Cómo se escribe según la RAE: ¿Baguette, baguete o baguet?

La panadería no se escapa de las reglas ortográficas. (Adobe Stock)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite a través de su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto de baguete y baguet

El anglicismo baguette tiene alternativas en español. (Adobe Stock)

Las adaptaciones baguete o baguet son las formas recomendadas en español para el galicismo baguette .

Es fácil encontrar en los medios ejemplos como los siguientes: «¿Dónde se puede degustar la mejor baguette tradicional francesa del año?», «Así es la baguette de entrecot con salsa secreta y patatas fritas dentro» o «Entra al supermercado a por una baguette sin gluten y alucina con el precio».

De acuerdo con la segunda edición del Diccionario panhispánico de dudas , el extranjerismo crudo baguette , que alude a una ‘barra de pan larga y estrecha’, puede adaptarse al español como baguete (/bagéte/) o baguet (/bagét/) según la pronunciación que se haga. El plural en ambos casos se forma añadiendo una -s : baguetes y baguets .

Se recuerda que lo habitual es emplear esta voz como femenina , respetando el género etimológico, aunque también se documentan casos en masculino.

De esta forma, en los enunciados anteriores habría sido preferible escribir «¿Dónde se puede degustar la mejor baguete tradicional francesa del año?», «Así es la baguet de entrecot con salsa secreta y patatas fritas dentro» y «Entra al supermercado a por una baguet sin gluten y alucina con el precio».

#puestaapunto . Esta recomendación sustituye a una anterior, publicada el 4 de febrero de 2011, para añadir la variante baguet que propone la segunda edición del Diccionario panhispánico de dudas.

¿Qué hace la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.