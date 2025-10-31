Cultura

La haitiana Yanick Lahens recibe el máximo honor literario de la Academia Francesa

La autora de Puerto Príncipe fue distinguida con el Gran Premio de Novela por “Pasajeras de la noche”, un relato que conecta Haití y Nueva Orleans a través de la memoria y la lucha femenina

Guardar
Yanick Lahens ganó el Gran
Yanick Lahens ganó el Gran Premio de Novela 2025 de la Academia Francesa por su novel "Pasajeras de la noche"

La autora haitiana Yanick Lahens ha sido distinguida con el Gran Premio de Novela 2025 de la Academia Francesa por su obra Pasajeras de la noche, imponiéndose en una votación sumamente ajustada. En la tercera y definitiva ronda, Lahens recibió once votos, superando por apenas uno a la francesa Pauline Dreyfus, quien aspiraba al galardón con Un puente sobre el Sena.

El reconocimiento, dotado con 10.000 euros, se sitúa entre los más prestigiosos de la literatura en francés, junto al Goncourt y el Femina. La edición de este año se resolvió tras tres rondas de votación, en las que también participó como finalista el francés Alfred de Montesquiou con El crepúsculo de los hombres. El premio, cuya primera edición se remonta a 1914, se entrega tradicionalmente unos días antes que otros grandes galardones literarios franceses: el Femina, el Goncourt, el Renaudot y el Médicis.

Pasajeras de la noche explora la vida de dos mujeres de épocas distintas, unidas por la memoria y la herencia de la esclavitud. A través de sus travesías entre Haití y Nueva Orleans, la novela narra su lucha por la libertad y la dignidad frente a la violencia, el patriarcado y el peso de la historia. La obra ha sido descrita como “un homenaje de esperanza y resistencia”.

La novela de Yanick Lahens
La novela de Yanick Lahens rinde homenaje a la esperanza y la resistencia frente a la violencia, el patriarcado y el peso de la historia

Lahens, nacida en Puerto Príncipe en 1953, cuenta con una amplia trayectoria como autora de novelas, ensayos y relatos. En 2014, fue galardonada con el premio Femina por Baño de luna. Con este nuevo reconocimiento, sucede al francovenezolano Miguel Bonnefoy, quien obtuvo el Gran Premio de Novela de la Academia Francesa en la edición anterior por El sueño del jaguar, una saga familiar.

La entrega del Gran Premio de Novela de la Academia Francesa marca el inicio de una semana clave para la literatura francesa, en la que se anunciarán los ganadores de los principales premios del país. El próximo martes se conocerá al ganador del Goncourt, con Emmanuel Carrère entre los cuatro finalistas.

El ganador del premio Goncourt, que se concede anualmente desde 1903 y se anuncia tradicionalmente durante un almuerzo en el restaurante Drouant de París con la presencia de los diez miembros de la academia instituida por Edmond de Goncourt, recibe únicamente un cheque simbólico de diez euros. No obstante, el reconocimiento garantiza a los galardonados un formidable impacto editorial con ventas que alcanzan cifras millonarias y traducciones a múltiples idiomas.

Emmanuel Carrère, Caroline Lamarche, Nathacha
Emmanuel Carrère, Caroline Lamarche, Nathacha Appanah y Laurent Mauvignier figuran entre los finalistas del Goncourt 2025 con obras centradas en la memoria y la identidad

El Goncourt está reservado exclusivamente a novelas de ficción, lo que deja fuera ensayos, crónicas y memorias. Este año, Emmanuel Carrère figura entre los cuatro finalistas por Kolkhoze, obra en la que indaga sobre su linaje materno, centrado en la figura de su madre, Hélène Carrère d’Encausse, destacada historiadora de origen ruso y académica francesa fallecida en agosto de 2023.

A Carrère lo acompañan la belga Caroline Lamarche, quien compite con Le Bel Obscur, novela que sigue a una protagonista en su búsqueda de esclarecer el destino de un antepasado excluido por la familia, mientras repasa los acontecimientos de su propia existencia tras la confesión de homosexualidad de su marido y primer gran amor. En la selección también figura la mauriciana Nathacha Appanah y su novela La nuit au cœur, construida a partir de las trayectorias entrecruzadas de tres mujeres víctimas de la violencia doméstica. El francés Laurent Mauvignier cierra la lista con La maison vide, relato de un hombre que, al explorar una vieja casa familiar, descubre vestigios de varias generaciones silenciadas, y trata, mediante objetos y recuerdos dispersos, de recomponer la memoria perdida y entender la persistencia del pasado en los espacios y cotidianos de la actualidad.

[Fotos: Joel Saget/AFP; REUTERS/Sarah Meyssonnier]

Temas Relacionados

Gran Premio de Novela de la Academia Francesa Yanick Lahens LiteraturaFrancia

Últimas Noticias

“Monumentos bajo las Estrellas” propone una noche especial de monumentos y obras de arte en Buenos Aires

La reapertura del espacio MOA en pleno corazón del Parque 3 de Febrero ofrece, a partir del atardecer, una programación especial de recitales, intervenciones escénicas y charlas con restauradores

“Monumentos bajo las Estrellas” propone

El Congreso español aprueba un lenguaje “más empático” sobre el cáncer y Pérez-Reverte reacciona sin pelos en la lengua

Una iniciativa parlamentaria busca transformar la forma en que se habla de la enfermedad en instituciones. “Permítanme ser grosero”, escribió el autor. Y lanzó su respuesta

El Congreso español aprueba un

“Están orgullosos de la ciudad y después pasa algo”: Martín Caparrós lanza “BUE”, su novela de Buenos Aires

El autor, que ahora vive en España, mira el lugar donde nació: personajes que se cruzan, historias imprevistas y por qué es un sitio único. Aquí, un fragmento

“Están orgullosos de la ciudad

Murió Maria Riva, la mujer que desmitificó la leyenda de Marlene Dietrich

La única hija de la diva alemana tenía 100 años. Vivió una complicada relación familiar que expuso en una biografía sobre los secretos, traumas y contradicciones de la famosa actriz que marcó el cine del siglo XX

Murió Maria Riva, la mujer

Piratería editorial: incautan libros falsificados de autores como David Viñas y Antonio Di Benedetto

Un operativo judicial permitió descubrir la red de reproducción ilegal de ejemplares de “Los dueños de la tierra” y “Zama”, entre otros de distintos autores y editoriales

Piratería editorial: incautan libros falsificados
ÚLTIMAS NOTICIAS
Entre versiones y desmentidas, en

Entre versiones y desmentidas, en el Consejo de Mayo se negocia la reforma laboral “sin acuerdos al 100%” y con posturas en disidencia

Tos convulsa: síntomas y cómo prevenir la enfermedad que causó la muerte de cuatro niños

Tras las elecciones, YPF cerró préstamos por USD 1.200 millones y busca acelerar su proyecto de GNL

Llega a la Patagonia una caravana exclusiva de 60 modelos Ferrari: cuesta casi USD 100.000 de inscripción

La luz y el gas aumentarán en noviembre por encima de la inflación: el impacto en las facturas

INFOBAE AMÉRICA
Halloween 2025: restricciones, operativos y

Halloween 2025: restricciones, operativos y medidas de seguridad en Colombia

Elecciones en Países Bajos: el partido liberal progresista D66 de Rob Jetten se declaró ganador e intentará formar gobierno

Robo millonario en el Louvre: cómo un teorema matemático revela los puntos ciegos del museo

Huracán Melissa: alerta en Jamaica por la presencia de cocodrilos desplazados por las inundaciones

El Senado de Bolivia dio luz verde a una ley para proteger a menores que quedaron huérfanos por femicidios

TELESHOW
Nicole Neumann criticó la rigidez

Nicole Neumann criticó la rigidez escolar en el sistema de faltas: “¡Hay una vida también!"

Wanda Nara y un mensaje implícito para Mauro Icardi: “Mood de las mamás que hacemos todo”

“Cuando Frank conoció a Carlitos” y la causa rotaria que convocó a una multitud en Buenos Aires

Quién es Meri Deal, la cantante uruguaya que fue vista con Franco Colapinto

Entre canciones y heridas, Lissa Vera y Lourdes Fernández volvieron a elegirse: “La próxima estaré ahí”