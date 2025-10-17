Cultura

La British Library reintegró el pase de Oscar Wilde, expulsado hace 130 años por su homosexualidad

En un acto simbólico de reparación realizado el jueves en Londres, la institución devolvió al nieto del escritor la tarjeta de lector del autor de “El retrato de Dorian Gray” y “El fantasma de Canterville”

La British Library restituye la
La British Library restituye la tarjeta de miembro a Oscar Wilde, 130 años después de su expulsión por homosexualidad

La British Library entregó al nieto de Oscar Wilde una tarjeta de miembro de la institución a nombre del famoso escritor irlandés, 130 años después de que le fuera retirada debido a su condena por homosexualidad.

En 1895, el consejo de administración de la famosa biblioteca londinense expulsó a Oscar Wilde tras su condena a prisión por “indecencia grave”, en una época en la que las relaciones homosexuales eran ilegales.

La British Library anunció en junio que rendiría homenaje al escritor reimprimiendo esta tarjeta, con una foto del autor de El retrato de Dorian Gray. Esta fue entregada a Merlin Holland, nieto de Oscar Wilde, el jueves por la noche durante una ceremonia organizada en la biblioteca.

La biblioteca londinense entregó la
La biblioteca londinense entregó la tarjeta de Oscar Wilde a Merlin Holland, nieto del escritor, en un acto de disculpa histórica

Oscar Wilde murió en noviembre de 1900, exiliado en París y agotado por el escándalo y la vida en prisión. Los detalles de su vida bajo los reflectores son bien conocidos; lo que se ha ignorado con frecuencia son las repercusiones del escándalo durante décadas después de su muerte: los desafíos que enfrentaron sus descendientes, los mitos y leyendas, las disputas entre sus amigos y enemigos y los casos judiciales", es el texto con que la Biblioteca presentó el acto.

Luego una introducción de Gyles Brandreth, el único nieto de Wilde, Merlin Holland conversó con el actor y escritor Rupert Everett sobre su nuevo libro Después de Oscar: el legado de un escándalo, que detalla la extraordinaria vida póstuma de una de nuestras figuras literarias y culturales más celebradas.

Facsimil del documento de la
Facsimil del documento de la Biblioteca Británica que data de junio de 1895 y señala: "El Sr. O. Wilde excluido de la sala de lectura"

“La entrega de su tarjeta es un bonito gesto de disculpa y estoy seguro de que su espíritu se sentirá conmovido y encantado”, declaró Merlin Holland, que publica una biografía de su ilustre abuelo.

Titulado After Oscar: the Legacy of a Scandal (Después de Oscar: el legado de un escándalo), este libro repasa la rehabilitación póstuma del autor, cuya carrera terminó en desgracia y pobreza tras ser condenado a dos años de cárcel.

Fuente: AFP.

[Fotos: British Library; Wikipedia/Dominio público]

