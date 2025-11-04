Bruce Springsteen sorprendió con un concierto íntimo en la Biblioteca Pública de Nueva York durante la gala "Library Lions" (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Organizaron una fiesta en la Biblioteca Pública de Nueva York y terminó convirtiéndose en un concierto. Bruce Springsteen fue uno de los seis homenajeados en la gala anual Library Lions de la entidad, que rinde tributo a los “logros sobresalientes” en las artes, la cultura, las letras y la investigación. Otros galardonados con medallas fueron la productora y escritora Shonda Rhimes y los autores James Patterson, Daniel Kehlmann y Louise Erdrich, así como el autor y músico James McBride, con quien Springsteen intercambió abrazos y saludos poco antes de que los invitados tomaran asiento para la cena.

Celebrada en el majestuoso salón principal de investigación de la sucursal de la 5ª Avenida en Manhattan, la ceremonia fue breve y sin discursos de aceptación. Pero el presidente de la NYPL, Anthony Marx, prometió una “sorpresa especial” que estaba por venir, y unos minutos después volvió a presentar a Springsteen, quien ya se había quitado la chaqueta y tenía una guitarra en la mano.

Bruce Springsteen interpretó una emotiva versión de su clásico "Thunder Road" (AP Foto/Matt Rourke, archivo)

“He tocado en ferias de bomberos. He tocado en locales de bowling. He tocado en pizzerías”, relató Springsteen a los cientos de asistentes con su voz ronca y arrastrada. “He tocado en pistas de hockey. He tocado en bodas. He tocado en Bar Mitzvahs. He tocado en manicomios. He tocado en estadios de fútbol americano.”

“Pero nunca he tocado en una maldita biblioteca.”, remató y generó una ovación. Tras las risas y los aplausos, Springsteen se acomodó para una interpretación lenta y sentida de “Thunder Road”, improvisando la parte final que antes interpretaba el saxofón de Clarence Clemons. Ante una ovación de pie y los ya familiares gritos de “Bruuuuce”, deseó a todos buenas noches y añadió un mensaje oportuno: “Cada vez que lees un libro que te impacta, hay una especie de redefinición de ti mismo, de tu hambre, principios, moral, ética y deseos. Que tengan una buena noche… ¡y vayan a leer un libro!”

Bruce Springsteen tiene un historial de actuaciones sorpresa. En el Festival de Cine de Nueva York a finales de septiembre, apareció tras la proyección de la biografía Música de ninguna parte, protagonizada por Jeremy Allen White como Springsteen, y cantó “Land of Hopes and Dreams”.

Fuente: AP