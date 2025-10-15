Cultura

Presentan en Frankfurt la edición 50 de la Feria del Libro de Buenos Aires: “Vamos a tirar la casa por la ventana”

El evento literario argentino se internacionaliza con presentaciones en uno de los encuentros editoriales más importantes del mundo

Guardar
Michi Strausfeld, Ezequiel Martínez y
Michi Strausfeld, Ezequiel Martínez y Christian Rainone en la Feria de Frankfurt .

“En Buenos Aires cualquier persona sabe en qué fecha y lugar se realiza la Feria, uno se sube a un taxi y dice ‘A la feria’, y el taxista sabe perfectamente dónde llevarte”, dice la editora alemana Michi Strausfeld en la Feria del Libro de Frankfurt, acaso la más relevante del mundo. Lo dice porque conoce bien la feria porteña y, también, porque está participando de la presentación de los 50 años de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en esa ciudad europea.

Es que la Fundación El Libro ha llevado la celebración de los 50 años de la Feria de Buenos Aires al escenario global, presentando la próxima edición en Frankfurt apenas dos días después del lanzamiento en la capital argentina. En este contexto, Ezequiel Martínez, director general de la Feria, recordó que Perú será el país invitado y que, en lugar del tradicional discurso inaugural a cargo de un solo autor, la apertura contará con una mesa integrada por Gabriela Cabezón Cámara, Leila Guerriero y Selva Almada.

La Feria del Libro de Frankfurt (Frankfurter Buchmesse), se celebra cada octubre y es una cita de primera línea para la industria editorial. Durante cinco días, reúne a editores, agentes, autores, ilustradores y profesionales del sector del libro de más de cien países, quienes negocian derechos, exploran tecnologías editoriales y promueven literatura internacional.

La Feria de Frankfurt, una
La Feria de Frankfurt, una cita ineludible para el sector editorial.

Las primeras jornadas están reservadas a profesionales; el fin de semana se abre al público general, permitiendo el contacto directo entre creadores y lectores. En su programación figuran conferencias, lecturas, presentaciones y exposiciones culturales que destacan la diversidad lingüística, los desafíos de la edición digital, la traducción y los derechos de autor.

Durante la presentación en Frankfurt, Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro, subrayó el carácter federal del evento y anticipó una edición especial: “en la Feria 50 vamos a tirar la casa por la ventana”, afirmó, para luego asegurar que “la Feria está tan sólida que va a aguantar 50 años más”.

El entusiasmo de los directivos
El entusiasmo de los directivos de la Feria del Libro de Buenos Aires, en Frankfurt.

Por su parte, Michi Strausfeld puso en relieve la relevancia de las escritoras que participarán en la inauguración y la importancia de la participación de los profesionales del sector. La editora también manifestó su asombro ante la popularidad del evento y destacó “la cantidad de niños y jóvenes que van a la Feria de Buenos Aires”.

La Fundación El Libro continuará con la internacionalización de los festejos, ya que en noviembre presentará la nueva edición de la Feria en la Feria del Libro de Guadalajara. Esta estrategia busca consolidar el posicionamiento internacional del evento, que ya cuenta con el reconocimiento de ferias y festivales de ciudades como Frankfurt, Madrid, Bogotá, Nueva York, Bologna, así como de encuentros literarios como Centroamérica Cuenta, Hay Global y Festival Gabo. Ezequiel Martínez consideró que esta compañía internacional “habla del sólido posicionamiento de la Feria de Buenos Aires en el marco internacional”.

La edición número 50 se celebrará en el Predio Ferial de La Rural del 23 de abril al 11 de mayo de 2026. Las Jornadas Profesionales tendrán lugar del 21 al 23 de abril, mientras que la Noche de la Feria se realizará el sábado 25 de abril. La programación de este aniversario se articulará en torno a cinco ejes temáticos estratégicos, que incluirán exposiciones, espectáculos musicales, muestras inmersivas y propuestas innovadoras y multidisciplinarias para lectores infantiles y juveniles.

(Fotos: Fundación El Libro)

Temas Relacionados

Feria Internacional del Libro de Buenos Aires Fundación El Libro Ezequiel Martínez Christian Rainone Gabriela Cabezón Cámara Frankfurt Buenos Aires Literatura Feria del Libro de Frankfurt Michi Strausfeld

Últimas Noticias

El Festival de Cine de Mar del Plata anuncia estrenos internacionales y una celebración de “The Rocky Horror Picture Show”

Del 6 al 16 de noviembre, la edición número cuarenta de la clásica competencia cinematográfica presenta una rica sección dedicada a las series y la proyección del clásico de culto de Jim Sharman

El Festival de Cine de

Una ventana abierta al universo de Han Kang y la literatura coreana, en Buenos Aires

La Casa de la Lectura y la Escritura lanza un club de lectura dedicado a la Nobel de Literatura, la primera mujer asiática en obtenerlo, moderado por Silvia Hopenhayn. La entrada es gratuita, con inscripción previa

Una ventana abierta al universo

Gustavo Dudamel celebró con una fiesta sinfónica su legado con la Filarmónica de Los Ángeles

Con el programa ‘Gustavo’s fiesta’, el director venezolano recorrió su 17 años al frente de la orquesta angelina con un emotivo concierto, rodeado de jóvenes talentos

Gustavo Dudamel celebró con una

Reabrió la casa natal de Vargas Llosa para homenajear al Nobel de Literatura

Tras una restauración, el hogar de Arequipa invita a los visitantes a descubrir la vida y obra del escritor peruano, con experiencias interactivas y un emotivo holograma que da la bienvenida a los fans de la literatura

Reabrió la casa natal de

Julio Crivelli explora la desaparición del cuerpo en el arte conceptual en una charla en el FNA

El presidente de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes invita a reflexionar, en el Fondo Nacional de las Artes, sobre cómo la ausencia del cuerpo físico está cambiando la experiencia artística

Julio Crivelli explora la desaparición
ÚLTIMAS NOTICIAS
Axel Kicillof evalúa participar de

Axel Kicillof evalúa participar de la caravana a la casa de Cristina Kirchner por el Día de la Lealtad

Video: el sospechoso de la megared de lavado de juego ilegal que quiso escapar de un country con $12 millones

La deuda total del sector público nacional cayó en septiembre por quinto mes consecutivo

Continúa el combate contra los incendios forestales en Córdoba: se quemaron más de 6.000 hectáreas y hay un bombero internado

Brutal accidente en el río Paraná: manejaba alcoholizado una lancha, chocó y dejó a un niño de 10 años en terapia intensiva

INFOBAE AMÉRICA
Mientras Bolivia opera “al límite”

Mientras Bolivia opera “al límite” por la escasez de combustible, el TSE garantizó un balotaje sin contratiempos

Camiones de ayuda humanitaria avanzan hacia Gaza en medio de la incertidumbre por la reapertura del cruce de Rafah

El presidente de Guatemala destituyó a su cúpula de seguridad tras la fuga de 20 pandilleros

Un Nobel y un grito en el bosque que se volvió viral: así fue el momento en que Fred Ramsdell fue reconocido por su labor en medicina

Donald Trump dijo que está evaluando autorizar ataques por tierra contra cárteles de Venezuela

TELESHOW
Juana Repetto celebró el paso

Juana Repetto celebró el paso que dio su hijo mayor: “Después de 9 años de colecho durmió solo”

La hija de Maxi López, su fan número uno: el tierno gesto desde Suiza mientras lo veía en MasterChef Celebrity

Como dos gotas de agua: la imagen que reveló el increíble parecido entre Valentina Cervantes y su madre

Melody Luz reveló de dónde saca el dinero Alex Caniggia y cómo se organizan con los gastos familiares

¿Brenda Asnicar con nuevo romance?: el romántico regalo del italiano Gianluca Ginoble en pleno recital de Il Volo