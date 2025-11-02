Hallan más de 20 mil monedas que reescriben la historia medieval de Suecia

El hallazgo de un tesoro de plata de aproximadamente 6 kilogramos (13 libras) en las afueras de Estocolmo ha despertado el interés de la comunidad arqueológica sueca, al tratarse de uno de los mayores depósitos de este metal descubiertos en la historia del país.

El descubrimiento, realizado por un hombre que buscaba lombrices en su casa de verano, fue entregado a la Junta Administrativa del Condado de Estocolmo, que ha convocado a especialistas locales para iniciar la documentación y el análisis del conjunto.

El tesoro, que data de la Alta Edad Media, está compuesto por miles de monedas de plata, además de anillos, colgantes y cuentas. Según Sofia Andersson, anticuaria de la Junta Administrativa del Condado de Estocolmo, aún no se ha determinado el número exacto de monedas, pero estimó que “podría superar las 20.000”, según una declaración oficial. Andersson añadió que “la mayoría de los objetos están bien conservados, pero el caldero de cobre en el que se encontraron, lamentablemente, no está tan bien preservado”.

Moneda con un obispo sosteniendo un báculo, el bastón con forma de gancho que simbolizaba su oficio religioso

Las primeras investigaciones sugieren que el tesoro fue enterrado hacia finales del siglo XII, en un contexto de inestabilidad en la región. Los arqueólogos consideran probable que la plata fuera ocultada para protegerla y que nunca fue recuperada.

En ese periodo, Estocolmo aún no existía como ciudad: su fundación oficial se produjo a mediados del siglo XIII, y su posterior crecimiento estuvo vinculado al acceso al mar Báltico y al control de los intercambios de hierro y cobre.

Entre las piezas más destacadas del hallazgo figuran monedas acuñadas con la inscripción “Kantus”, el nombre latino del rey Knut Eriksson, quien gobernó entre 1173 y aproximadamente 1195. Este monarca es recordado por haber estabilizado la región y desarrollado una burocracia centralizada, lo que incluyó la reanudación de la acuñación de moneda propia tras un largo periodo sin producción nacional. Muchas de las monedas emitidas después de 1180 llevan la inscripción “Kantus” o “Kantus Rex”, en referencia al rey Knut.

Una moneda de Kantus del tesoro de plata

El tesoro también contiene varios ejemplares bien conservados de las llamadas monedas episcopales, que muestran a un obispo portando un báculo, símbolo de su autoridad religiosa. Estas monedas, acuñadas en toda Europa occidental desde el siglo X, servían como medio de pago y reflejaban tanto el poder económico como la influencia religiosa de los obispos.

La Junta Administrativa del Condado de Estocolmo aún no ha divulgado la ubicación exacta del hallazgo y notificará a la Junta Nacional de Patrimonio, que determinará si corresponde compensar al descubridor. La legislación sueca establece que quien encuentre plata antigua debe entregarla al Estado a cambio de una retribución.

En 2022, arqueólogos de los Museos Nacionales de Historia de Suecia excavaron lo que calificaron como un “descubrimiento único en la vida” en un municipio al norte de Estocolmo. Ese tesoro, de unos mil años de antigüedad, incluía ocho collares, dos brazaletes, un anillo, un par de perlas y doce colgantes de monedas.

Fotos: Junta Administrativa del Condado de Estocolmo.