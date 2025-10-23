Mon Laferte: “Soy una femme fatale”

Mon Laferte presentó su nuevo disco "Femme fatale" en México

Con su próximo álbum Femme Fatale, la cantante chilena Mon Laferte, nominada a dos Latin Grammy 2025, se muestra de forma “directa, cruda y real”, explorando la figura de una mujer “libre y peligrosa”, que abraza su “vulnerabilidad y caos interior”, según compartió este miércoles en una conferencia de prensa en Ciudad de México.

Para la cantautora, el término “femme fatale”, surgido en la década de 1950, tiene dos lecturas: la mujer glamourosa que sufre por amor, y la que es libre y peligrosa para los hombres y la sociedad.

Ambas versiones están presentes en su nuevo disco, que se estrena este jueves 23 de octubre, aunque la artista reconoció que se identifica más con la segunda.

“Soy una femme fatale porque pues soy libre y a veces los hombres me temen, como dice la canción ‘La villana’”, compartió entre risas, respecto a uno de los temas del álbum, en colaboración con la argentina Naty Peluso.

Mon Laferte y Nathy Peluso se juntaron en "La Villana", una canción con el vaudeville como protagonista (Sharon López/cortesía Sony Music)

No obstante, Laferte describió el disco como “directo, crudo y real”, donde también hay canciones “que le hacen guiños” a la otra mujer fatal, quien “sufre y tiene un poco de caos en su vida”.

El álbum está compuesto por 14 canciones en las que el pop alternativo y el jazz se entrelazan, para crear un universo sonoro “único” que mezcla lo clásico con lo experimental.

La artista destacó además como una novedad la exploración del jazz en el disco, así como una colaboración con las mexicanas Natalia Lafourcade y Silvana Estrada.

Compromiso con la ‘libertad’ de las mujeres

Laferte confesó que pensó que ya no la volverían a invitar a los Latin Grammy, después de que en los premios de 2019 se manifestó con un pañuelo verde y ‘topless’ a favor del aborto legal en Chile.

Mon Laferte en los Lartin Grammys de 2019 (Reuters)

“Pero sí me siguieron invitando, y eso habla del compromiso de la Academia con la música, me encanta, y con la libertad de expresión”, comentó.

La artista, quien ya cuenta con cinco Latin Grammy, llegará el 13 de noviembre próximo a la edición 26 de los premios, con dos nominaciones: Canción del Año por ‘Otra noche de llorar’ y Mejor Video Musical Versión Larga por el documental ‘Mon Laferte, te amo’.

Además, expresó que “su compromiso” de luchar por el derecho de las mujeres a decidir si quieren ser madres “sigue ahí”.

“Mi cabeza sigue siendo la misma. De hecho, acabo de estar en Chile, estuve hace unos días y fui a una actividad para hacer conciencia sobre el aborto libre”, contó.

Para Laferte, la “libertad” es la principal característica de las ‘femme fatale’, quienes décadas atrás eran vistas como “mujeres muy peligrosas porque eran libres, independientes, no tenían que casarse, fumaban en una mesa”.

“Y me encanta eso, por eso también quise ponerle el nombre al disco así. A lo mejor en el futuro van a mirar atrás y van a decir: ‘Antes las mujeres malas (fatales), abortaban’”, expresó.

Fuente: EFE