La elección de Khaled El-Enany marca un giro en la Unesco ante la inminente partida de Estados Unidos

Khaled El-Enany es elegido director general de la Unesco tras obtener 172 de 174 votos en la Conferencia General (Foto: Joel Saget/AFP)

El egipcio Khaled El-Enany fue oficialmente elegido este jueves director general de la Unesco para los próximos cuatro años, en reemplazo de la francesa Audrey Azoulay, en un contexto delicado para la organización debido a la marcha anunciada de Estados Unidos.

La elección de El-Enany, de 54 años, es una formalidad después de que el Consejo Ejecutivo recomendara el 6 de octubre su candidatura frente a la del congoleño Firmin Edouard Matoko, por aplastante mayoría (55 votos contra 2).

El exministro de Antigüedades y de Turismo y egiptólogo de formación recabó 172 votos de los 174 depositados por los Estados miembros reunidos en Samarcanda, Uzbekistán, con motivo de la Conferencia General de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

El egipcio Khaled El-Enany se convierte en el primer director general árabe y segundo africano en la historia de la Unesco (Foto: archivo REUTERS/Mohamed Abd El Ghany)

Khaled El-Enany, que se convierte en el primer director general de la Unesco oriundo de un país árabe y en el segundo africano tras el senegalés Amadou Mahtar Mbow (1974-1987), se había presentado como un hombre de “consenso”. Tras la partida de Israel en 2017, Nicaragua anunció en mayo que también dejaría la organización, en protesta por la atribución del Premio Mundial a la Libertad de Prensa al diario opositor La Prensa.

Por su parte, Estados Unidos anunció en julio que dejaría la Unesco, por tercera vez en 40 años. La administración de Donald Trump, que ya había retirado a su país de la Unesco durante su primer mandato, acusó a la organización radicada en París de adoptar posturas antiisraelíes y de promover “causas sociales y culturales divisorias” y “una hoja de ruta ideológica y mundialista”. La salida de Washington y Managua será efectiva a finales de 2026.

El nuevo director general asumirá sus funciones a mediados de noviembre y prometió trabajar para convencer a Estados Unidos de permanecer en la organización, algo que Audrey Azoulay consiguió en 2023, bajo mandato del demócrata Joe Biden.

Khaled El-Enany, exministro de Antigüedades y Turismo de Egipto, asume el liderazgo de la Unesco en un contexto desafiante (Foto: Joel Saget/AFP)

Además de socavar el prestigio y el carácter universal de la Unesco, la salida de Washington también la priva de una buena parte de sus fondos, pues la contribución estadounidense representa un 8% de su presupuesto total.

Enany, de 54 años, ha dicho que buscará reincorporar a Estados Unidos a la organización. “El desafío actual es el presupuesto. Esa va a ser la prioridad de todos nosotros”, dijo tras la votación de octubre. Afirmó que se esforzaría por lograr deliberaciones “técnicas” en la UNESCO “en lugar de la politización de la organización”. Enany supervisó las antigüedades, y más tarde también el turismo, de 2016 a 2022, en el gobierno de Egipto bajo el mandato del presidente Abdelfatah El-Sisi. Desde que anunció su candidatura hace más de dos años, afirmó haber visitado 65 países y reunirse con 400 personas durante 30 meses de campaña.

El egipcio busca captar más contribuciones voluntarias de los gobiernos, a través de sistemas de intercambio de deuda y una mayor participación del sector privado, cuyo aporte apenas representaba el 8% del presupuesto de 2024.

Fuente: AFP