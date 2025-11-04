Laurent Mauvignier ganó el premio Goncourt (Photo by JOEL SAGET / AFP)

El escritor francés Laurent Mauvignier (58) ganó este martes el premio Goncourt de novela, el más prestigioso de las letras en francés, por su obra La maison vide (La casa vacía), que narra cómo un hombre descubre en una vieja casa familiar los restos de varias generaciones marcadas por el silencio.

La proclamación se realizó durante un almuerzo con los diez miembros del jurado de la Academia Goncourt en el restaurante Drouant, cerca de la Ópera de París.

En esa ocasión, los jurados llevaban un distintivo en apoyo al escritor argelino Boualem Sansal, actualmente encarcelado en su país.

El premio Renaudot, otorgado en paralelo, fue concedido a Adélaide de Clermont-Tonnerre por “Je voulais vivre” (Yo quería vivir), mientras que el Renaudot de ensayo premió a Alfred de Montesquiou por “Le crépuscule des hommes” (El crepúsculo de los hombres), publicado por Robert Laffont.

Mauvignier se impuso por mayoría en la primera ronda de votaciones a los otros tres finalistas, entre ellos Emmanuel Carrère, que con Kolkhoze volvió a quedarse a las puertas del galardón.