Cultura

Silvana Estrada revela la inspiración de Bob Dylan para la creación de su nuevo disco

La joven cantautora mexicana que acaba de publicar “Vendrán suaves lluvias”, cuenta su historia personal con el emblemático ‘Blood on the Tracks’. “Me dio muchísima fuerza”, confiesa

Por Ana Báez

Guardar
Silvana Estrada - Dime

Con la herida del asesinato de su mejor amigo, el fantasma imaginario de Bob Dylan y una guitarra -como la de su padre lutier- bajo el brazo, la cantautora mexicana Silvana Estrada, referente de la música latinoamericana, se aventuró a producir su segundo álbum, Vendrán suaves lluvias una tormenta “imperfecta y fúrica” en la que se perdió durante tres años para “reenamorarse de la vida”.

La “imperfección” de este disco, que acaba de estrenar sus 10 canciones, viene desde su nacimiento. Y es que Estrada, de 28 años, confiesa que, entre “la desesperación y el enojo”, lo repitió unas tres veces, porque “no le salía”. A la recién nominada al Grammy Latino la perseguían las emociones del duelo, por un lado, las provocadas por el asesinato de su mejor amigo, Jorge Tirado, en México, su país natal asediado por la violencia.

Silvana Estrada transforma el dolor
Silvana Estrada transforma el dolor en música con su nuevo álbum "Vendrán suaves lluvias"

Y por el otro, el ocaso de Marchita (2022), el álbum que le dio reconocimiento internacional y que ahora mira con “ternura”, porque aunque en sus letras se retrata “el dolor y la oscuridad”, no alcanza a dimensionar el impacto de “la muerte violenta de un ser querido”.

“A mí me costó muchísimo compaginar mi amor por la vida con la muerte de una de las personas que más amé”, asegura la cantante sobre ese proceso en el que Vendrán suaves lluvias pasó de ser un lienzo en blanco a un refugio. Un espacio donde podía ser una mujer “enojada, iracunda y furiosa”, más allá del retrato “romantizado de la mujer triste”.

"Blood on the tracks" (1975),
"Blood on the tracks" (1975), considerado uno de los mejores discos de Bob Dylan

Tras un centenar de “crisis existenciales”, en las que la pregunta “¿Cómo queremos amar y ser amados?” se volvía recurrente, la originaria de Coatepec, Veracruz, decidió invocar a un viejo amigo: el “fantasma” de Bob Dylan, de 33 años, con quien conversó, imaginariamente, sobre aquella época en la que lanzó Blood on the Tracks, una de las obras musicales más trascendentes del siglo pasado.

Silvana Estrada cuenta que ese viaje en el tiempo con Bob Dylan ocurrió tras leer una entrevista en la que el ganador del Premio Nobel de Literatura explicaba que rehízo Blood on the Tracks “desde cero antes de su lanzamiento”, luego de escuchar el vinilo junto a su hermano. “Se cagó en todo lo que había invertido. Por eso es un fantasma importante en mi disco. Sin Dylan, no sé si hubiera podido hacerlo (…) Esa historia me dio muchísima confianza”, admite.

La mexicana, próxima a cumplir tres décadas, considera que Vendrán suaves lluvias es una “reconciliación” con sus 20 años. “Es como si la década de mis 20 me diera la mano y me dijera: ‘Muy bien, lo lograste’”, destaca al mirar su guitarra, ese instrumento que ahora lleva consigo en lugar del cuatro venezolano, su entonces instrumento más icónico.

"Vendrán suaves lluvias" refleja la
"Vendrán suaves lluvias" refleja la lucha de Silvana Estrada por reencontrar el amor por la vida (Foto: César Vicuña/Ocesa)

Producir en español

En cuanto a la producción de música en español, la artista explica que es cada vez “menos difícil”, porque, a pesar del “racismo y el odio” que persiste en países como Estados Unidos, la realidad es que, “gracias al reguetón y a la música urbana, todo el mundo quiere hablar español”.

“Todo el mundo quiere ver a Bad Bunny, y eso nos beneficia a todos los hispanohablantes, aunque sí, las oportunidades en el mundo angloparlante son mayores”, señala.

Con su primera producción de 38 minutos, con Como un Pájaro nominada a los Grammy Latino, en la categoría de Mejor Canción Cantautor, y una gira mundial por empezar, Estrada demuestra una vez su maestría en “la canción de amor o desamor” como ese “reflejo brutal de la realidad y de la época”.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

Silvana EstradaMúsica popularMúsica mexicanaMúsicaUltimas noticias América

Últimas Noticias

La Catedral de Canterbury sorprende con una exposición de grafitis que invita a dialogar con Dios

El histórico templo británico abrió sus puertas al arte urbano con una muestra que pone en primer plano ciertas preguntas existenciales, una decisión que genera polémica

La Catedral de Canterbury sorprende

La sensibilidad como brújula en relatos donde la consagración no es el único desenlace posible

La autora de “Sensibles. 35 historias inspiradoras” comparte cómo la lectura nocturna con sus hijos inspiró una obra que promueve la aceptación de la incertidumbre y la multiplicidad de identidades

La sensibilidad como brújula en

El curioso caso de la popular actriz de series que debutó en la Ópera de Nueva York

Sandra Oh, reconocida por sus personajes en “Grey’s Anatomy” y “Killing Eve”, integra el elenco de una obra de Donizetti que se presenta en la MET. “Es divino, pero también es una locura”, dice

El curioso caso de la

La Orquesta Nacional “Juan de Dios Filiberto” homenajea a Osvaldo Piro en el Palacio Libertad

El miércoles 22, el tributo al notable bandoneonista, arreglador y compositor contará con la participación de su hijo Alfredo Piro Rinaldi, además de los cantores Hugo Marcel y Patricia Barone

La Orquesta Nacional “Juan de

Gioconda Belli, la voz poética de Nicaragua, conquista el Premio Internacional Carlos Fuentes

La escritora de 76 años recibe uno de los galardones más prestigiosos en lengua española, destacada por su influencia en la poesía y narrativa contemporánea de la literatura hispanoamericana

Gioconda Belli, la voz poética
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué medidas y factores faltan

Qué medidas y factores faltan para revertir el estancamiento de la actividad económica

Ya se hicieron casi 4 millones de compras: cuáles son los supermercados que venden con descuento para jubilados

Uaxactun, la aldea guatemalteca que inspira al mundo con su defensa de la selva y la fauna

Trabajadores del Hospital Garrahan marcharán en caravana a la Quinta de Olivos en reclamo por la Ley de Emergencia

Cómo sería el primer paso de la “coalición para el futuro” que piensa el Gobierno para conseguir aliados

INFOBAE AMÉRICA
Uaxactun, la aldea guatemalteca que

Uaxactun, la aldea guatemalteca que inspira al mundo con su defensa de la selva y la fauna

González Urrutia celebró la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles: “Son reflejo de la Venezuela que queremos”

La Catedral de Canterbury sorprende con una exposición de grafitis que invita a dialogar con Dios

El Partido Comunista chino redefinirá su estrategia económica en un momento de incertidumbre y en plena tensión comercial con EEUU

Israel condicionó la reapertura del cruce de Rafah a la devolución de todos los cuerpos de los rehenes en Gaza

TELESHOW
El inesperado gesto de Luck

El inesperado gesto de Luck Ra con Nico Behringer, el ganador de La Voz: bigote falso y música callejera

Ángel de Brito anunció quién reemplazará a Marcela Feudale en LAM: “Nunca fue panelista”

La Tora y Nacho se dijeron virtudes y defectos en la cara y se calificaron como ex novios: el puntaje de cada uno

El hijo de un famoso actor participó en Ahora Caigo y sorprendió a Darío Barassi: “Es un capo tu viejo”

El video de Úrsula Corberó en Buenos Aires: charla relajada y look informal para pasear por la ciudad