El laboratorio del “Frankenstein” de Guillermo del Toro: una sinfonía artesanal en la era del cine digital

"Frankenstein", de Guillermo del Toro

Cuando Tamara Deverell, la diseñadora de producción de Frankenstein de Guillermo del Toro, cruzó por primera vez el casi terminado set del laboratorio de Victor Frankenstein, no pudo evitarlo.

Para entonces, Deverell había pasado incontables horas trabajando en el set central de la película: un laboratorio masivo encaramado en lo alto de una antigua torre de piedra escocesa, con una enorme ventana redonda que dejaba entrar la luz en un taller lleno de aparatos ornamentados y un cuerpo deforme extendido sobre la mesa de operaciones.

“Entré al set del laboratorio cuando estábamos a punto de terminarlo”, dice Deverell, “y fue como, ‘¡Está... está vivo!’”

Al hacer Frankenstein, es difícil resistirse a las metáforas. El cine, en sí mismo, es un arte Frankenstein. Cada elemento de la producción —el vestuario, el diseño de sets, la iluminación, la música— se une como extremidades cosidas en un solo cuerpo.

La nueva adaptación de del Toro de la novela gótica del siglo XIX de Mary Shelley, en particular, es un festín de artes cinematográficas, ensamblado con la artesanía de la vieja escuela de Hollywood. Del Toro convocó a muchos de sus colaboradores más habituales para convertir su visión largamente acariciada de Frankenstein —“el lamento del monstruo en su forma original”, como él la llama— en una realidad viva y palpitante.

La nueva adaptación de 'Frankenstein' de Guillermo del Toro destaca por su meticuloso diseño de producción y artesanía cinematográfica

“Quería una película hecha a mano a una escala épica”, dice Del Toro. “Los sets son enormes. El vestuario, el diseño y los objetos están hechos a mano por humanos.”

Pero para hacer Frankenstein, todas las piezas debían evolucionar en sincronía. La diseñadora de vestuario Kate Hawley podía crear el vestido de colores más exuberantes, pero si no funcionaba con las luces elegidas por el director de fotografía Dan Lausten, no serviría. Mike Hill, diseñador de criaturas, no podía crear al monstruo de Frankenstein sin adaptarlo al actor Jacob Elordi.

“Es un gran grupo de creadores de monstruos”, dice Hill. “Muchos Victor Frankensteins en el set.”

Un cóctel monstruoso

En Frankenstein, una épica de 120 millones de dólares para Netflix (esta semana se estrenó en cines y llegará a la plataforma el 7 de noviembre), Del Toro buscó honrar tanto el espíritu frenético de la creación que encarna Victor (Oscar Isaac) como exaltar al monstruo (Elordi), un personaje con el que Del Toro ha sentido una profunda afinidad desde la infancia.

El equipo creativo de 'Frankenstein' fusiona vestuario, escenografía e iluminación para dar vida a la visión de Del Toro

Hill trabajó por primera vez con Del Toro no en una película, sino en una pieza para la colección privada del director: un modelo de Boris Karloff sentado en la silla de maquillaje para el Frankenstein de 1931. En las películas de Del Toro, las criaturas suelen ser el alma misma de la película. Para la ganadora del Oscar La forma del agua, Hill creó el traje y las prótesis del humanoide anfibio azul verdoso interpretado por Doug Jones.

Para Frankenstein, Hill y Del Toro no querían una monstruosidad cubierta de costuras. Querían un recién nacido.

“Sabía que si hacíamos su rostro demasiado horriblemente grotesco, cuando tienes un primer plano de este personaje, si ves heridas y sangre, te distraes. Hay que mantener el alma aquí”, dice Hill, señalando sus ojos.

El monstruo de Hill y Del Toro difiere en varios aspectos del original de 1931. No hay tuercas ni tornillos. No tiene nada mecánico. Se parece más a un primer borrador de carne y hueso.

El vestuario y la evolución visual de la criatura reflejan el enfoque artesanal y experimental de la producción

“No quería un aspecto ciberpunk para esta criatura, de ninguna manera”, dice Hill. “Respeto las tuercas y tornillos de la versión original, pero no estamos haciendo eso. Estamos haciendo la versión de Guillermo del Toro del libro de Mary Shelley. Así que quise estilizarlo un poco.”

Hill es rápido en dar crédito a otros en la producción, pero sabía que todo dependía del momento eléctrico en que la criatura se sienta. “Es como esperar a ver a Superman ponerse su traje por primera vez”, dice.

Una de las características más llamativas de la criatura en Frankenstein es la raída capa con capucha que lleva en ciertos momentos de la película. Hawley, la diseñadora de vestuario, trabajó por primera vez con Del Toro en su tratamiento finalmente no producido de El Hobbit. Del Toro, un dibujante empedernido, vio sus pilas de libros de arte de Goya y varios cuadernos de inspiración y le dijo: “Compartimos un lenguaje común.”

Para Frankenstein, del Toro quería un vestuario que no pareciera de época. “Su primera indicación para mí fue: ‘No quiero ni un (improperio) sombrero de copa’”, dice Hawley, riendo.

La fotografía de Dan Lausten en 'Frankenstein' apuesta por la iluminación contrastada y el uso de velas para crear atmósferas góticas

El trabajo en la criatura fue tan extenso que Hawley tenía un equipo entero dedicado a vestirlo y envolverlo. A lo largo de la película, la apariencia de la criatura evoluciona y pasa por un calvario de barro, nieve, lobos y dinamita.

“Se convirtió en un monstruo enorme, en sí mismo”, bromea Hawley.

El trabajo de Hawley, como en sus películas anteriores con del Toro (Titanes del Pacífico, La cumbre escarlata), presenta intensos toques de color vibrante que comunican tanto sobre sus personajes como el propio diálogo. Los rojos y verdes, como suele ocurrir en las películas de del Toro, son prominentes. Pero vestuarios como el regio vestido azul que lleva Mia Goth en la película requirieron perfeccionamiento.

“El vestido azul probablemente tardó cuatro meses en quedar bien”, dice Hawley. “Pensarías que buscarías los colores más intensos, pero la forma en que funcionaba en cámara, con la luz de cámara, necesitó mucha experimentación. Así que todo es una alquimia.”

Los sets monumentales, como el laboratorio y el barco ballenero, refuerzan la escala épica de la película

“No tenemos miedo a la oscuridad”

Dan Lausten, el director de fotografía, considera que mucho se ha mantenido igual desde que él y del Toro colaboraron por primera vez en Mimic en 1997: iluminación de una sola fuente desde las ventanas, movimiento de cámara asistido por grúa, efectos en cámara siempre que es posible y una predilección por los grandes angulares con sombras profundas.

“No tenemos miedo a la oscuridad”, dice Lausten, con orgullo.

En Frankenstein, Lausten incluso iluminó numerosas escenas usando velas. La película compartió una locación, la Wilton House construida en 1753, con Barry Lyndon, de Stanley Kubrick, una película famosa por su escena iluminada con velas capturada con lentes de la NASA. Pero ese no era el efecto que Lausten buscaba.

“No somos tipos de luz suave. La luz debe tener carácter”, dice Lausten. “Nos gusta tener más contraste en la luz.”

La criatura de 'Frankenstein', interpretada por Jacob Elordi, presenta un diseño innovador alejado del clásico de 1931

Juntos, Lausten y del Toro han desarrollado tal compenetración que a menudo instintivamente saben cómo se unirán los planos y cómo se bloqueará el movimiento, incluso si Lausten intenta sacar al director mexicano de su zona de confort a veces.

“Él tiene una idea muy fuerte sobre el movimiento de izquierda a derecha en su puesta en escena. A veces trato de empujarlo de derecha a izquierda, porque la luz es mejor”, dice Lausten. “Él dice, ‘me estás matando, me estás matando.’ Pero nos gusta estar en el lado oscuro de los actores. Queremos filmar contra las ventanas.”

Juntos, han creado escenas exquisitamente atmosféricas, a menudo con Lausten llenando de humo o vapor los grandes espacios góticos tanto como es posible.

“A veces, él piensa que estoy tratando de incendiar el set”, dice Lausten, sonriendo.

Guillermo del Toro reúne a sus colaboradores habituales para reinterpretar el clásico de Mary Shelley con un enfoque personal y artesanal

Los sets se construyeron en Toronto, donde del Toro ha estado radicado durante las últimas dos décadas, mientras que el trabajo en locaciones se realizó en el Reino Unido. Los viajes de Deverell con del Toro por Escocia sirvieron también como viajes de investigación. Visitaron museos de arte, subieron y bajaron viejas torres y visitaron una antigua planta de aguas residuales adornada con hierro victoriano, la Crossness Pumping Station, en Londres.

“No hablo mucho con Guillermo sobre la película”, dice Deverell. “Nos comunicamos en imágenes, en pinturas y otras películas. Él dice, ‘Mira esta película.’”

Hay numerosos sets extensos en Frankenstein, incluido un enorme barco ballenero completamente construido, encallado en el hielo ártico. Pero el laboratorio es la pieza de resistencia: un escenario descomunal para Victor. La gran ventana redonda, parte de un motivo circular que se extiende a lo largo de la película, es también un guiño a una ventana similar en La cumbre escarlata.

“Guillermo la quería grande”, dice Deverell. “Creo que la estaba diseñando en su cabeza para Oscar, que se mueve de manera hermosa.”

La música de Alexandre Desplat aporta una dimensión emocional única a la narrativa de 'Frankenstein'

Las notas finales

Alexandre Desplat, el compositor, considera Frankenstein la tercera parte de un tríptico con del Toro, tras La forma del agua y Pinocho. Para cada una, Desplat ha creado partituras líricas y emotivas que articulan un anhelo no expresado en los personajes centrales: la criatura, el títere y el monstruo.

“Necesito sacar a relucir su voz no expresada, sus emociones no expresadas”, dice Desplat. “Por eso en la partitura hay una gran orquesta que a veces toca con fuerza, a veces con contención. Pero además hay una hermosa violinista, la violinista noruega Eldbjørg Hemsing, para quien escribí líneas muy puras que expresan las emociones más bellas de la criatura.”

Para la escena en la que Victor construye a la criatura a partir de piezas de cadáveres, Desplat no estaba seguro al principio de cómo musicalizarla. ¿Debería sonar gótica? ¿O violenta?

“Pero muy pronto se nos ocurrió la idea de que se vería desde el punto de vista de Victor”, dice Desplat. “Él está en un trance creativo en ese momento, como cualquier pintor o escultor. Ahí fue donde decidimos tocar un vals.”

Oscar Isaac y Mia Goth brillan en el Frankenstein de Guillermo del Toro

En Frankenstein, Desplat, como sus colegas, podía identificarse fácilmente con el protagonista creador de la película. En el trabajo artesanal multifacético de la producción cinematográfica, todos son Victor Frankenstein.

“Sí, aunque no tengo tantas piezas de cadáveres en casa”, dice Desplat, riendo. “Tengo algo de hielo en el refrigerador.”

Fuente: AP

[Fotos: Ken Woroner/Netflix]