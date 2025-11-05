Cultura

Museos y tecnología, eje central en foro internacional organizado por Amigos del Bellas Artes

El evento del 10 de noviembre reunirá a referentes nacionales e internacionales para discutir el impacto de la inteligencia artificial y metodologías innovadoras en la mediación cultural y la conexión con nuevas audiencias

Guardar
Amigos del Bellas Artes
Amigos del Bellas Artes

La próxima edición del Foro internacional para mediadores de museos se perfila como un espacio clave para repensar el papel de los museos en la sociedad contemporánea. El evento, que se celebrará el 10 de noviembre en Buenos Aires bajo la organización de Amigos del Bellas Artes, reunirá a especialistas de Argentina y del extranjero con el objetivo de debatir sobre los desafíos y oportunidades que surgen en la intersección entre mediación cultural, educación, tecnología y nuevas formas de financiamiento.

El programa de este foro está diseñado para quienes desempeñan funciones en la interpretación y el vínculo entre museos y visitantes, así como para educadores, curadores, gestores culturales, profesionales de la tecnología y público general interesado en la transformación de los espacios museísticos. La propuesta busca fomentar el intercambio de conocimientos y la creación de redes que impulsen la innovación en el sector.

Uno de los ejes centrales de la jornada será la exploración de metodologías pedagógicas avanzadas y la construcción de puentes con comunidades diversas. En este sentido, la conferencia inaugural estará a cargo del filósofo Tomás Balmaceda, quien abordará el potencial de la inteligencia artificial en el ámbito museístico, abriendo el debate sobre cómo estas herramientas pueden contribuir a la misión educativa y social de los museos.

El evento reunirá a referentes
El evento reunirá a referentes nacionales e internacionales para discutir el impacto de la inteligencia artificial y metodologías innovadoras en la mediación cultural

El foro contará con la participación de figuras internacionales de reconocida trayectoria, como Alejandra Martí, directora del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) de Chile; Facundo de Almeida, director del Museo de Arte Precolombino de Montevideo; y Laura Malosetti Costa, directora del Palacio Taranco de Montevideo. A nivel local, se sumarán referentes de instituciones como Fundación PROA, MALBA, el Museo de Arte Moderno y el Centro Cultural Recoleta, así como autoridades culturales de las provincias de Córdoba, Mendoza y Santa Cruz. Además, Daniel Grinbank y Natalia Chinski aportarán su visión sobre la relación entre tecnología, entretenimiento y los nuevos públicos interesados en la cultura.

Según Andrés Gribnicow, director ejecutivo de Amigos del Bellas Artes, la primera edición del foro dejó en claro que “los museos están en el centro de la escena de la cultura y representan una oportunidad única para educar, investigar y relacionarse con la historia, el presente y el futuro”.

El programa de este foro
El programa de este foro está diseñado para quienes desempeñan funciones en la interpretación y el vínculo entre museos y visitantes, así como para educadores, curadores, gestores culturales, profesionales de la tecnología y público general

Gribnicow anticipó que esta segunda edición pondrá el foco en las nuevas tecnologías y en la pregunta sobre “hasta qué punto herramientas como la Inteligencia Artificial o los recursos transmedia pueden ser verdaderas oportunidades para que los museos conecten con otros públicos y alcancen a nuevas audiencias”.

La labor de Amigos del Bellas Artes en este campo se extiende desde hace cinco años, colaborando con más de quince museos de distintas provincias argentinas y sus equipos de educación, con el objetivo de desarrollar proyectos y experiencias a partir del patrimonio de cada institución. Este compromiso se refleja en la organización de un foro que busca fortalecer la educación, la divulgación de las artes visuales y la creación de nuevas formas de interacción entre el público y las obras.

El evento se estructurará en una jornada que incluirá cinco conferencias centradas en el impacto de la tecnología en los museos y la educación, así como un taller dedicado a la sostenibilidad financiera para museos nacionales y asociaciones de amigos. Más de quince oradores compartirán su experiencia, y se promoverán instancias de networking para facilitar la conexión entre colegas y expertos de todo el país.

Tomás Balmaceda abordará el potencial
Tomás Balmaceda abordará el potencial de la inteligencia artificial en el ámbito museístico

El cronograma prevé la apertura a las 9:30 h, con palabras institucionales de Cecilia Remiro Valcárcel (Secretaria de Amigos del Bellas Artes), Andrés Duprat (Director del Museo Nacional de Bellas Artes) y Liliana Barela (Subsecretaria de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura de la Nación).

A las 10 h, Tomás Balmaceda ofrecerá la conferencia “IA en los museos: ¿para qué?”. Posteriormente, se desarrollarán paneles sobre el panorama federal y regional, la transmedialidad y la educación en museos, con la participación de autoridades y especialistas como Adriel Ramos (Santa Cruz), Pancho Marchiaro (Córdoba), Diego Gareca (Mendoza), Carla Chinski (LAIA), Maximiliano Tomas (Centro Cultural Recoleta), Noemí Aira (Fundación PROA), Max Pérez Fallik (MALBA) y Alfredo Aracil (Museo de Arte Moderno de Buenos Aires), entre otros.

El taller “Museos + 01”, exclusivo para alumnos del programa de sostenibilidad financiera, será moderado por Juan Urraco y Alejandrina D’Elía. El cierre, previsto para las 16:30 h, estará a cargo de Eugenia Zicavo y Andrés Gribnicow, quienes presentarán las conclusiones, desafíos y preguntas para el futuro del foro en 2026.

Temas Relacionados

Foro internacional para mediadores de museos Museos Amigos del Bellas Artes Educación Inteligencia artificial

Últimas Noticias

El Teatro Avenida en una gala con La Bella Música y un tributo a Wagner, Mendelssohn y Brahms

La agrupación dirigida por Patricia Pouchulu presenta un repertorio de alto vuelo, con la participación especial del violinista Xavier Inchausti y el apoyo de la Embajada de Alemania en la Argentina

El Teatro Avenida en una

Emmanuel Carrère obtuvo el Premio Médicis por una novela inspirada en la vida de su madre

El escritor francés fue distinguido con el prestigioso galardón literario por “Kolkhoze”, consolidando su posición entre los autores más innovadores de la narrativa contemporánea francesa

Emmanuel Carrère obtuvo el Premio

Helen Garner ganó el Premio Baillie Gifford por sus diarios

La escritora australiana fue reconocida en Londres por su obra autobiográfica, destacada por su honestidad y profundidad, convirtiéndose en la primera autora de diarios en recibir este galardón literario internacional

Helen Garner ganó el Premio

Encuentran un original olvidado del famoso rinoceronte de Durero en 1515

El grabado del animal será exhibido al público tras confirmarse su autenticidad mediante el análisis del papel y de las marcas de agua de la época

Encuentran un original olvidado del

Cómo se escribe: ¿Cierre de la Administración o cierre del Gobierno? La RAE lo aclara

La expresión se refiere a la medida por la cual se cierran departamentos y agencias de la Administración de EEUU

Cómo se escribe: ¿Cierre de
DEPORTES
Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors definirán al campeón de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

De Rossi recibió una oferta y habría cancelado su viaje a Argentina para ver el Superclásico: asumirá como DT de un equipo de la Serie A

Conmoción en Mar del Plata: murió en un accidente de tránsito José Marcelo Moscuzza, ex vicepresidente de Aldosivi

Tras anotar el gol del triunfo ante Real Madrid, Alexis Mac Allister confesó el consejo que le dio a Franco Mastantuono

Tití Fernández reveló los mensajes que le envió el ex presidente Alberto Fernández para Messi durante el Mundial de Qatar

TELESHOW
La furia de Tamara Báez

La furia de Tamara Báez por el hostigamiento de una seguidora por su aspecto físico: “¿No tenés vida?"

Carlos Rottemberg recuerda a su amigo Juan Carlos Calabró a 12 años de su muerte: “Nunca se creyó el cuento de la fama”

Ailén Cova llevó a su hija Alaia por primera vez a la cancha a ver a Alexis Mac Allister: “El amuleto”

El reproche de Emilia Attias a Luis Ventura en MasterChef Celebrity: “Me hago responsable”

La sorprendente confesión de Marcos Giles a Ángela Torres que terminó con un beso en vivo

INFOBAE AMÉRICA

Ciencia ecológica y cambio climático:

Ciencia ecológica y cambio climático: el caso de Surtsey revela el papel inesperado de las aves en la restauración de hábitats

A días de la COP30 países de la UE acordaron recortar un 90% de CO2 en 2040

El príncipe Alberto II de Mónaco recorrió la hidroeléctrica de Itaipú durante su viaje a Paraguay

Rusia afirmó que no se dan las condiciones para un reunión ente Putin y Trump

La OTAN denunció la creciente presencia china y la militarización rusa en el Ártico con submarinos, aeronaves y bombarderos