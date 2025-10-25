Cultura

Una muestra colectiva explora la memoria y la ausencia en La Casona de los Olivera

“Evocándote, espero que vivas algunos años más” se presenta hasta el 14 de diciembre en el espacio cultural de Parque Avellaneda, con obras de María Eugenia Cerutti, Descamisadas y Mercedes Minué entre otros

Guardar
La muestra colectiva 'Evocándote, espero
La muestra colectiva 'Evocándote, espero que vivas algunos años más' se exhibe en La Casona de los Olivera hasta el 14 de diciembre

La muestra colectiva Evocándote, espero que vivas algunos años más se presenta en el Centro de Exposiciones de Arte Contemporáneo La Casona de los Olivera, ubicado en Directorio y Lacarra, Parque Avellaneda, y podrá visitarse hasta el 14 de diciembre. El espacio abre de martes a viernes de 14 a 18 y los sábados y domingos de 13 a 19.

Entre las propuestas destacadas, la vitrina del hall de planta baja exhibe este año una selección de obras bajo la curaduría de Emilia Demichelis, con la participación de la artista Cecilia Villafagne en la última edición anual. El proyecto busca establecer un diálogo entre el arte contemporáneo y la materialidad del espacio expositivo.

La serie fotográfica "Naturalezas", de
La serie fotográfica "Naturalezas", de María Eugenia Cerutti, aborda el despojo y la memoria familiar en Chacras de Coria, Mendoza

La exposición reúne a los artistas Descamisadas, Mercedes Minué, Oldemar Cimadoro, Lucas Fiszman, María Eugenia Cerutti, Ciro Fagioli, Mara Caso y Marina Frankel, quienes exploran la ausencia a través de diversas estrategias visuales. Las obras abordan la reconstrucción de la memoria colectiva, la resignificación de fragmentos y la recuperación de historias personales y espacios transformados.

En el marco de la muestra, este sábado 25 de octubre hasta 18:30, se realiza un taller gratuito de Escuela Bosque para Infancias y Familias, coordinado por Marisa Pesavento y Guadalupe Antao Cortez de la Organización de Escuelas Bosque de Sudamérica. La actividad incluye una búsqueda de tesoros naturales, siembra colectiva de especies nativas y lectura de poesía en vivo, con cupo limitado.

Naturalezas, de María Eugenia Cerutti

Dentro de Evocándote..., la serie fotográfica Naturalezas, de María Eugenia Cerutti explora la memoria y el despojo en Chacras de Coria, Mendoza, donde la naturaleza permanece como testigo de los hechos ocurridos en la “Casa Grande”, escenario del secuestro de su abuelo Victorio Cerutti y su tío Omar durante la dictadura militar.

La exposición reúne a artistas
La exposición reúne a artistas que exploran la ausencia y la memoria colectiva a través de diversas estrategias visuales

En 2007, al cumplirse 30 años del secuestro y desaparición de su abuelo, la fotógrafa y artista visual regresó junto a su hija y su hermana mayor para recorrer el barrio construido sobre las tierras que pertenecieron a su familia. Ese lugar, rebautizado como “Wil-Ri” en referencia a los nombres falsos de los torturadores de la ESMA, Francis William Whamond y Jorge Radice, transformó los antiguos viñedos y olivares en un barrio de chalets con jardines y piscinas, con calles curiosamente llamadas Honor, Amistad, Caridad, Justicia y Equidad.

En otoño de 2011, María Eugenia Cerutti volvió sola a Chacras de Coria para reconstruir su historia y encontrar rastros de la vida y las pérdidas sufridas.

Temas Relacionados

La Casona de los Olivera Parque AvellanedaCultura en Buenos AiresFotografíaMaría Eugenia Cerutti

Últimas Noticias

Carmen Maura a los 80: “Puedo hacer lo que me dé la gana”

La icónica actriz española, que participa en tres nuevas películas, asegura que mantiene su pasión y el buen humor en cada filmación. “Me encanta la cámara, me chifla”, asegura entre sonrisas

Carmen Maura a los 80:

Un viaje teatral donde la influencia de Edgar Allan Poe se funde con las obsesiones de la Argentina actual

La obra “Hace como si entendieras” de Hisham El Naggar, es una comedia negra sobre “un país que se mira en su propio espejo distorsionado” según describe su director

Un viaje teatral donde la

Argentores presenta un ciclo de charlas para reflexionar sobre la cultura argentina contemporánea

Carlos Rottemberg, Ana María Shua, Marcelo Piñeiro y Alejandra Flechner en otros, participarán de tres mesas temáticas que se realizarán del lunes 27 al miércoles 29 de octubre

Argentores presenta un ciclo de

Marta Santés, la autora española que hechizó a Argentina con su fantasía romántica

Durante su paso por el país, la escritora valenciana habló sobre sus historias, inspiradas en magia y autodescubrimiento

Marta Santés, la autora española

París es una fiesta para el mercado del arte: obras de Picasso y Modigliani fueron vendidas por cifras récord

El retrato de Dora Maar pintado por Pablo Picasso superó los 37 millones de dólares y el “Busto de Elvira” de Modigliani obtuvo más de 31 millones, en una jornada resplandeciente para las casas de subastas

París es una fiesta para
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025: las listas completas

Elecciones 2025: las listas completas de Neuquén de candidatos a diputados y senadores nacionales

Qué es la piel de mariposa y cómo buscan identificar tratamientos más efectivos

Elecciones 2025: las listas completas de Córdoba de candidatos a diputados nacionales

Diluvió en el AMBA: cayeron más de 100 milímetros, hubo inundaciones, barrios anegados y miles de usuarios sin luz

Elecciones 2025: las listas completas de Santa Fe de candidatos a diputados nacionales

INFOBAE AMÉRICA
El Centro Pompidou se despide

El Centro Pompidou se despide con un gran festival previo a una transformación histórica

Qué es la piel de mariposa y cómo buscan identificar tratamientos más efectivos

Rodrigo Paz viajará a EEUU la próxima semana para gestionar ayuda ante la crisis del combustible en Bolivia

Un ataque ucraniano causó daños en una presa de la región rusa de Belgorod

La primera ministra de Japón le comunicó a Trump que fortalecer los lazos con EEUU es una “máxima prioridad” de su gobierno

TELESHOW
Claudio Villarruel, de la tele

Claudio Villarruel, de la tele al teatro con una obra autobiográfica donde revela secretos familiares: “Escribir es perdonar”

Eva Bargiela y Gianluca Simeone anunciaron el nacimiento de su hijo Faustino: las primeras fotos

La insólita anécdota de Germán Tripel con una fan de Mambrú que descolocó a Pampita: “¡Es un asco!”

Murió Alberto “Beto” Hassan, una histórica voz de la música argentina y fundador de Opus Cuatro

Qué pasará con el show de Tini Stoessel de esta noche en Tecnópolis: el comunicado de la productora