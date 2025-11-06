La Noche de los Museos 2025: circuitos por barrios, actividades destacadas y guía para recorrer Buenos Aires

La Noche de los Museos 2025 en Buenos Aires ofrece acceso gratuito a más de 300 museos y espacios culturales en las 15 comunas

Más de 300 museos, edificios históricos y espacios culturales abrirán sus puertas en Buenos Aires el sábado 8 de noviembre, de 19 a 2, en la 21ª edición de La Noche de los Museos. La transición hacia recorridos por circuitos barriales ganará protagonismo, con propuestas en las 15 comunas y acceso gratuito a todas las actividades. El transporte público será gratuito para facilitar los traslados.

Circuito Casco Histórico y San Nicolás

El Casco Histórico y su área fundacional, núcleo de la memoria y el patrimonio porteño, ofrecerán visitas a la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575), abierta tras su restauración, donde se dispondrá una experiencia inmersiva en el subsuelo y conciertos en los distintos espacios del edificio. En la puerta se presentará la Banda Sinfónica de la Ciudad y se realizará una intervención de fileteado en vivo en el camión de la orquesta, a cargo del artista Dany Rodríguez.

El Museo de la Ciudad (Defensa 187) sumará un set musical con el DJ Villa Diamante, además de un mapping sobre su fachada. Dentro del mismo circuito se abrirán espacios históricos, como el Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo (Bolívar 65), el Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces (Perú 222/272) y el el Sitio Arqueológico La Cisterna (Moreno 550), con recorridos en inglés a cargo del equipo de Cascos Histórico. El Museo del Mate (Av. de Mayo 853) se incorpora como punto novedoso.

En el barrio de San Nicolás, el Teatro Colón (Libertad 621) ofrecerá recorridos especiales, Casa Abierta, sin inscripción previa y con cupos limitados, que sumarán intervenciones artísticas en sus espacios más reconocidos.

Milla de los Museos: de Retiro a Palermo

El recorrido sobre la Milla de los Museos incluirá visitas guiadas a la Estación Retiro Mitre, acceso al mirador de laTorre Monumental y recorridos a la Plaza Fuerza Aérea con intervención del equipo de Patrimonio. El Palacio Noel, sede del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco (Suipacha 1422), recibirá al público en sus salas y jardines.

En la zona de Recoleta y Palermo, estarán abiertas la Facultad de Derecho - UBA (Av. Figueroa Alcorta 2263) y el Museo Nacional de Bellas Artes (Av. del Libertador 1473).

El Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) inaugurará la instalación efímera La Torre de Pisa de spaghettis, de Marta Minujín, hecha con catorce mil paquetes de tallarines que los visitantes podrán llevarse. El Museo de Arte Popular José Hernández (Av. del Libertador 2373) inaugurará la muestra Bioartesanías: el futuro ya llegó sobre la convergencia de prácticas ancestrales y tecnologías emergentes. En el MALBA (Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415) se presentará la Colección Costantini y la exposición Pop Brasil: vanguardia y nueva figuración, 1960s-70s.

En los bosques de Palermo, el Planetario Galileo Galilei (Av. Sarmiento y Belisario Roldán) realizará proyecciones acerca de Marte cada 20 minutos, desde las 19 hasta las 2. El Museo Sívori (Av. Infanta Isabel 555) celebrará los 120 años del nacimiento de Antonio Berni con la exposición Ecos en la colección. #Antonio_influencer y una suelta de libros inspirada en el artista.

Sur de la Ciudad: San Telmo y La Boca

San Telmo y sus alrededores invitarán a visitar el Casal de Catalunya (Chacabuco 863), el Museo Histórico Nacional (Defensa 1600) y la Feria Artesanal del Parque Lezama. El Museo Moderno (Av. San Juan 350) y el MACBA (Av. San Juan 328) abrirán sus puertas con programaciones especiales.

En La Boca, el Museo Benito Quinquela Martín (Av. Pedro de Mendoza 1843), la Fundación Proa (Av. Pedro de Mendoza 1929) y el Museo MARCO La Boca (Av. Almirante Brown 1031) ofrecerán actividades e itinerarios por el arte local.

Colon Fábrica (Av. Pedro de Mendoza 2147) mostrará el detrás de escena del Teatro Colón, mientras que la Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 1) presentará proyecciones inmersivas, visitas guiadas, un patio gastronómico, actividades para las infancias y una performance colectiva. El Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken (Agustín R. Caffarena 51) sumará recorridos y exposiciones, y junto a RadioBar Buenos Aires (Wenceslao Villafañe 65) se recreará la primera transmisión radiofónica argentina.

Durante los recorridos, se podrá hacer una pausa en los Bares Notables La Perla (Av. Don Pedro de Mendoza 1899) y Bar Portuario (Pinzón 102) para probar platos típicos y ver espectáculos musicales.

.La programación completa y el listado de museos participantes pueden consultarse en el sitio oficial festivalesba.org para planificar el recorrido

Belgrano, Caballito, Parque Centenario y Boedo

En el circuito de Belgrano, estarán abiertos el Museo de Arte Español Enrique Larreta (Juramento 2291), el Museo Casa de Yrurtia (O’Higgins 2390) y el Museo Histórico Sarmiento (Cuba 2079). Coghlan sumará el Centro Ana Frank Argentina para América Latina (Superí 2647).

En Caballito, participarán el Museo de Esculturas Luis Perlotti (Pujol 644), el Museo Argentino de Ciencias Naturales (Av. Ángel Gallardo 470) y la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía (Av. Patricias Argentinas 550) con observaciones astronómicas.

El barrio de Boedo resaltará al Museo Monte de Piedad del Banco Ciudad (Av. Boedo 870).

Otros espacios

El Museo Casa Carlos Gardel (Jean Jaurès 735) tendrá visitas guiadas y una serenata al Abasto desde los balcones. El Museo Saavedra (Crisólogo Larralde 6309) y el Espacio Cultural Chacra de los Remedios (Av. Directorio y Lacarra, Parque Avellaneda) permitirán disfrutar la noche en casonas rodeadas de parques.

