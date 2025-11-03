Cultura

Ethan Hawke: “Me encanta ser considerado un artista virtuoso”

En el marco del Miami Film Festival, el protagonista de ‘Antes del amanecer’ fue galardonado por su papel en ‘Blue Moon’, por el que busca quedarse con su primer Oscar

Trailer De Blue Moon

El actor Ethan Hawke aseguró que “se sentiría genial, si lo mereciera”, ganar el Oscar por su actuación en la película Blue Moon, del estadounidense Richard Linklater, durante un homenaje que recibió este domingo en el Miami Film Festival GEMS.

Vestido con unas botas vaqueras y unas gafas de sol al estilo alguacil, haciendo un guiño a sus orígenes tejanos, Hawke recibió el premio honorífico Variety Virtuoso durante el Miami Film Festival GEMS, que culmina este miércoles.

“Me encanta ser considerado un artista virtuoso, se trata de uno de los mejores ‘insultos’ que uno puede recibir en esta vida”, bromeó el también director de cine tras reconocer que goza estos reconocimientos.

La actuación de Ethan Hawke, quien interpreta al compositor Lorenz Hart en el filme, ha sido elogiada por la crítica, y consolida su prestigio tras varias nominaciones al Oscar que aún no se han traducido en una estatuilla.

Ethan Hawke recibió el premio
Ethan Hawke recibió el premio Variety Virtuoso en el Miami Film Festival GEMS por su destacada trayectoria en el cine

Hawke agradeció el reconocimiento y aseguró que le “encantan festivales como este, porque son la sangre de la vida de la industria” y añadió que estas celebraciones “mantienen el cine vivo”.

El actor fue honrado en la edición otoñal del Festival de Cine de Miami, durante una gala en la universidad Miami-Dade College, a la que acudieron centenares de admiradores.

Se trata del “mejor actor con quien hablar de cine”, destacó la directora de programación del festival, Lauren Cohen.

La universidad, en colaboración con la revista Variety, elogió las más de tres décadas de trayectoria de Hawke, quien cumple este jueves 55 años.

Recordó a Jesse, de la trilogía Antes del amanecer (1995), Antes del atardecer (2004) y Antes del anochecer (2013), con sus largos y profundos diálogos junto a la actriz francesa Julie Delpy; así como uno de sus primeros roles, en La sociedad de los poetas muertos (1989), junto con el legendario Robin Williams, o su interpretación nominada al Oscar como policía novato de narcóticos en Los Ángeles, en el film Día de entrenamiento (2001).

La colaboración entre Ethan Hawke
La colaboración entre Ethan Hawke y el director Richard Linklater suma nueve películas y es clave en la carrera del actor

El actor participó también en un panel sobre su carrera, moderado por el codirector editorial de Variety, el periodista Ramin Setoodeh.

“Con más de 70 créditos en cine -todos tenemos una película favorita de Ethan Hawke- y una carrera que abarca televisión, teatro, dirección e incluso literatura, él representa al artista que constantemente se reinventa. No hay nadie más merecedor del premio”, señaló Setoodeh cuando el festival anunció el premio.

La conversación repasó la larga trayectoria de Hawke como actor de cine y teatro, escritor de novelas, guionista y director de cine.

Hawke nombró innumerablemente a Linklater, con quien tiene una conexión especial que les ha llevado a trabajar juntos en nueve películas: “Lo que hace a Linklater tan especial es su humildad”, afirmó.

Añadió que el director “trabaja 12 años en una película y se obsesiona con ella”, en referencia a Boyhood, con la que Hawke se entendió muy bien, pues justo acababa de nacer uno de sus hijos.

Entre sus proyectos más recientes, el actor protagoniza y ejerce como productor ejecutivo de la serie dramática The Lowdown, en la que interpreta a un periodista ciudadano que se autodenomina “truthstorian”, y aseguró a EFE que se “identificó mucho” con este personaje en este momento de su vida.

Fuente: EFE.

Fotos: Reuters/ Daniel Cole (archivo) y Reuters/ Liesa Johannssen (archivo).

