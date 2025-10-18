Cultura

El curioso caso de la popular actriz de series que debutó en la Ópera de Nueva York

Sandra Oh, reconocida por sus personajes en “Grey’s Anatomy” y “Killing Eve”, integra el elenco de una obra de Donizetti que se presenta en la MET. “Es divino, pero también es una locura”, dice

Por Raphaëlle Peltier

Guardar
Sandra Oh debuta en la
Sandra Oh debuta en la ópera de Nueva York con 'La Fille du Regiment' de Donizeti

Mejor conocida por sus aclamados papeles en series como Grey’s Anatomy y Killing Eve, Sandra Oh dice sentirse “asombrada” por la magia del escenario mientras se preparaba para su debut operístico en Nueva York, ocurrido en la noche del viernes.

En La Fille du Regiment, la ópera cómica del compositor italiano Gaetano Donizetti, la actriz canadiense-estadounidense interpreta a la Duquesa de Krakenthorp, quien de mala gana casa a su hijo. El papel es hablado en lugar de cantado —y en francés. “Ella es muy severa y está muy enojada, y me resulta muy, muy difícil mantener esa expresión cuando la música más hermosa está ocurriendo justo frente a mí”, dice Oh entre risas durante una entrevista después del ensayo general.

Su primera incursión en el escenario de la Metropolitan Opera fue el resultado de un feliz accidente: el director general de la histórica institución le ofreció el papel tras verla actuar en Noche de Reyes de Shakespeare en el teatro al aire libre de Central Park este verano. “Pasar a un escenario tan grandioso, y adentrarse en las alturas de lo que es la ópera, y realmente estar en ensayo con algunos de los más grandes artistas... Es algo muy, muy raro”, reflexiona.

Sandra Oh celebra la oportunidad
Sandra Oh celebra la oportunidad de experimentar la ópera y compartirla con jóvenes

“Quería probar esa experiencia. Y trato de hacer eso en mi vida y en mi carrera, simplemente probar cosas nuevas, cosas que en su mayoría me asustan”, añadió la actriz de 54 años. Lo que más le sorprendió fue el ritmo “loco” de la producción, en contraste con la forma “lenta o suave” en que el público experimenta la ópera: “Tienes decorados que se mueven todo el tiempo, personas que simplemente van y vienen, y tienes gente que te dice exactamente dónde estar todo el tiempo. Y aunque es divino, también es una locura”, dijo.

Fase de comedia

No hay duda de que la presencia de una auténtica estrella de la pantalla chica en el Met atraerá a una audiencia mayor de lo habitual —una bendición para una institución que ha tenido dificultades financieras desde la pandemia de Covid y que busca modernizar su programación.

La entrada de Sandra Oh al escenario —con un vestido púrpura, el cabello adornado con plumas y agitando un abanico— provocó vítores y gritos emocionados de escolares neoyorquinos invitados al ensayo general.

La presencia de Sandra Oh
La presencia de Sandra Oh busca atraer a nuevos públicos a la ópera tras la pandemia

La ganadora de dos Globos de Oro, entre otros premios, por sus papeles como una talentosa cirujana en Grey’s Anatomy y una agente de inteligencia obsesionada con una asesina en Killing Eve, se muestra encantada ante la perspectiva de que estos jóvenes y sus seguidores “vean la ópera y experimenten lo que es contar historias a gran escala, lo que es la música, y vean a los mejores artistas del mundo”.

En el amplio escenario, la actriz se desenvuelve con soltura. Lejos de la sutileza que requiere la cámara, su voz poderosa y gestos exagerados llenan el espacio —y provocan carcajadas. “En un escenario especial tan grande, tienes que ser muy consciente de todos tus gestos”, resume, señalando que en pantalla, es la calidad de las expresiones del actor lo que capta el lente. “Como actor, deberías ser capaz de hacer todo eso”.

Por casualidad, Sandra Oh también aparece en los cines de Estados Unidos, junto a Keanu Reeves, Seth Rogen y Keke Palmer en la comedia Good Fortune. “Estoy en mi fase de comedia, y todo es como, sentirse bien, es una comedia. Y, ya sabes, llevar un poco de alegría”, concluye.

Fuente: AFP

[Fotos:Timothy A. Clary/AFP]

Temas Relacionados

Sandra OhSeriesOpera

Últimas Noticias

La sensibilidad como brújula en relatos donde la consagración no es el único desenlace posible

La autora de “Sensibles. 35 historias inspiradoras” comparte cómo la lectura nocturna con sus hijos inspiró una obra que promueve la aceptación de la incertidumbre y la multiplicidad de identidades

La sensibilidad como brújula en

La Orquesta Nacional “Juan de Dios Filiberto” homenajea a Osvaldo Piro en el Palacio Libertad

El miércoles 22, el tributo al notable bandoneonista, arreglador y compositor contará con la participación de su hijo Alfredo Piro Rinaldi, además de los cantores Hugo Marcel y Patricia Barone

La Orquesta Nacional “Juan de

Gioconda Belli, la voz poética de Nicaragua, conquista el Premio Internacional Carlos Fuentes

La escritora de 76 años recibe uno de los galardones más prestigiosos en lengua española, destacada por su influencia en la poesía y narrativa contemporánea de la literatura hispanoamericana

Gioconda Belli, la voz poética

Literatura para todos o para unos pocos: los premios Planeta y Nobel reavivaron la controversia en el mundo editorial

El galardón recibido en España por el mediático escritor Juan del Val y unos días antes, el reconocimiento de la academia sueca al más “prestigioso” autor húngaro László Krasznahorkai invita a reflexionar sobre el dilema

Literatura para todos o para

Cómo se construye un lector: Nathalie Jarast

Escritores, editores, mediadores de lectura y expertos reflexionan sobre un tema clave para la felicidad de grandes y chicos. En esta entrega, responde una periodista y escritora

Cómo se construye un lector:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pidieron que vaya a juicio

Pidieron que vaya a juicio el hombre que dejó embarazada a su hija tras abusarla durante años

El Gobierno realizó el simulacro general del recuento de votos para las elecciones del 26 de octubre

Misterio en Chubut: una pareja desapareció hace una semana y hallaron su camioneta abandonada

Un comisario retirado de la Policía Federal mató a dos adolescentes que intentaron robarle en El Palomar

El acusado de tapar el pozo donde enterraron a las víctimas del triple femicidio narco volvió a declarar y detalló cómo era la fosa

INFOBAE AMÉRICA
Crece la interna en Gaza

Crece la interna en Gaza por el desarme: Fatah acusó a Hamas de darle la espalda “a la trágica realidad” del pueblo palestino

RCP, el procedimiento que multiplica por tres las posibilidades de sobrevivir a un paro cardíaco

Desde Fosca a Los Andes: el joven que logró puntaje perfecto en el ICFES y obtuvo beca total

Gioconda Belli, la voz poética de Nicaragua, conquista el Premio Internacional Carlos Fuentes

Cómo es Spook-a-Rama, la atracción más antigua de Coney Island que aún mantiene vivo el espíritu del miedo

TELESHOW
El hijo de un famoso

El hijo de un famoso actor participó en Ahora Caigo y sorprendió a Darío Barassi: “Es un capo tu viejo”

El video de Úrsula Corberó en Buenos Aires: charla relajada y look informal para pasear por la ciudad

Murió a los 54 años Mariano Castro, el hermano gemelo del periodista Juan Castro

Guns N’ Roses volvió a hacer historia en el país con una noche épica: hits, guiños a Argentina y el recuerdo de Ozzy Osbourne

Andrea Ghidone: “La mujer en el tango ganó su espacio a base de talento”