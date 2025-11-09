Cultura

Cuerpos, memoria y abstracción: el Macba presenta 3 muestras con las mujeres como protagonistas

“Suspensión”, el debut de la artista interdisciplinaria brasileña Carla Chaim, ocapará dos salas del espacio. También se podrán recorrer las muestras corales “El grito de los cuerpos” y “Pulsaciones”

Guardar
Cuerpos, memoria y abstracción: el
Cuerpos, memoria y abstracción: el Macba presenta 3 muestras con las mujeres como protagonistas

El Macba se prepara para cerrar el año con una propuesta expositiva que pone en primer plano la producción artística de mujeres, abarcando desde la abstracción geométrica hasta la performance y la denuncia política. Entre el 8 de noviembre y el 8 de marzo de 2026, el museo presentará tres exhibiciones que exploran la potencia del cuerpo, la memoria y la experimentación formal, consolidando su apuesta por la diversidad de lenguajes y miradas en el arte contemporáneo.

La exposición Suspensión, dedicada a la artista interdisciplinaria Carla Chaim, marca su primera muestra individual en Buenos Aires. Reconocida por su trabajo en el cruce entre dibujo, performance, vídeo e instalación, Chaim investiga los límites físicos y simbólicos del cuerpo, utilizando la repetición, el control y el gesto para cuestionar estructuras sociales y materiales.

La exhibición, curada por Natalia Sosa Molina y Victor López Zumelzu, se despliega en dos salas y reúne obras de la última década junto a producciones recientes, articulando una reflexión persistente sobre el cuerpo, el gesto y el tiempo. En este contexto, la artista propone un espacio donde el cuerpo se convierte en medida, herramienta y límite, interrumpiendo las lógicas de control y productividad. Su práctica, situada entre la performance y el dibujo, explora una zona intermedia en la que el trazo se transforma en respiración y el movimiento en pensamiento.

La exposición Suspensión, dedicada a
La exposición Suspensión, dedicada a la artista interdisciplinaria Carla Chaim, marca su primera muestra individual en Buenos Aires

La muestra se concibe como un ensayo sobre el movimiento y su interrupción, donde el dibujo se presenta como una coreografía mínima y el espacio como superficie performática de respiración. Las obras buscan establecer un ritmo alternativo, opuesto a la eficiencia y la velocidad contemporáneas, y cada pieza encarna una pregunta sobre la posibilidad de sostenerse en el espacio, el tiempo y la materia.

Suspensión se configura así como un estado en el que el hacer no pretende resolver ni permanecer, sino abrir un tiempo distinto donde el cuerpo, al insistir en su presencia, da forma a un lugar abstracto de resistencia y afecto.

En paralelo, la muestra El grito de los cuerpos reúne fotografías y videoinstalaciones de nueve mujeres artistas de distintas generaciones, cuyas obras desafían el discurso establecido desde una perspectiva política. Muchas de ellas utilizan la representación de su propio cuerpo como herramienta de denuncia ante situaciones de abuso de poder y violencia, transformando la vulnerabilidad en resistencia. Las piezas exploran también cuestiones de identidad, memoria y linaje familiar, proponiendo una mirada íntima y crítica sobre las estructuras que configuran la experiencia de ser mujer en diversos contextos históricos y sociales.

Pilar Albarracín
Pilar Albarracín

La curaduría de Karina Acosta organiza las obras como un plano secuencia sin cortes, donde los cuerpos insisten en su presencia y las presencias gritan incluso en silencio. El montaje poético privilegia la emoción sobre la narrativa lineal, y las obras, como fragmentos dispersos, construyen un relato coral.

El sonido de la obra de Lucila Mayol, creada especialmente para esta exhibición, atraviesa el espacio y se convierte en la banda sonora de la sala. El recorrido abarca casi sesenta años de historia, desde 1966 hasta 2025, e incluye a figuras como Ana Mendieta, Marie Louise Alemann, Nicola Costantino, Pilar Albarracín, ORLAN, Liliana Maresca, Graciela Sacco, Ailen Vieytes de Simone y la propia Lucila Mayol.

Las obras abordan temas como la resignificación de la selfie, el doppelgänger en la era de Instagram, el collage contemporáneo y la potencia del fuera de campo, donde lo no visible ni audible se intuye en cada gesto. Las femineidades se despliegan como protagonistas múltiples, capaces de romper la linealidad narrativa y abrir un espacio para lo indócil y lo inesperado.

El grito de los cuerpos se presenta como un storytelling que cierra su guion con las bocanadas de Sacco, donde el corte sugiere más de lo que muestra y el fuera de campo resulta decisivo.

Graciela Sacco (Prensa /cgl)
Graciela Sacco (Prensa /cgl)

La tercera exposición, Pulsaciones: mujeres en la colección, propone una nueva lectura de la Colección Macba a partir de la obra de mujeres que han marcado la historia de la abstracción geométrica en Argentina.

El recorrido abarca cinco décadas de producción artística de creadoras destacadas, celebrando la visión empoderada de quienes conciben y transgreden un universo de posibilidades a través de las formas, los espacios y el color. La muestra, curada por Sol Santich, destaca la experimentación como ejercicio plástico vital y presenta cada obra como un mundo dinámico y mutante, una fluctuación entre pensamiento y contemplación.

El episodio invita a sentir el latido en la abstracción, a dejarse invadir por el ritmo y la palpitación, y refuerza el compromiso del museo con la visibilización de este lenguaje, arraigado en el país desde los inicios del siglo XX. La colección, única en su tipo, ha permitido a las artistas trascender fronteras. Participan en esta exposición Josefina Robirosa, María Silvia Corcuera, Silvia Gurfein, Graciela Hasper, Cristina Rochaix, Gabriela Boer, Marcolina Dipierro, Cristina Schiavi y Mariela Scafati.

Temas Relacionados

Arte contemporáneo MACBA Carla Chaimarte

Últimas Noticias

Trueno, la cara visible del hip hop argentino con conciencia social

El rapero y freestyler, una de las mayores estrellas del género en español, habla de su colaboración con Gorillaz y cómo la historia de su familia, con padre y abuelo músicos, se refleja en sus canciones

Trueno, la cara visible del

“Frankenstein” en dos mil palabras: el relato que nació como un juego y nos sigue preguntando quién es el monstruo

Mary Shelley lo escribió como el desafío de una noche y se volvió un clásico. Ahora, Leamos publica una versión abreviada en texto y audio

“Frankenstein” en dos mil palabras:

Jennifer Lawrence deslumbra en ‘Mátate, amor’, la película basada en la novela de Ariana Harwicz

La actriz entrega una interpretación visceral y arriesgada junto a Robert Pattinson y Sissy Spacek, en un drama psicológico que no deja indiferente a nadie

Jennifer Lawrence deslumbra en ‘Mátate,

Esto (también) es África: las fotos de Patricia Vásquez “al costado del camino”

La fotógrafa argentina presenta la muestra “Por los caminos de África” en Gallery Labs hasta el 11 de noviembre. “Cada imagen cuenta una historia”, define

Esto (también) es África: las

35 fotos de ‘La Noche de los Museos’, el gran evento cultural del año en Buenos Aires

La 21° edición de esta saludable iniciativa convocó una multitud de más de un millón de personas que recorrió más de 300 espacios culturales abiertos hasta la madrugada del domingo

35 fotos de ‘La Noche
DEPORTES
La particular medida que adoptó

La particular medida que adoptó la organización del GP de Brasil tras el múltiple choque de Franco Colapinto y otros pilotos de la F1

Boca Juniors y River Plate animarán una nueva edición del Superclásico por el Torneo Clausura: hora, TV y todo lo que hay que saber

El gol imposible de una figura del fútbol que recorre el mundo y podría ser uno de los mejores del año

Franco Colapinto se benefició porque Verstappen y Ocon saldrán desde boxes y largará del puesto 16 el GP de Brasil de la F1: todo lo que hay que saber

Con la clasificación asegurada a la próxima fase, Argentina golea 4-0 a Fiyi en el Mundial Sub 17

TELESHOW
Wanda Nara mostró el extravagante

Wanda Nara mostró el extravagante regalo que le hizo su novio Martín Migueles: “Alguien muy celoso”

El emotivo reencuentro de Lourdes Fernández con su mamá y sus seres queridos: las imágenes del momento

Andrea Pietra y la emoción de volver al teatro porteño luego de 15 años: “Hay un montón de gente que nunca me vio”

El emotivo recuerdo de Benjamín Vicuña a su hija Blanca con una foto inédita

Un pozo para hacer la pileta y tierra removida: así fue el hallazgo que alteró la rutina de Juana Repetto

INFOBAE AMÉRICA

Egipto y Qatar pidieron definir

Egipto y Qatar pidieron definir el mandato de la fuerza internacional en Gaza

Expansión de la fibra óptica en el Perú avanza con el retiro de más de 1.000 toneladas de cables de cobre en desuso

Crece la presión sobre el ex príncipe Andrés: exigen que declare ante el Parlamento británico sobre su relación con Epstein y su situación financiera

Francia reiteró que no aprobará el acuerdo UE-Mercosur sin “líneas rojas” claras

Jennifer Lawrence reveló que tiene una cuenta anónima en TikTok con la que pelea en los comentarios