Cultura

La literatura argentina destaca en el nuevo portal de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

“El caudal de libros que incluye bordea el medio millar”, cuenta el lingüista Pedro Luis Barcia, artífice de esta gran digitalización que ahora está al alcance del mundo entero

Guardar
“Academia Argentina de Letras” se
“Academia Argentina de Letras” se titula el nuevo portal que la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes le dedica a la literatura argentina

Ahora, en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, hay un portal titulado Academia Argentina de Letras. Fue gracias a Pedro Luis Barcia, doctor en Letras, lingüista e investigador. “Nos franqueó la entrada don Alonso Zamora Vicente, amigo de la Argentina, y que residió entre nosotros cuando fuera Director del Instituto de Filología de la UBA, donde desempeño una labor notable. En ocasión de un viaje a Valladolid, le propuse la idea de la creación del portal, y él le dio vía“, le cuenta a Infobae Cultura.

“La labor se hizo fluida gracias a la experticia del director de nuestra biblioteca -innominada por entonces, y que bauticé con el nombre de Jorge Luis Borges, que hoy lleva- el doctor Alejandro Parada, secundado, con su natural eficiencia de bibliotecaria electrónica, la licenciada Adela Di Bucchianico“, agrega el lingüista argentino, nacido en Gualeguaychú en 1939. Dueño de una extensísima obra, El cuento y la leyenda folclóricos argentinos es el título de su último libro.

Pedro Luis Barcia, doctor en
Pedro Luis Barcia, doctor en Letras, lingüista e investigador argentino

“El caudal de libros que incluye bordea el medio millar”, dice sobre esta gran digitalización de un vastísimo material que ahora está “integrado al mar de mares de la Cervantes”. Las secciones son: Folklore, Literatura gauchesca, Literatura nativista, Clásicos de la literatura argentina, Viajes y viajeros, España en la Argentina, Colección “Pedro de Angelis”, Cervantes en la Argentina, Epistolario, Hemeroteca, Fonoteca y Videoteca.

Hay varias joyas. En el sector de Folklore sobresalen los diez tomos de la obra magna de Berta Vidal de Battini (Cuentos y leyendas populares de la Argentina), los cancioneros publicados por Juan Alfonso Carrizo, y El Cancionero popular ríoplatense de Jorge M. Furt. En la sección de viajes hay, dice Barcia, “un caudal de obras desde el siglo XVIII, y de exploraciones del espacio del actual país”. “Ingresamos toda la caudalosa biblioteca sobre el Plata organizada por Pedro de Angelis”, subraya.

“A esta caudalosa oferta se le deben sumar Epistolarios (de Roberto Giusti, Manuel Gálvez) y los nueve tomos del Anuario Bibliográfico de Navarro Viola, obra capital para la bibliografía argentina", agrega este investigador, miembro de la Academia Argentina de Letras, de la Academia Nacional de Educación y de la Academia Norteamericana de la Lengua Española.

“La mayor frecuentación lectora se
“La mayor frecuentación lectora se da en el campo de la gauchesca, dada la peculiaridad de esta expresión, que nos es propia”, cuenta Pedro Luis Barcia (Pintura: "Un gaucho", de José Bouchet)

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes es la más vasta de las digitales destinadas a la materia literaria en lengua española. “Todo lo que ella edita se difunde mundialmente. Lo que supone una presencia universal de sus contenidos”, explica el investigador. “La vida potencial de los libros digitalizados, late, como las notas en el arpa becqueriana, aguardando loa mirada lectora que sepa reavivarlos. La oferta es vastísima y generosa. Es una pesante presencia argentina en el mundo digital”, agrega.

“La mayor frecuentación lectora se da en el campo de la gauchesca, dada la peculiaridad de esta expresión, que nos es propia”, cuenta Pedro Luis Barcia. “Luego, la literatura de viajes por la vastedad variada de nuestro suelo. A la vez, tienta en la oferta la cantidad de obras menores, de folletos -lo que se llama ‘literatura gris’- que se han rescatado y que van desapareciendo en los grandes repositorios bibliotecarios. Los epistolarios, que solo radican en nuestra Casa, ofrecen todo un terreno virgen a la investigación”.

Temas Relacionados

Pedro Luis BarciaBiblioteca Virtual Miguel de CervantesCulturaLibrosLiteratura gauchescaLiteratura argentina

Últimas Noticias

Cómo se escribe: ¿Boca a boca o boca a oreja? La RAE aclara la polémica

Existe una alocución que usamos generalmente para referirnos a la difusión oral de algún tema

Cómo se escribe: ¿Boca a

Kelly Reichardt cuenta en “Mente maestra” una visión inesperada sobre los robos de arte

La nueva película de una de las directoras más originales del cine independiente estadounidense, elimina el show típico del subgénero para centrarse en la vida y fracasos de un hombre gris

Kelly Reichardt cuenta en “Mente

Julieta Laso cierra su año en Buenos Aires con el espectáculo “Aves Nocturnas”

El 15 de noviembre en el Teatro Margarita Xirgu la cantante presentará un show especial con la participación de Liliana Herrero, Cucuza Castiello y Lidia Borda como invitados especiales

Julieta Laso cierra su año

Negocios, reducciones y confianza en nuestra literatura: la Feria del Libro de Frankfurt, en los ojos de Argentina

Entre reuniones, presentaciones y catálogos varios, los editores argentinos llegaron a Alemania para participar del evento literario más grande del mundo. ¿Qué es lo que interesa de nuestros libros?

Negocios, reducciones y confianza en

Sarlo para multitudes: un desafío que valió la pena

Entrevistar a la intelectual que murió en diciembre pasado, siempre fue una experiencia. Sus conocimientos, su altivez, sus trucos, sus elecciones. Aquí, una mirada desde cerca

Sarlo para multitudes: un desafío
ÚLTIMAS NOTICIAS
Itai Hagman denunció una campaña

Itai Hagman denunció una campaña antisemita en su contra: “Hay un cálculo electoral detrás de esos ataques”

Una de las principales cadenas de supermercados del país cerró varias sucursales y dejó a más de 100 empleados sin tareas

Científicos explican cómo el llamado “gen Jolie” también influye en el cáncer de próstata

El influencer que desafió a los empresarios de IDEA: “Ustedes se retiraron de la conversación pública, no conversan y no dialogan”

Dólar hoy en vivo: en al Banco Nación sube a $1.455 para la venta

INFOBAE AMÉRICA
Las 13 mejores imágenes microscópicas

Las 13 mejores imágenes microscópicas premiadas por expertos en 2025

Kelly Reichardt cuenta en “Mente maestra” una visión inesperada sobre los robos de arte

Un impactante hallazgo desconcierta a la ciencia: descubrieron un pez con dientes en la cabeza

Quentin Tarantino revela cuál es la única trilogía perfecta del cine: “Es algo que no suele ocurrir nunca”

Científicos descubren que las neuronas tienen su propia “batería” para enfrentar el estrés

TELESHOW
El enérgico descargo de Nico

El enérgico descargo de Nico Vázquez tras los rumores sobre su vida personal: “Una falta de respeto”

El video de Evangelina Anderson que combina fuego rojo, brillo y un grito de libertad: “Así me voy del desfile”

El pase de facturas entre Wanda Nara y Luis Ventura en MasterChef Celebrity: “Vos ganaste más plata”

Thiago Medina mostró cómo avanza su recuperación luego del grave accidente: “Ya aumenté dos kilos”

Mel Brizuela y Harry Potter, el libro que marcó su vida: “Cuando me sentía diferente, fue mi compañía”