relacionados

Bob RossSubasta de arteTelevisión pública estadounidenseBonhams Los ÁngelesAmerican Public TelevisionNewsroom BUE

Últimas Noticias

Banksy vuelve a ser noticia: condenan a un hombre por el robo de ‘Girl with Balloon’ en Londres

Un tribunal británico sentenció a Larry Fraser tras declararse culpable de sustraer una impresión de la obra del enigmático artista callejero, valorada en 355 mil dólares

Banksy vuelve a ser noticia:

Dani Yako: “Para cambiar el mundo hacen falta muchas más cosas que una imagen”

El fotógrafo y periodista que acaba de publicar “Exclusión”, reflexionó en el streaming de Infobae sobre el impacto social de su obra. “Nuestro rol es de testigo”, afirmó

Dani Yako: “Para cambiar el

Llega FUTCON 2025, un festival que celebra la creatividad que genera el fútbol

El evento, que se hará este mes, propone un espacio inédito donde la pasión se cruza con la innovación artística. Habrá charlas, muestras, ferias y shows musicales

Llega FUTCON 2025, un festival

Ramón Andrés y el discreto encanto de detenerse a pensar la realidad

El poeta y ensayista español que participó de un ciclo de charlas organizada por la maestría de escritura creativa de la UNTREF, reflexiona sobre grandes cuestiones de la vida moderna

Ramón Andrés y el discreto

Literatura, vanguardia y cocina fusión: Barcelona, invitada de honor en la FIL de Guadalajara

La gran feria mexicana del libro que comienza el 29 de noviembre, tiene la presencia destacada de la ciudad catalana con una delegación de más de 60 escritores y una amplia muestra de su cultura

Literatura, vanguardia y cocina fusión:
DEPORTES
Lanús y Atlético Tucumán abren

Lanús y Atlético Tucumán abren la última jornada del Torneo Clausura

Challenger de Montevideo: Román Burruchaga sorprendió a Mariano Navone en el duelo de argentinos y se metió en semifinales

Eliminatorias de Europa: Croacia selló su clasificación al Mundial 2026 y dos potencias quedaron a un solo paso

Insólita escena en la Euroliga: un entrenador vio la sala de prensa vacía y dio la conferencia “más corta de la historia”

Argentina tuvo un día perfecto en la Billie Jean King Cup: venció 3-0 a Eslovaquia y se acerca a la clasificación

TELESHOW
El duro ida y vuelta

El duro ida y vuelta entre Rusherking y Martín Cirio: críticas, rencores y pase de factura

Tras su internación, Martín Ortega reapareció en el cumpleaños de su hermana Rosario

La expareja de un jugador de la Selección Argentina confirmó su relación con Grego Rossello

Se filtraron las primeras imágenes de la entrevista de la China Suárez con Mario Pergolini

La historia de la canción que Javier Calamaro le escribió a su padre y grabó con su hermano Andrés: “Un desahogo”

INFOBAE AMÉRICA

“Forjar profesionales con visión implica

“Forjar profesionales con visión implica cultivar el arte y la resiliencia”: Una gala sinfónica celebra la integración de cultura y educación

Donald Trump conversó con los líderes de Tailandia y Camboya tras la crisis fronteriza por nuevos choques armados

La ONU denunció los asesinatos masivos, torturas y violaciones perpetrados por los paramilitares FAR en Sudán

Qué significa que el secreto del ARN de un mamut lanudo haya salido a la luz

Israel devolvió a Gaza los cuerpos de 15 palestinos en medio de un frágil alto el fuego