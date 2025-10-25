Cultura

Melisa Zulberti rompe los moldes con ‘Sobrecarga’, la nueva apuesta disruptiva del Teatro Colón

Hasta el 2 de noviembre, la obra que fusiona cine, música y performance invita a vivir una experiencia sensorial única en el Centro de Experimentación del coliseo lírico porteño

"Sobrecarga" en el Centro de Experimentación Teatro Colón

El Centro de Experimentación del Teatro Colón ha apostado por una propuesta que desborda los límites convencionales de las artes escénicas: Sobrecarga, la nueva creación de la artista interdisciplinaria Melisa Zulberti, se presenta como una experiencia donde el cine, la música y la performance se funden en un mismo pulso narrativo. Esta obra, concebida especialmente para este espacio, se presenta el 24, 25, 28, 29, 30 y 31 de octubre a las 20:30, el 1 de noviembre a las 20:30 y el 2 de noviembre a las 18 hs.

La propuesta de Zulberti se articula en torno a la interacción entre un film original —que funciona como una extensa introducción— y la expansión de esa narrativa hacia el espacio escénico, donde los intérpretes transitan entre la proyección cinematográfica y la acción en vivo.

Tras su participación en la Bienal de Danza de Venecia en 2024 con el espectáculo Posguerra, Melisa Zulberti profundiza en la investigación sobre el cuerpo como territorio en disputa. En Sobrecarga, la artista explora cómo el cuerpo se convierte simultáneamente en escenario y vía de escape dentro de un paisaje de control, donde la fisura abre la posibilidad de resistencia. La obra plantea un orden que vigila y devora, situando al cuerpo como materia visible, disponible y exigida.

El elenco de Sobrecarga está integrado por Nora Koppel, Hernán González, Romina Alaniz, Marcelo Martínez y Alejandro Aguilar, con la participación especial de Damián Pleitto Castillo. La composición y la música en vivo están a cargo de Julián Tenembaum, quien acompaña la acción escénica y contribuye a la integración de los lenguajes artísticos.

La trayectoria de Melisa Zulberti se caracteriza por el cruce de disciplinas: su práctica abarca las artes visuales, el cuerpo, el cine, el diseño, la música y la tecnología. En sus obras, despliega estructuras cinéticas y dispositivos que expanden la relación entre acción y espacio. Su investigación se orienta a la función de los dispositivos y mecanismos escénicos como intérpretes activos, generando tensiones entre lo humano y las máquinas, lo íntimo y lo colectivo. A través del lenguaje cinematográfico y la performance, Zulberti indaga en la posibilidad de humanizar lo tecnológico y de abrir nuevas percepciones sobre el gesto y la memoria corporal.

Sobrecarga propone así una experiencia escénica donde la frontera entre disciplinas se diluye, invitando al espectador a sumergirse en un paisaje sensorial y conceptual que desafía las categorías tradicionales del arte en vivo.

[Fotos: Delfina Pignatiello; Prensa Teatro Colón/ Patricio Cortés]

