Marta Santés, la autora española que hechizó a Argentina con su fantasía romántica

Marta Santés, autora española, conquista Argentina con su novela de fantasía romántica Amor Inmortalis (Gentileza Ediciones Urano Argentina)

Marta Santés, autora española de novelas reconocidas en el circuito iberoamericano, visitó Argentina en el marco del Amabook Fest, marcando así su primera visita al país. Este encuentro ocurre en un momento de crecimiento de la literatura romántica y fantástica.

Egresada de la Universidad de Valencia y premiada con el VII Premio Titania de Novela Romántica por Retrato de una piel desnuda, Marta consolido una trayectoria literaria con títulos como Recuérdame, Alice; Dorado, violeta y verde menta, Las brujas de Belie y El sol, la luna y las estrellas.

El lanzamiento de Amor Inmortalis representa un capítulo relevante en su camino como escritora. En esta novela, la historia se centra en Eira, una joven bruja enfrentada a pruebas ancestrales, y su vínculo con Caiden, un personaje de oscuridad y complejidad.

En diálogo con Infobae, la autora repasa su carrera, detalla el fenómeno de su libro Amor Inmortalis y reflexiona sobre el vínculo con el público argentino.

La escritora destaca el papel de la literatura como herramienta de sanación personal y conexión (Gentileza Ediciones Urano Argentina)

De la vergüenza inicial al reconocimiento internacional

El arribo de Santés a Argentina no es solo un hito profesional, sino la confirmación del alcance internacional de sus novelas. Para la autora, el vínculo con el público local comenzó desde los inicios de su carrera: “Argentina ha seguido mi carrera muy desde el principio”.

Además, las redes sociales afianzaron su vinculo con los argentinos más allá de la distancia: “Tengo varias caras que sé que cuando las vea, las voy a reconocer. Cinco o seis caras, por lo menos”.

El camino de Marta en la literatura se caracteriza por la perseverancia y el aprendizaje continuo. El gran salto llegó cuando ganó el Premio Titania con Retrato de una piel desnuda: “Ha sido una carrera de fondo. Yo, como era tan ilusa al principio, decía: ‘Madre mía, un premio, guau, qué guapo. Pues voy a salir a todas partes’. Pero la literatura es muy difícil si empiezas así desde cero sin que nadie te conozca”.

La magia y las brujas, elementos centrales en la obra de Marta Santés, marcan su proceso creativo y literario (Gentileza Ediciones Urano Argentina)

“Yo al principio no enseñaba a nadie lo que escribía. Me daba mucha vergüenza”, confesó la autora que desde la adolescencia empezó a cranear historias deseando que algún día lleguen a ser leidas.

Pero aún así, el reconocimiento internacional y el crecimiento editorial llegaron de forma paulatina e inesperada. “Si esa niña supiese lo que iba a hacer hoy… Si hoy supiese esa niña que he visitado Argentina para hacer entrevistas, para firmar libros... es que se me pone la piel de gallina”.

Magia, brujas y autodescubrimiento: el proceso creativo detrás de “Amor Inmortalis”

La relación de Santés con la magia nace en la infancia y define el rumbo de buena parte de su obra. “Me he metido de lleno en la magia porque me encanta desde que soy pequeña. Me flipa la magia”, afirmó.

Además, Santés recurre a la cultura pop y las memorias de su niñez para alimentar las historias: “Desde pequeña quería ser bruja... Era muy fan de WITCH. Quería ser Irma”. El proceso creativo, a su vez, le exige documentación, construcción de universos y la asimilación de elementos mágicos que enriquecen la ficción. “Los libros me hacen eso, me transforman. Cada libro que escribo me transforma a mí”.

Amor Inmortalis, spin-off de Las brujas de Belie, explora el autodescubrimiento y la superación a través de la protagonista Eira (Gentileza Ediciones Urano Argentina)

El ultimo libro de Marta es un spin-off de su anterior novela Las brujas de Belie: “A la gente le gusta mucho seguir el recorrido bien desde el principio. Pero si te apetece leer primero este, no te voy a decir que leas primero el otro”.

Amor Inmortalis lleva a la protagonista Eira a enfrentar pruebas de vida o muerte, combinando elementos de superación con lo ancestral. La autora siente que esa mezcla es la clave para diferenciar sus obras, ya que en sus últimas historias hay un quiebre con lo realista para poder incorporar esos toques de magia.

En tanto, Marta se apoya en una metodología muy personal para construir sus personajes. “Yo primero lo creo mucho en mi cabeza. La tengo mucho tiempo en mi cabeza construyendo cosas, pero no los conozco 100% hasta que no los escribo”.

En ese sentido, elabora fichas técnicas, busca imágenes en Pinterest, pero reconoce que es el acto de escribir el que permite conocerlos en profundidad: “Hasta que no escribo su historia, no los conozco del todo”.

Una vez en diciembre, el próximo libro de Santés, fusiona romance y paranormal, inspirado en la película Anastasia y experiencias personales de duelo (Titania Ediciones)

Escribir para sanar: duelo, pérdidas y el nacimiento de “Una vez en diciembre”

Por otro lado, para Marta, la escritura es una vía de sanación y redescubrimiento. Su próximo libro, Una vez en diciembre, da cuenta de ello. “El libro está basado en Anastasia, la película... Eso es mi infancia. Tenía que escribir acerca de esta película porque me marcó mucho”. De hecho, el titulo de esta historia tiene una gran carga emocional y personal para la autora porque, además, es el nombre de una de las canciones que aparece en el soundtrack.

Al escribirlo, cruzó un periodo atravesado por dos grandes perdidas, pero crear esta historia la acompañó en su proceso de duelo. “Escribir me salva”, dijo Santés. Una vez en diciembre estará disponible a partir del 20 de enero de 2026 en las librerias españolas y plataformas digitales.

La sinopsis de su nuevo libro anticipa el cruce de lo romántico y lo paranormal: Anastasia Romanov, una niña que ve fantasmas y mantiene su secreto, se encuentra con Dimitri, el nuevo pinche de cocina del palacio. Nacen una amistad y un amor prohibido, pero, con la caída de los Romanov, sus vidas cambian para siempre.

Años después, Dimitri buscará a la mejor médium para descubrir si Anastasia sigue viva.