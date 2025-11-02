Cultura

Para la fiscal, el robo del Louvre podría ser obra de delincuentes de poca monta

Laure Beccuau sostuvo que los perfiles de los detenidos no corresponden con los “que generalmente se asocian con los niveles más altos de la delincuencia organizada”

Una camioneta de la policía
Una camioneta de la policía patrulla el patio del museo del Louvre

La fiscal de París, Laure Beccuau, afirmó el domingo que el espectacular robo en el Louvre podría ser obra de delincuentes de poca monta y precisó que dos de los sospechosos detenidos son una pareja con hijos.

Hace dos semanas, un comando de cuatro hombres ingresó a plena luz del día al museo parisino y en cuestión de minutos hurtó joyas de la corona francesa de un valor estimado de 102 millones de dólares, que siguen sin aparecer.

Los perfiles de los sospechosos detenidos no corresponden con los “que generalmente se asocian con los niveles más altos de la delincuencia organizada”, declaró Beccuau a la cadena France Info.

Sin embargo, recordó que “hay perfiles poco conocidos en la delincuencia organizada que ascienden con bastante rapidez a delitos extremadamente graves”.

La fiscal de París, Laure
La fiscal de París, Laure Beccuau

El día del robo, dos asaltantes accedieron al Louvre mediante un montacargas instalado en la vía pública, forzaron con una sierra de disco las vitrinas que contenían las reliquias y escaparon en dos motocicletas conducidas por sus cómplices.

Las autoridades francesas anunciaron inicialmente el arresto de dos individuos, a los que inculparon y encarcelaron el pasado miércoles. Otras cinco personas fueron detenidas esta semana en la región parisina, pero tres fueron liberadas el sábado y dos fueron acusadas y puestas en prisión preventiva.

Se trata de un presunto asaltante, de 37 años, y su pareja, una mujer de 38 años, con la que tiene hijos, según indicó el domingo la fiscal. “Negaron cualquier implicación”, agregó Beccuau, precisando que el hombre no quiso declarar.

El sospechoso fue acusado de robo organizado y conspiración criminal, mientras que su pareja fue imputada de complicidad en robo organizado y conspiración criminal.

Los perfiles de los sospechosos
Los perfiles de los sospechosos detenidos no corresponden con los "que generalmente se asocian con los niveles más altos de la delincuencia organizada"

La mujer compareció llorando el sábado ante el tribunal de París y afirmó que temía por sus hijos y por ella. Ambos fueron arrestados después de que se encontraran rastros de su ADN en el montacargas usado para el atraco.

Aunque las muestras de ADN del hombre son “significativas”, los investigadores temen que las de la su pareja hayan sido transferidas a través del contacto con una persona u objeto, puntualizó la fiscal. “Todo esto deberá ser investigado”, sentenció.

El imputado del sábado tiene antecedentes penales, con 11 condenas anteriores, la mayoría de ellas por hurto. De hecho, estuvo implicado en otro asalto con uno de los individuos encarcelados el miércoles, subrayó la fiscal, por el que fueron condenados en 2015 en París.

Al menos uno de los autores del robo sigue prófugo, mientras que podría haber otros cómplices que usaron “vehículos de relevo”.

De momento, el botín, que incluye una diadema de perlas que perteneció a la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia, sigue sin aparecer.

Fuente: AFP

museo del louvrerobo de arte

