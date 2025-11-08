Cultura

Tras el millonario robo, el Louvre anuncia plan urgente de modernización y seguridad

La presidenta Laurence des Cars confirmó la implementación de nuevas medidas de protección en el famoso museo, luego de un informe oficial crítico con su vulnerabilidad

Laurence des Cars, presidenta del
Laurence des Cars, presidenta del Louvre (Foto: BERTRAND GUAY/Pool via REUTERS)

La presidenta del Louvre, Laurence des Cars, aseguró el viernes que es “consciente” de los problemas de seguridad del museo, tras el espectacular robo de joyas hace tres semanas, e insistió en su necesaria “modernización”.

“Soy consciente de nuestros problemas de seguridad”, declaró Des Cars a la radio France Info, un día después de la presentación de un informe del Tribunal de Cuentas que señala que el museo privilegió las “operaciones visibles y atractivas” a las mejoras en las medidas de seguridad.

La presidenta reconoció que el establecimiento, que recibió nueve millones de visitantes en 2024, “necesita más que nunca una transformación, una modernización, para convertirse plenamente en un museo del siglo XXI”.

Tras el millonario robo, el
Tras el millonario robo, el Louvre anuncia plan urgente de modernización y seguridad (Foto: REUTERS/Abdul Saboor)

Y adelantó que a partir de este mismo viernes se pone en marcha un plan para reforzar la seguridad del museo, el más visitado del mundo.

Este plan consiste en “toda una serie de obras de mejora, especialmente en materia de videovigilancia”, uno de “los puntos débiles” de la pinacoteca, recordó la responsable.

Visitantes en fila para entrar
Visitantes en fila para entrar al museo del Louvre tres días después de que joyas históricas fueran robadas en un audaz robo a plena luz del día (Foto: AP/Thibault Camus)

Pocos días después del robo del 19 de octubre, en el que cuatro individuos irrumpieron en la galería de Apolo del museo y en apenas unos minutos se llevaron ocho joyas de la Corona por un valor de más de 100 millones de dólares, Des Cars admitió que el sistema de videovigilancia exterior era “muy insuficiente”.

Des Cars, que en 2021 se convirtió en la primera mujer al frente del Louvre, convocó el viernes una reunión urgente del consejo de administración para analizar el rumbo del museo.

