Qatar reveló ser el propietario del famoso autorretrato de Courbet

Qatar revela la propiedad del autorretrato 'El hombre desesperado' de Gustave Courbet, que será exhibido en el Museo de Orsay durante cinco años

Qatar se ha revelado como el propietario de un famoso autorretrato del maestro realista francés Gustave Courbet y prestará la pintura al Museo de Orsay de París durante cinco años, informaron el lunes funcionarios del museo.

El hombre desesperado muestra a Courbet con una mirada desorbitada mirando desde el lienzo, en una obra que es una de las más conocidas junto a Los picapedreros y El origen del mundo.

Fue exhibida en Frankfurt, Alemania, en 2010 en una muestra dedicada al pintor y fue vista por última vez en Francia en una gran retrospectiva en 2007-2008, que también viajó a Nueva York.

En ese momento, la pintura fue prestada por un coleccionista privado desconocido con la ayuda del banco francés BNP Paribas, pero desde entonces ha sido adquirida por Qatar Museums, un organismo estatal responsable de desarrollar la escena artística en el emirato rico en petróleo.

El Museo de Orsay, que posee unas 30 pinturas de Courbet, exhibirá El hombre desesperado (Le Désespéré) desde el martes durante cinco años antes de que se traslade a su hogar permanente en Doha, informó el museo a AFP.

La jequesa Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, directora de Qatar Museums y hermana del gobernante del estado del Golfo, dijo que la pintura está destinada al Museo Art Mill y “viajará regularmente entre Doha y París en el futuro”.

El Museo Art Mill en Doha forma parte del plan del emirato para convertirse en un centro artístico de Oriente Medio, con el vasto complejo diseñado por el arquitecto chileno Alejandro Aravena y cuya apertura está prevista para 2030.

Como directora de Qatar Museums, la jequesa Al Mayassa es una de las mayores compradoras de arte contemporáneo del mundo, acumulando una cartera valorada en varios miles de millones de dólares.

Fuente: AFP.

Fotos: Ian Langsdon/ AFP.