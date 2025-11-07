Cultura

Por dentro del museo catarí que parece una “rosa” del desierto: una joya de 430 millones de dólares

Alzado alrededor del palacio de un jeque, el Museo Nacional de Catar despliega una arquitectura única, formada por cientos de discos entrelazados

El Museo Nacional de Qatar, visto desde las alturas (Iwan Baan)

Una rosa del desierto florece en la ciudad de Doha, a más de 13 mil kilómetros de Buenos Aires. Es el Museo Nacional de Qatar, cuya arquitectura imita la forma de una roca típica de la región, que surge cuando los minerales se cristalizan en forma de flor.

El NMoQ comprende más de 50 mil metros cuadrados (Iwan Baan)

El edificio de 52 mil metros cuadrados está compuesto por 539 discos entrelazados. Con un presupuesto de 430 millones de dólares para su construcción, alberga once galerías y un recorrido de aproximadamente un kilómetro y medio.

Las once galerías recorren la historia de Qatar desde antes de la ocupación humana hasta hoy (David Levene)

A diferencia de otras instituciones de la zona que se especializan únicamente en arte (como el Museo de Arte Islámico o el Museo de Arte Moderno), la obra del arquitecto Jean Nouvel aspira a conservar el legado cultural y arqueológico del pequeño emirato.

Las rosas del desierto son rocas con forma de pétalos que se producen en suelos áridos ( David Levene)

El NMoQ (por sus siglas en inglés, National Museum of Qatar) comenzó a construirse en 2008 bajo la dirección de Nouvel, responsable también del Louvre Abu Dhabi y la Filarmónica de París. Sin embargo, no vio la luz hasta marzo de 2019.

El antiguo palacio de la familia Al Thani.

Un punto destacado del museo es que se construyó estratégicamente alrededor del antiguo palacio del Sheikh Abdullah bin Jassim Al Thani, recientemente restaurado y aún abierto a los visitantes. La integración del edificio con la historia del lugar permite recorrer el pasado y el presente en un mismo espacio.

El antiguo palacio, hoy restaurado (Museo Nacional de Qatar)

De las perlas al petróleo

El recorrido por el NMoQ sigue un orden cronológico: narra la historia de Qatar desde antes de la presencia humana en la península hasta la actualidad a través de tres capítulos. El trayecto culmina en el palacio de la familia real, que este año celebra 130 años de historia.

El recorrido incluye pantallas interactivas.

Para acompañar la inmersión, los visitantes pueden ver nueve películas producidas especialmente para el museo. Participan cineastas como el francés Jacques Perrin (Cinema Paradiso) y el británico Peter Webber (Girl with a Pearl Earring).

Las exhibiciones sobre biodiversidad (Danica Kus)

Además de las proyecciones, la experiencia incluye juegos didácticos para niños (y no tan niños) y pantallas interactivas. Todos los textos están en árabe e inglés.

(David Levene)

La muestra permanente incluye once galerías interconectadas, que recorren la historia del país desde su formación como península —con fósiles de animales y plantas— hasta la actualidad. El recorrido abarca sus paisajes naturales, la arqueología del territorio y las primeras presencias humanas.

La alfombra de perlas de Baroda, encargada en 1865.

El segundo capítulo pone el foco en el comercio de perlas, que impulsó la economía catarí antes de que el país se convirtiera en un pequeño gigante de los hidrocarburos. La colección incluye joyas, trajes tradicionales y otros tesoros nacionales.

(Museo Nacional de Qatar)

Sin embargo, la pieza más destacada es la alfombra de perlas de Baroda, encargada en 1865 para cubrir la tumba del profeta Mahoma, considerado el fundador del Islam. Cuenta con 1,5 millones de perlas del Golfo, además de esmeraldas, diamantes y zafiros.

(David Levene)

El recorrido continúa con la era del petróleo, que aborda la transición entre 1913 y 1972, desde el declive de la industria perlera hasta el descubrimiento del crudo. En 1939, Qatar encontró petróleo, aunque no comenzaría a exportarlo hasta una década después.

(Museo Nacional de Qatar)

En esta sección, los visitantes también toman dimensión del pequeño emirato: con apenas 11.636 kilómetros cuadrados —alrededor de la mitad de Tucumán o de El Salvador—, ubicado al oeste de Asia y limítrofe con Arabia Saudita, se revela como un gigante económico, con un PBI per cápita superior a los 76.000 dólares.

Aunque el museo fue inaugurado en 2019, en realidad tiene 50 años de historia (Museo Nacional de Qatar)

Cabe destacar que, aunque el museo fue inaugurado recientemente en 2019, en realidad tiene 50 años de historia. El antiguo palacio, que en su momento funcionó como centro político, se convirtió en el Museo Nacional en 1975, convirtiéndose en uno de los primeros de la región. Seis años atrás, el edificio fue reimaginado, dando origen a la icónica rosa del desierto que lo rodea.

(Museo Nacional de Qatar)

El emirato celebra este año una nueva edición de su programa de intercambio cultural Years of Culture, que en esta ocasión tiene como protagonistas a Argentina y Chile. Dirigida por la jequesa Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, la iniciativa busca tender puentes entre artistas, instituciones y empresas de ambas regiones.

Como parte del programa, se realizaron exposiciones de arte del Golfo en museos como el MALBA, la Orquesta Filarmónica de Qatar (OFQ) ofreció su debut en América Latina en el histórico Teatro Colón, mientras que el Conservatorio Astor Piazzolla dictó talleres sobre la danza tradicional catarí Ardha.

