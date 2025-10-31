La haitiana Yanick Lahens recibe el máximo honor literario de la Academia Francesa

Yanick Lahens ganó el Gran Premio de Novela 2025 de la Academia Francesa por su novel "Pasajeras de la noche"

La autora haitiana Yanick Lahens ha sido distinguida con el Gran Premio de Novela 2025 de la Academia Francesa por su obra Pasajeras de la noche, imponiéndose en una votación sumamente ajustada. En la tercera y definitiva ronda, Lahens recibió once votos, superando por apenas uno a la francesa Pauline Dreyfus, quien aspiraba al galardón con Un puente sobre el Sena.

El reconocimiento, dotado con 10.000 euros, se sitúa entre los más prestigiosos de la literatura en francés, junto al Goncourt y el Femina. La edición de este año se resolvió tras tres rondas de votación, en las que también participó como finalista el francés Alfred de Montesquiou con El crepúsculo de los hombres. El premio, cuya primera edición se remonta a 1914, se entrega tradicionalmente unos días antes que otros grandes galardones literarios franceses: el Femina, el Goncourt, el Renaudot y el Médicis.

Pasajeras de la noche explora la vida de dos mujeres de épocas distintas, unidas por la memoria y la herencia de la esclavitud. A través de sus travesías entre Haití y Nueva Orleans, la novela narra su lucha por la libertad y la dignidad frente a la violencia, el patriarcado y el peso de la historia. La obra ha sido descrita como “un homenaje de esperanza y resistencia”.

Lahens, nacida en Puerto Príncipe en 1953, cuenta con una amplia trayectoria como autora de novelas, ensayos y relatos. En 2014, fue galardonada con el premio Femina por Baño de luna. Con este nuevo reconocimiento, sucede al francovenezolano Miguel Bonnefoy, quien obtuvo el Gran Premio de Novela de la Academia Francesa en la edición anterior por El sueño del jaguar, una saga familiar.

La entrega del Gran Premio de Novela de la Academia Francesa marca el inicio de una semana clave para la literatura francesa, en la que se anunciarán los ganadores de los principales premios del país. El próximo martes se conocerá al ganador del Goncourt, con Emmanuel Carrère entre los cuatro finalistas.

El ganador del premio Goncourt, que se concede anualmente desde 1903 y se anuncia tradicionalmente durante un almuerzo en el restaurante Drouant de París con la presencia de los diez miembros de la academia instituida por Edmond de Goncourt, recibe únicamente un cheque simbólico de diez euros. No obstante, el reconocimiento garantiza a los galardonados un formidable impacto editorial con ventas que alcanzan cifras millonarias y traducciones a múltiples idiomas.

El Goncourt está reservado exclusivamente a novelas de ficción, lo que deja fuera ensayos, crónicas y memorias. Este año, Emmanuel Carrère figura entre los cuatro finalistas por Kolkhoze, obra en la que indaga sobre su linaje materno, centrado en la figura de su madre, Hélène Carrère d’Encausse, destacada historiadora de origen ruso y académica francesa fallecida en agosto de 2023.

A Carrère lo acompañan la belga Caroline Lamarche, quien compite con Le Bel Obscur, novela que sigue a una protagonista en su búsqueda de esclarecer el destino de un antepasado excluido por la familia, mientras repasa los acontecimientos de su propia existencia tras la confesión de homosexualidad de su marido y primer gran amor. En la selección también figura la mauriciana Nathacha Appanah y su novela La nuit au cœur, construida a partir de las trayectorias entrecruzadas de tres mujeres víctimas de la violencia doméstica. El francés Laurent Mauvignier cierra la lista con La maison vide, relato de un hombre que, al explorar una vieja casa familiar, descubre vestigios de varias generaciones silenciadas, y trata, mediante objetos y recuerdos dispersos, de recomponer la memoria perdida y entender la persistencia del pasado en los espacios y cotidianos de la actualidad.

[Fotos: Joel Saget/AFP; REUTERS/Sarah Meyssonnier]