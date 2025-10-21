Cultura

“La Virgen de la Tosquera” suma premios internacionales y anuncia su estreno en Argentina

La película dirigida por Laura Casabé basada en cuentos de Mariana Enriquez, llegará a los cines el 15 de enero de 2026 tras obtener galardones en Sitges, BAFICI y Sundance

Tráiler de "La virgen de la tosquera", de Laura Casabé

La película argentina La Virgen de la Tosquera se estrenará en los cines argentinos el 15 de enero de 2026. Esta coproducción entre Argentina, México y España, dirigida por Laura Casabé basada en relatos de Mariana Enriquez y con guion de Benjamín Naishtat, ha logrado consolidarse como una de las propuestas cinematográficas más relevantes del año, tanto por su recorrido en festivales como por la recepción de la crítica especializada.

El filme, protagonizado por Dolores Oliverio, Fernanda Echevarría y Luisa Merelas, y con la participación especial de Dady Brieva, ha sumado una serie de distinciones en el circuito internacional. El pasado sábado, el director de fotografía Diego Tenorio recibió el Premio a la Mejor Fotografía en el Festival de Sitges 2025, un galardón que subraya la potencia visual de la obra. Además, la película obtuvo cuatro premios en el BAFICI 26, entre ellos el Gran Premio del Jurado, lo que la posiciona como una de las producciones argentinas más destacadas del año.

Laura Casabé y el elenco
Laura Casabé y el elenco de "La virgen de la tosquera" durante la presentación de la película en el Festival de Sitges (Foto: Europa Press)

La proyección internacional de La Virgen de la Tosquera se vio reforzada por su selección como la única película latinoamericana en la competencia principal del Festival de Sundance 2025. También fue invitada al ciclo New Directors / New Films, organizado por el MoMA y Film at Lincoln Center, donde se exhibió en salas exclusivas de Nueva York en abril de 2025. Durante el mismo mes, la película participó en el FICUBA 2025, donde se realizó un foco dedicado a Laura Casabé que incluyó la proyección de toda su filmografía, un conversatorio y un reconocimiento a su trayectoria. Además, formó parte del Festival do Rio, la Competencia Oficial del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cine de Morelia y el Festival SXSW Sidney.

El impacto de la película también se refleja en su recepción por parte de la comunidad cinéfila internacional. Letterboxd la incluyó en la lista de las “Top 25 Highest Rated Horror Films of 2025 (so far)”, lo que evidencia su creciente reconocimiento entre los aficionados al género. Por su parte, The Hollywood Reporter la seleccionó dentro de “Las 10 mejores películas en español de 2025”, contribuyendo a la expectativa que rodea su estreno comercial en Argentina.

La Virgen de la Tosquera
La Virgen de la Tosquera se estrena en cines argentinos el 15 de enero de 2026

La virgen de la tosquera adapta diversos relatos de Mariana Enriquez, principalmente “La virgen de la tosquera” y “El aljibe” de la colección Los peligros de fumar en la cama”. El filme recupera la atmósfera inquietante y la tensión latente que caracterizan la obra de Enriquez, quien explora los suburbios y mitos urbanos desde una perspectiva siniestra. La narración se apoya en elementos del terror y lo fantástico, presentes en los cuentos, para resaltar los miedos arraigados en los paisajes ribereños del Conurbano bonaerense.

Mariana Enriquez señaló en entrevistas que la trasposición de sus cuentos al cine fue un proceso colaborativo con Casabé, aportando matices propios del lenguaje audiovisual. Según la autora, la adaptación respeta la esencia de los relatos, en los cuales “lo sobrenatural se cuela en la vida cotidiana sin grandes explicaciones” y los personajes enfrentan horrores ligados a lo social y lo personal. Por su parte, Laura Casabé expresó que “trabajar sobre el universo de Mariana permitió indagar en rituales, creencias y traumas colectivos a través de la imagen”, subrayando su interés en mostrar “una Argentina sumergida en lo mágico y lo marginal”.

