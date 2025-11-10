Cultura

Alemania pidió a Argelia indultar al escritor Boualem Sansal

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, solicitó a su par argelino liberar al autor franco-argelino, condenado a cinco años de prisión, argumentando razones humanitarias

Guardar
Boualem Sansal
Boualem Sansal

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, pidió el lunes a su homólogo argelino que indulte al escritor franco-argelino Boualem Sansal, condenado en marzo a cinco años de prisión por atentar contra la unidad nacional.

La oficina de Steinmeier informó que solicitó a Abdelmadjid Tebboune, presidente de Argelia, que conceda el indulto a Sansal como “un gesto humanitario”.

“Dada la avanzada edad de Sansal y su frágil estado de salud”, Steinmeier también “ofreció el traslado de Sansal a Alemania y su posterior atención médica en nuestro país”.

“Esto reflejaría mi relación personal de larga data con el presidente Tebboune y las buenas relaciones entre nuestros países”.

Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania
Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania (Maryam Majd/Pool via REUTERS)

La presidencia argelina confirmó que Steinmeier solicitó a Tebboune el indulto para el escritor como “gesto humanitario”, y la petición fue mencionada además por la televisión argelina.

Según observadores en Argelia, el hecho de que tanto la presidencia como la televisión pública se hagan eco de la solicitud de Steinmeier puede interpretarse como un signo positivo para Sansal.

París también ha pedido a Argelia que muestre clemencia hacia Sansal, y la condena al escritor ha empeorado las ya tensas relaciones entre Francia y Argelia.

Abdelmadjid Tebboune (REUTERS/Remo Casilli)
Abdelmadjid Tebboune (REUTERS/Remo Casilli)

La familia del escritor ha destacado que Sansal recibe tratamiento por cáncer de próstata.

Figura reconocida de la literatura francófona contemporánea del norte de África, Sansal es conocido por sus críticas tanto a las autoridades de Argelia como a los islamistas.

El caso surgió después de que Sansal declarara al medio de extrema derecha Frontieres que Francia transfirió injustamente territorio marroquí a Argelia durante el periodo colonial de 1830 a 1962, una afirmación que Argelia considera un desafío a su soberanía y que coincide con antiguas reivindicaciones territoriales marroquíes.

Fuente: AFP

