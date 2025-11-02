Cultura

Hallan más de 20 mil monedas que reescriben la historia medieval de Suecia

El espectacular descubrimiento incluye monedas episcopales y joyas, y ya es considerado uno de los eventos arqueológicos más emocionantes de Estocolmo

Guardar
Hallan más de 20 mil
Hallan más de 20 mil monedas que reescriben la historia medieval de Suecia

El hallazgo de un tesoro de plata de aproximadamente 6 kilogramos (13 libras) en las afueras de Estocolmo ha despertado el interés de la comunidad arqueológica sueca, al tratarse de uno de los mayores depósitos de este metal descubiertos en la historia del país.

El descubrimiento, realizado por un hombre que buscaba lombrices en su casa de verano, fue entregado a la Junta Administrativa del Condado de Estocolmo, que ha convocado a especialistas locales para iniciar la documentación y el análisis del conjunto.

El tesoro, que data de la Alta Edad Media, está compuesto por miles de monedas de plata, además de anillos, colgantes y cuentas. Según Sofia Andersson, anticuaria de la Junta Administrativa del Condado de Estocolmo, aún no se ha determinado el número exacto de monedas, pero estimó que “podría superar las 20.000”, según una declaración oficial. Andersson añadió que “la mayoría de los objetos están bien conservados, pero el caldero de cobre en el que se encontraron, lamentablemente, no está tan bien preservado”.

Moneda con un obispo sosteniendo
Moneda con un obispo sosteniendo un báculo, el bastón con forma de gancho que simbolizaba su oficio religioso

Las primeras investigaciones sugieren que el tesoro fue enterrado hacia finales del siglo XII, en un contexto de inestabilidad en la región. Los arqueólogos consideran probable que la plata fuera ocultada para protegerla y que nunca fue recuperada.

En ese periodo, Estocolmo aún no existía como ciudad: su fundación oficial se produjo a mediados del siglo XIII, y su posterior crecimiento estuvo vinculado al acceso al mar Báltico y al control de los intercambios de hierro y cobre.

Entre las piezas más destacadas del hallazgo figuran monedas acuñadas con la inscripción “Kantus”, el nombre latino del rey Knut Eriksson, quien gobernó entre 1173 y aproximadamente 1195. Este monarca es recordado por haber estabilizado la región y desarrollado una burocracia centralizada, lo que incluyó la reanudación de la acuñación de moneda propia tras un largo periodo sin producción nacional. Muchas de las monedas emitidas después de 1180 llevan la inscripción “Kantus” o “Kantus Rex”, en referencia al rey Knut.

Una moneda de Kantus del
Una moneda de Kantus del tesoro de plata

El tesoro también contiene varios ejemplares bien conservados de las llamadas monedas episcopales, que muestran a un obispo portando un báculo, símbolo de su autoridad religiosa. Estas monedas, acuñadas en toda Europa occidental desde el siglo X, servían como medio de pago y reflejaban tanto el poder económico como la influencia religiosa de los obispos.

La Junta Administrativa del Condado de Estocolmo aún no ha divulgado la ubicación exacta del hallazgo y notificará a la Junta Nacional de Patrimonio, que determinará si corresponde compensar al descubridor. La legislación sueca establece que quien encuentre plata antigua debe entregarla al Estado a cambio de una retribución.

En 2022, arqueólogos de los Museos Nacionales de Historia de Suecia excavaron lo que calificaron como un “descubrimiento único en la vida” en un municipio al norte de Estocolmo. Ese tesoro, de unos mil años de antigüedad, incluía ocho collares, dos brazaletes, un anillo, un par de perlas y doce colgantes de monedas.

Fotos: Junta Administrativa del Condado de Estocolmo.

Temas Relacionados

Tesoro de plata Estocolmo Knut Eriksson Museos Nacionales de Historia de Suecia Alta Edad Media

Últimas Noticias

Yente y la construcción de una identidad artística entre la herencia judía y la abstracción moderna

La muestra “Retrato de un Legado”, del Museo Judío, propone un recorrido por la trayectoria de la pionera argentina, en una fusión entre la memoria familiar, los relatos bíblicos y la experimentación

Yente y la construcción de

Investigadores descifraron el “Códice de Dresde”, el registro mítico de la astronomía maya

Científicos de la State University of New York descifraron la lógica detrás de la enigmática tabla que presenta complejos cálculos astronómicos

Investigadores descifraron el “Códice de

Nancy Spielberg: “A veces me siento más segura en Israel que en Nueva York, es aterrador”

La productora cinematográfica presenta en Buenos Aires el documental sobre el rehén argentino-israelí David Cunio. Habló sin filtros con Infobae sobre el aumento del antisemitismo en Estados Unidos tras el 7 de octubre y su temor ante la posible elección de Zohran Mamdani como alcalde de la ciudad

Nancy Spielberg: “A veces me

Eduardo Sacheri, con la novela que le faltaba sobre Malvinas: “Lo que sembró Galtieri, lo cosechó Thatcher”

En marzo, el escritor había publicado “Demasiado lejos”, con la experiencia de la guerra que tuvieron los que no fueron. Ahora, en “Qué quedará de nosotros”, va a las islas

Eduardo Sacheri, con la novela

Juventud, ¿divino tesoro?: una historia de la intensa relación entre jóvenes y política en Argentina, del 1900 a Milei

La historiadora Valeria Manzano conversó con Infobae Cultura sobre su última investigación y un interrogante: ¿las juventudes son el motor de cambio o el gran segmento a cooptar?

Juventud, ¿divino tesoro?: una historia
DEPORTES
Giro en el caso que

Giro en el caso que conmocionó al automovilismo: revelan el motivo por el que un piloto que soñaba con llegar a la F1 asesinó a su padre

Godoy Cruz y San Martín de San Juan se miden en un clásico vital para salvarse del descenso: hora, TV y formaciones

River Plate buscará volver al triunfo como local en el Torneo Clausura ante Gimnasia: hora, TV y formaciones

Boca Juniors visitará a Estudiantes sin Leandro Paredes en un duelo clave por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

La grave lesión en la cara que sufrió una figura de Vélez tras chocar con un rival en la derrota contra Talleres

TELESHOW
De la cocina a la

De la cocina a la Noche de Brujas: los concursantes de MasterChef armaron su propia fiesta de Halloween

El desopilante baile de Maxi López con Ian Lucas al ritmo de cumbia que se volvió viral

Nicki Nicole a plena diversión tras su separación de Lamine Yamal: shows, disfraces y salidas nocturnas

Gabriela Acher confiesa por qué elige el humor como estrategia de vida: “Te corre del lugar de víctima”

El salto sin red de Mica Lapegüe al unipersonal en teatro: “Me saca por completo de mi zona de confort”

INFOBAE AMÉRICA

El Reino Unido despojará al

El Reino Unido despojará al príncipe Andrés de su último rango militar tras el escándalo Epstein

El paseo que cambió la historia del terror: cómo Stephen King creó a Pennywise, el payaso de “It”

Tres rasgos de personalidad que aumentan el riesgo de ansiedad, según la psicología

Investigadores descifraron el “Códice de Dresde”, el registro mítico de la astronomía maya

Estudio revela que el exceso de tiempo frente a pantallas aumenta riesgos cardiovasculares en niños