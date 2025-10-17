La literatura argentina destaca en el nuevo portal de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

“Academia Argentina de Letras” se titula el nuevo portal que la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes le dedica a la literatura argentina

Ahora, en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, hay un portal titulado Academia Argentina de Letras. Fue gracias a Pedro Luis Barcia, doctor en Letras, lingüista e investigador. “Nos franqueó la entrada don Alonso Zamora Vicente, amigo de la Argentina, y que residió entre nosotros cuando fuera Director del Instituto de Filología de la UBA, donde desempeño una labor notable. En ocasión de un viaje a Valladolid, le propuse la idea de la creación del portal, y él le dio vía“, le cuenta a Infobae Cultura.

“La labor se hizo fluida gracias a la experticia del director de nuestra biblioteca -innominada por entonces, y que bauticé con el nombre de Jorge Luis Borges, que hoy lleva- el doctor Alejandro Parada, secundado, con su natural eficiencia de bibliotecaria electrónica, la licenciada Adela Di Bucchianico“, agrega el lingüista argentino, nacido en Gualeguaychú en 1939. Dueño de una extensísima obra, El cuento y la leyenda folclóricos argentinos es el título de su último libro.

Pedro Luis Barcia, doctor en Letras, lingüista e investigador argentino

“El caudal de libros que incluye bordea el medio millar”, dice sobre esta gran digitalización de un vastísimo material que ahora está “integrado al mar de mares de la Cervantes”. Las secciones son: Folklore, Literatura gauchesca, Literatura nativista, Clásicos de la literatura argentina, Viajes y viajeros, España en la Argentina, Colección “Pedro de Angelis”, Cervantes en la Argentina, Epistolario, Hemeroteca, Fonoteca y Videoteca.

Hay varias joyas. En el sector de Folklore sobresalen los diez tomos de la obra magna de Berta Vidal de Battini (Cuentos y leyendas populares de la Argentina), los cancioneros publicados por Juan Alfonso Carrizo, y El Cancionero popular ríoplatense de Jorge M. Furt. En la sección de viajes hay, dice Barcia, “un caudal de obras desde el siglo XVIII, y de exploraciones del espacio del actual país”. “Ingresamos toda la caudalosa biblioteca sobre el Plata organizada por Pedro de Angelis”, subraya.

“A esta caudalosa oferta se le deben sumar Epistolarios (de Roberto Giusti, Manuel Gálvez) y los nueve tomos del Anuario Bibliográfico de Navarro Viola, obra capital para la bibliografía argentina", agrega este investigador, miembro de la Academia Argentina de Letras, de la Academia Nacional de Educación y de la Academia Norteamericana de la Lengua Española.

“La mayor frecuentación lectora se da en el campo de la gauchesca, dada la peculiaridad de esta expresión, que nos es propia”, cuenta Pedro Luis Barcia (Pintura: "Un gaucho", de José Bouchet)

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes es la más vasta de las digitales destinadas a la materia literaria en lengua española. “Todo lo que ella edita se difunde mundialmente. Lo que supone una presencia universal de sus contenidos”, explica el investigador. “La vida potencial de los libros digitalizados, late, como las notas en el arpa becqueriana, aguardando loa mirada lectora que sepa reavivarlos. La oferta es vastísima y generosa. Es una pesante presencia argentina en el mundo digital”, agrega.

“La mayor frecuentación lectora se da en el campo de la gauchesca, dada la peculiaridad de esta expresión, que nos es propia”, cuenta Pedro Luis Barcia. “Luego, la literatura de viajes por la vastedad variada de nuestro suelo. A la vez, tienta en la oferta la cantidad de obras menores, de folletos -lo que se llama ‘literatura gris’- que se han rescatado y que van desapareciendo en los grandes repositorios bibliotecarios. Los epistolarios, que solo radican en nuestra Casa, ofrecen todo un terreno virgen a la investigación”.