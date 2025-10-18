El curioso caso de la popular actriz de series que debutó en la Ópera de Nueva York

Sandra Oh debuta en la ópera de Nueva York con 'La Fille du Regiment' de Donizeti

Mejor conocida por sus aclamados papeles en series como Grey’s Anatomy y Killing Eve, Sandra Oh dice sentirse “asombrada” por la magia del escenario mientras se preparaba para su debut operístico en Nueva York, ocurrido en la noche del viernes.

En La Fille du Regiment, la ópera cómica del compositor italiano Gaetano Donizetti, la actriz canadiense-estadounidense interpreta a la Duquesa de Krakenthorp, quien de mala gana casa a su hijo. El papel es hablado en lugar de cantado —y en francés. “Ella es muy severa y está muy enojada, y me resulta muy, muy difícil mantener esa expresión cuando la música más hermosa está ocurriendo justo frente a mí”, dice Oh entre risas durante una entrevista después del ensayo general.

Su primera incursión en el escenario de la Metropolitan Opera fue el resultado de un feliz accidente: el director general de la histórica institución le ofreció el papel tras verla actuar en Noche de Reyes de Shakespeare en el teatro al aire libre de Central Park este verano. “Pasar a un escenario tan grandioso, y adentrarse en las alturas de lo que es la ópera, y realmente estar en ensayo con algunos de los más grandes artistas... Es algo muy, muy raro”, reflexiona.

Sandra Oh celebra la oportunidad de experimentar la ópera y compartirla con jóvenes

“Quería probar esa experiencia. Y trato de hacer eso en mi vida y en mi carrera, simplemente probar cosas nuevas, cosas que en su mayoría me asustan”, añadió la actriz de 54 años. Lo que más le sorprendió fue el ritmo “loco” de la producción, en contraste con la forma “lenta o suave” en que el público experimenta la ópera: “Tienes decorados que se mueven todo el tiempo, personas que simplemente van y vienen, y tienes gente que te dice exactamente dónde estar todo el tiempo. Y aunque es divino, también es una locura”, dijo.

Fase de comedia

No hay duda de que la presencia de una auténtica estrella de la pantalla chica en el Met atraerá a una audiencia mayor de lo habitual —una bendición para una institución que ha tenido dificultades financieras desde la pandemia de Covid y que busca modernizar su programación.

La entrada de Sandra Oh al escenario —con un vestido púrpura, el cabello adornado con plumas y agitando un abanico— provocó vítores y gritos emocionados de escolares neoyorquinos invitados al ensayo general.

La presencia de Sandra Oh busca atraer a nuevos públicos a la ópera tras la pandemia

La ganadora de dos Globos de Oro, entre otros premios, por sus papeles como una talentosa cirujana en Grey’s Anatomy y una agente de inteligencia obsesionada con una asesina en Killing Eve, se muestra encantada ante la perspectiva de que estos jóvenes y sus seguidores “vean la ópera y experimenten lo que es contar historias a gran escala, lo que es la música, y vean a los mejores artistas del mundo”.

En el amplio escenario, la actriz se desenvuelve con soltura. Lejos de la sutileza que requiere la cámara, su voz poderosa y gestos exagerados llenan el espacio —y provocan carcajadas. “En un escenario especial tan grande, tienes que ser muy consciente de todos tus gestos”, resume, señalando que en pantalla, es la calidad de las expresiones del actor lo que capta el lente. “Como actor, deberías ser capaz de hacer todo eso”.

Por casualidad, Sandra Oh también aparece en los cines de Estados Unidos, junto a Keanu Reeves, Seth Rogen y Keke Palmer en la comedia Good Fortune. “Estoy en mi fase de comedia, y todo es como, sentirse bien, es una comedia. Y, ya sabes, llevar un poco de alegría”, concluye.

Fuente: AFP

[Fotos:Timothy A. Clary/AFP]