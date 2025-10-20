Cultura

Un festival para “sacarle el polvo” a Borges y “empezar a verlo más humano”

Todo listo para la quinta edición del Festival Borges: seis días lleno de actividades gratuitas, entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre. Dos de sus organizadores pasaron por el streaming de Infobae para conversar sobre el gran escritor argentino

Guardar

La quinta edición del Festival Borges ofrecerá seis días de actividades gratuitas, con propuestas que incluyen caminatas literarias, espectáculos de tango y una adaptación teatral, en homenaje a Jorge Luis Borges. El evento se desarrollará del 27 de octubre al 1 de noviembre, combinando encuentros presenciales en la Alianza Francesa y transmisiones en vivo. Para hablar de todo lo que se viene, pasaron por el streaming de Infobae dos de sus organizadores: Marisol Alonso y Juan Francisco Baroffio.

book img

El Aleph

$4,99 USD

Comprar
book img

Fervor de Buenos Aires – Luna de enfrente – Cuaderno San Martín

$7,99 USD

Comprar
book img

Cuentos completos

$9,99 USD

Comprar
book img

El hacedor

$5,99 USD

Comprar
book img

El tango

$7,99 USD

Comprar
book img

Curso de literatura argentina

$9,99 USD

Comprar
book img

Inquisiciones | Otras inquisiciones

$6,99 USD

Comprar
book img

Historia de la eternidad

$5,99 USD

Comprar
book img

El libro de los seres imaginarios

$7,99 USD

Comprar
book img

Qué es el budismo

$16,99 USD

Comprar
book img

El oro de los tigres

$16,99 USD

Comprar
book img

Historia universal de la infamia

$8,99 USD

Comprar
book img

Inquisiciones | Otras inquisiciones

$19,99 USD

Comprar
book img

Poesía completa

$7,99 USD

Comprar
book img

El libro de arena

$6,99 USD

Comprar

“Hay charlas que son más académicas, hay charlas que son más de algunos temas vinculados a la obra de Borges, como ‘Borges y la política’, ‘Borges enamorado’, que también es un aspecto a veces no tan recorrido. En este caso va a ser una charla de Patricio Zunini y Flavia Pittella, donde ambos van a abordar el tema”, detalló Alonso.

Además, la llamada “Experiencia Borges” busca integrar otras disciplinas artísticas: “Lo que tratamos también es de vincular otras artes para el que tal vez no es tan lector. Por ejemplo, puede escuchar a Kevin Johansen, que va a estar haciendo una entrevista, contándonos cómo empezó su camino como lector, cómo la literatura lo influye, cuándo se lo encontró a Borges. O una obra de teatro de Andrea Bonelli, con músicos en vivo. Va a haber un recital de tangos de Walter Romero”, agregó.

“Están totalmente desdibujada la línea
“Están totalmente desdibujada la línea entre la ficción y la realidad en la obra de Borges”, sostuvo Baroffio

Una de las actividades es la tradicional caminata que invita a recorrer los mismos trayectos urbanos que el propio Borges transitaba a diario. Juan Francisco Baroffio es quien está a cargo. “La idea siempre es acercar a Borges desde distintos lugares. Sacarlo un poco de esta idea de que si no tenés tres doctorados en literatura clásica y no hablas islandés antiguo a Borges no te acerques. Además, Borges detestaba ese tipo de escritores. Por eso, él, por ejemplo, va a odiar mucho el Ulises de James Joyce, porque ‘es un libro escrito de forma deliberadamente oscura para engañar al lector, para perderlo’. Y Borges considera que el lector es lo más importante que hay después de la obra literaria, mucho más importante que el escritor”.

El recorrido parte de la esquina de Maipú y San Martín, donde vivía Borges, hasta la antigua sede de la Biblioteca Nacional en la calle México. “Ese es el recorrido que hacía todos los días, apropiándose del entorno urbano, pero también construyendo su propia Buenos Aires. Entonces, la idea de esta caminata es ver el Buenos Aires real y el que Borges creó superpuesto a ese. Porque Borges pone Buenos Aires en el mapa de la literatura universal”, afirmó Baroffio.

Marisol Alonso
Marisol Alonso

“Están totalmente desdibujada la línea entre la ficción y la realidad en la obra de Borges”, sostuvo Baroffio. Para él, el atractivo del autor reside en su agnosticismo radical: “Si algo nos sigue cautivando, es esta idea de que no hay verdades absolutas, de ninguna cosa. Yo siempre digo: Borges es un agnóstico de todo, hasta de sus propias ideas. Nos regala esa libertad de poder hacer incluso lo que querramos con su obra”.

El festival también propone juegos literarios y recomendaciones para quienes se inician en la lectura de Borges. Alonso sugirió: “‘El cautivo’, que es un cuento brevísimo, es una historia condensada maravillosa que no la voy a contar, que la pueden ir a buscar, preciosa, que a mí me lo dieron cuando estaba en séptimo grado. Eso es un cuento simple, con un lenguaje accesible a cualquiera. Cuando lo leí, pensé: ¡ah!, lo entiendo a Borges, qué bien. Después me fui encontrando otras cosas más, pero ese es un cuento que no es de los hits, digamos, de Borges, pero es un gran cuento para entrar”.

“El año que viene se van a cumplir 40 años de la muerte de Borges. No hay otro escritor esté tan presente en la mesa de los argentinos o incluso en otros países”, reflexionó Baroffio. Para él, no existe otro caso comparable: “Ninguno. Porque Borges, incluso hasta en una frase falsa, lo metés en una conversación para ganarle a otro. Cuando vos estás discutiendo con alguien que es peronista, le tirás alguna de esas frases que tal vez son apócrifas de Borges, como: ‘No es que sean buenos o malos, es que son incorregibles’. Borges se ha vuelto una especie de fenómeno argentino”.

Juan Francisco Baroffio
Juan Francisco Baroffio

“¿Vieron que Borges le gusta hablar mucho de los laberintos?“, preguntó Baroffio. ”La obra de Borges es un laberinto, pero que no está pensada para perder al lector. No te va a comer el Minotauro si vos no estás atento. Es para jugar a perderse. Borges plantea un pacto con el lector en el que él requiere un lector comprometido, alguien que se pregunte por qué tal palabra, por qué tal frase. Borges, a su vez, te promete no darte frases oscuras, no poner cosas que no tengan un sentido. En ese no darte todo servido, una literatura plana, simple, está el respeto al lector".

“Es un juego. Si te pones a jugar al truco, al ajedrez, lo divertido es la dificultad. Un juego que no presenta dificultad es aburrido. Para Borges, la literatura es un lugar a buscar la felicidad, es ese juego”, agregó.

La desacralización de la figura de Borges es otro de los ejes que atraviesan el festival. Según Baroffio, es “algo que también cambió mucho en los últimos años: sacarle un poco el polvo, empezar a verlo más humano, no solo en su vida, sino también en la literatura. Porque Borges era un tipo que plagiaba, que se agarraba argumentos de otros libros, de otros cuentos, los reformulaba, a veces hasta se agarraba algunas frases de otros autores. Y nadie se lo imagina a Borges haciendo eso. Y lo hacía y lo decía, no es que lo ocultaba”, señaló Baroffio.

Fotografía de archivo del escritor
Fotografía de archivo del escritor argentino Jorge Luis Borges (Foto: EFE/Manuel Hernández de León)

El cierre del festival estará marcado por la presentación teatral Borges y yo, recuerdo de un amigo futuro, una obra creada por la actriz alemana Hanna Schygulla y protagonizada por la argentina Andrea Bonelli. Además, la sección Experiencia Borges sumará una caminata temática guiada por Juan Francisco Baroffio, un show de tango a cargo de Walter Romero y una entrevista con el músico y escritor Kevin Johansen.

Entre los invitados internacionales figuran Juan Villoro (México), Hervé Le Tellier (Francia), Gisela Heffes (Universidad de Yale, Estados Unidos), Alicia Borinsky, Pablo Brescia (Universidad del Sur de Florida, Estados Unidos), Javier de Navascués y Martín (Universidad de Navarra, España) y José Edmundo Paz-Soldán Ávila (Bolivia).

En el ámbito local, el auditorio de la Alianza Francesa será sede de actividades presenciales con la participación de autores y periodistas como Juan José Becerra, Sylvia Iparraguirre, María Inés Krimer, Jorge Monteleone, Pablo de Santis, Patricio Zunini, Flavia Pittella, Facundo Pastor, Patricia Kolesnicov, Hernán Brienza, Loyds, Juan Francisco Baroffio, Kike Ferrari, Nicolás Freibrum, Paula Varsavsky, Liliana Mindurry, Lala Toutonian, Lucía Osorio, Cecilia Bona y Raquel San Martín.

Temas Relacionados

BajaLibrosFestival BorgesBorgesJorge Luis BorgesLibrosLiteraturaCultura

Últimas Noticias

La muestra “Ofrenda”, de Celina Eceiza, llega a Austria

Después de su éxito en el Museo Moderno de Buenos Aires, la exposición individual se presenta en el HALLE FÜR KUNST Steiermark

La muestra “Ofrenda”, de Celina

El Festival BITBANG reúne animación, el arte digital y videojuegos, con invitados internacionales

Del 28 de octubre al 1 de noviembre, la ciudad de Buenos Aires será el epicentro de estrenos, charlas, talleres y fiestas, con figuras como Jocelyn Charles y Michael Frei

El Festival BITBANG reúne animación,

Stellan Skarsgard: “Deberías poder tener derecho a terminar tu vida cuando estés listo”

El actor sueco, reconocido por su trayectoria internacional, aborda temas delicados en su nueva película y reflexiona sobre la autonomía personal y el sentido de la existencia humana

Stellan Skarsgard: “Deberías poder tener

Isao Takahata, pionero de la animación japonesa y del Studio Ghibli, brilla en París

La Casa de la Cultura de Japón presenta una retrospectiva imperdible sobre el cofundador del Studio Ghibli, en la que se muestran bocetos, carteles y secretos detrás de clásicos como “Heidi” y “La tumba de las luciérnagas”

Isao Takahata, pionero de la

Robo en el museo del Louvre: claves de redacción de la RAE para escribir correctamente

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de práctica y de conocer las estructuras de la lengua

Robo en el museo del
ÚLTIMAS NOTICIAS
Llega el Cybermonday 2025: cuándo

Llega el Cybermonday 2025: cuándo será y qué descuentos prepara

Fue a la costanera de Rosario con su novia y los asaltaron: a él lo empujaron al vacío y murió

Reportan fallas en pagos y transferencias por la caída de un servicio web global: afecta a apps bancarias y billeteras digitales

Detuvieron a un concejal electo de La Libertad Avanza por amenazar a su pareja con un arma

Los 3 trucos para mejorar una salsa de tomate que quedó ácida

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos y Rusia ajustan

Estados Unidos y Rusia ajustan los preparativos de la cumbre entre Trump y Putin en Budapest

Una Honduras de oportunidades: el 30 de noviembre trasformaremos la patria con trabajo y visión

Salud mental en Colombia: EPS responde tras denuncia de joven paciente

Stellan Skarsgard: “Deberías poder tener derecho a terminar tu vida cuando estés listo”

Los nuevos tratamientos para microplásticos siguen avanzando: cuáles son las pruebas de su eficacia

TELESHOW
Chechu Bonelli estaría iniciando un

Chechu Bonelli estaría iniciando un apasionado romance con un famoso conductor: las imágenes en un boliche porteño

Los guitarristas de Guns N’ Roses en una particular producción de fotos en el Cementerio de la Recoleta

Cinthia Fernández sorprendió a sus hijas en pleno viaje de egresadas: “Si Mahoma no va a la montaña...”

El divertido guiño de Juana Viale al conflicto entre la China Suárez y Pampita: “Palta como en el motorhome”

Catherine Fulop tendrá que ser operada luego de la caída en el show de Erreway: los detalles