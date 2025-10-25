Una muestra colectiva explora la memoria y la ausencia en La Casona de los Olivera

La muestra colectiva 'Evocándote, espero que vivas algunos años más' se exhibe en La Casona de los Olivera hasta el 14 de diciembre

La muestra colectiva Evocándote, espero que vivas algunos años más se presenta en el Centro de Exposiciones de Arte Contemporáneo La Casona de los Olivera, ubicado en Directorio y Lacarra, Parque Avellaneda, y podrá visitarse hasta el 14 de diciembre. El espacio abre de martes a viernes de 14 a 18 y los sábados y domingos de 13 a 19.

Entre las propuestas destacadas, la vitrina del hall de planta baja exhibe este año una selección de obras bajo la curaduría de Emilia Demichelis, con la participación de la artista Cecilia Villafagne en la última edición anual. El proyecto busca establecer un diálogo entre el arte contemporáneo y la materialidad del espacio expositivo.

La serie fotográfica "Naturalezas", de María Eugenia Cerutti, aborda el despojo y la memoria familiar en Chacras de Coria, Mendoza

La exposición reúne a los artistas Descamisadas, Mercedes Minué, Oldemar Cimadoro, Lucas Fiszman, María Eugenia Cerutti, Ciro Fagioli, Mara Caso y Marina Frankel, quienes exploran la ausencia a través de diversas estrategias visuales. Las obras abordan la reconstrucción de la memoria colectiva, la resignificación de fragmentos y la recuperación de historias personales y espacios transformados.

En el marco de la muestra, este sábado 25 de octubre hasta 18:30, se realiza un taller gratuito de Escuela Bosque para Infancias y Familias, coordinado por Marisa Pesavento y Guadalupe Antao Cortez de la Organización de Escuelas Bosque de Sudamérica. La actividad incluye una búsqueda de tesoros naturales, siembra colectiva de especies nativas y lectura de poesía en vivo, con cupo limitado.

Naturalezas, de María Eugenia Cerutti

Dentro de Evocándote..., la serie fotográfica Naturalezas, de María Eugenia Cerutti explora la memoria y el despojo en Chacras de Coria, Mendoza, donde la naturaleza permanece como testigo de los hechos ocurridos en la “Casa Grande”, escenario del secuestro de su abuelo Victorio Cerutti y su tío Omar durante la dictadura militar.

La exposición reúne a artistas que exploran la ausencia y la memoria colectiva a través de diversas estrategias visuales

En 2007, al cumplirse 30 años del secuestro y desaparición de su abuelo, la fotógrafa y artista visual regresó junto a su hija y su hermana mayor para recorrer el barrio construido sobre las tierras que pertenecieron a su familia. Ese lugar, rebautizado como “Wil-Ri” en referencia a los nombres falsos de los torturadores de la ESMA, Francis William Whamond y Jorge Radice, transformó los antiguos viñedos y olivares en un barrio de chalets con jardines y piscinas, con calles curiosamente llamadas Honor, Amistad, Caridad, Justicia y Equidad.

En otoño de 2011, María Eugenia Cerutti volvió sola a Chacras de Coria para reconstruir su historia y encontrar rastros de la vida y las pérdidas sufridas.