El Coliseo abre el Pasaje de Cómodo, el camino secreto del emperador de “Gladiador”

Los turistas podrán explorar el corredor reservado a emperadores romanos, restaurado recientemente y famoso por su historia de intrigas, arte y episodios vinculados a la figura de Cómodo

Coliseo Romano (Pexels)
Coliseo Romano (Pexels)

Por primera vez, los visitantes del Coliseo podrán recorrer el mismo pasadizo que utilizaban los emperadores romanos para acceder a la arena sin cruzarse con el público. El llamado Pasaje de Cómodo, cuya apertura al público está prevista para el 27 de octubre, permaneció oculto durante siglos y fue redescubierto en la década de 1810. Su nombre hace referencia al emperador Cómodo, célebre por su afición a los combates de gladiadores y por la representación que hizo de él Joaquin Phoenix en la película Gladiator (2000) de Ridley Scott.

Este corredor, de forma sinuosa, fue añadido tras la finalización del Coliseo en el año 80 d.C., excavándose a través de los cimientos meridionales del monumento entre finales del siglo I y comienzos del siglo II. Su función era conectar la plataforma imperial, conocida como el pulvinar, con el exterior del anfiteatro, aunque el destino exacto de la salida aún no se ha determinado.

Cómodo, célebre por su afición
Cómodo, célebre por su afición a los combates de gladiadores y por la representación que hizo de él Joaquin Phoenix en la película Gladiator (2000) de Ridley Scott

El Parque Arqueológico del Coliseo llevó a cabo una restauración integral del pasadizo entre octubre de 2024 y septiembre de 2025. El proyecto incluyó la conservación estructural, la recuperación de elementos decorativos y la instalación de una pasarela para los visitantes.

Según un comunicado del Parque Arqueológico del Coliseo, “la apertura del Pasaje de Cómodo es de una importancia extraordinaria. Por primera vez, se hace accesible un lugar con una historia, arquitectura y arte fascinantes, concebido para el uso exclusivo del emperador”.

Las paredes estaban originalmente revestidas
Las paredes estaban originalmente revestidas de mármol (colosseo.it)

Originalmente, las paredes del corredor estaban revestidas de mármol, y aún se conservan restos de las grapas metálicas que sostenían las losas. Posteriormente, se cubrieron con muros de yeso decorados con paisajes. En la bóveda, los estucos representaban episodios del mito de Dionisio y Ariadna, en los que el dios del vino se enamora de la princesa cretense tras ser abandonada por Teseo en la isla de Naxos.

En las hornacinas situadas en la entrada del pasadizo se pintaron escenas que el emperador podía presenciar en el Coliseo, como cacerías de jabalíes, luchas de osos y espectáculos acrobáticos.

Detalle del estuco del Pasaje
Detalle del estuco del Pasaje Cómodo del Coliseo (Simona Murrone / Parque Arqueológico del Coliseo)

La humedad ha deteriorado considerablemente estas decoraciones, dificultando su conservación. Para paliar esta pérdida, los investigadores han desarrollado una reconstrucción virtual del Pasaje de Cómodo.

El proyecto de restauración también incorporó un nuevo sistema de iluminación que busca reproducir la luz natural que antiguamente penetraba por pequeñas aberturas en la bóveda. En 2026, el Parque Arqueológico del Coliseo prevé continuar los trabajos explorando el tramo del pasadizo que conduce fuera del anfiteatro.

Su función era conectar la
Su función era conectar la plataforma imperial con el exterior del anfiteatro (Simona Murrone / Parque Arqueológico del Coliseo)

La historia del Pasaje de Cómodo está marcada por episodios de intriga y violencia. Según los registros históricos, un intento de asesinato contra el emperador tuvo lugar en este corredor, aunque sus consejeros lograron finalmente acabar con su vida en el año 192 d.C. al encargar a un luchador profesional que lo estrangulara.

En 2021, el Coliseo destinó USD 18 millones a la construcción de un suelo retráctil de madera de 3.000 metros cuadrados, con el objetivo de recrear la superficie original que existió en el monumento hasta el siglo XIX.

La mujer que amaba a

Julia Roberts y Luca Guadagnino

Simone Weil y el arte

Sólo los separó la muerte:

Los museos de Rosario invitan
