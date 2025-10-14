Cultura

Qatar reveló ser el propietario del famoso autorretrato de Courbet

La obra “El hombre desesperado”, de Gustave Courbet, será exhibida en el Museo de Orsay durante cinco años, tras confirmarse que pertenece a Qatar Museums, según autoridades francesas

Guardar
Qatar revela la propiedad del
Qatar revela la propiedad del autorretrato 'El hombre desesperado' de Gustave Courbet, que será exhibido en el Museo de Orsay durante cinco años

Qatar se ha revelado como el propietario de un famoso autorretrato del maestro realista francés Gustave Courbet y prestará la pintura al Museo de Orsay de París durante cinco años, informaron el lunes funcionarios del museo.

El hombre desesperado muestra a Courbet con una mirada desorbitada mirando desde el lienzo, en una obra que es una de las más conocidas junto a Los picapedreros y El origen del mundo.

Fue exhibida en Frankfurt, Alemania, en 2010 en una muestra dedicada al pintor y fue vista por última vez en Francia en una gran retrospectiva en 2007-2008, que también viajó a Nueva York.

En ese momento, la pintura fue prestada por un coleccionista privado desconocido con la ayuda del banco francés BNP Paribas, pero desde entonces ha sido adquirida por Qatar Museums, un organismo estatal responsable de desarrollar la escena artística en el emirato rico en petróleo.

'El hombre desesperado', una de
'El hombre desesperado', una de las obras más icónicas de Courbet, regresa a Francia tras ser adquirida por Qatar Museums

El Museo de Orsay, que posee unas 30 pinturas de Courbet, exhibirá El hombre desesperado (Le Désespéré) desde el martes durante cinco años antes de que se traslade a su hogar permanente en Doha, informó el museo a AFP.

La jequesa Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, directora de Qatar Museums y hermana del gobernante del estado del Golfo, dijo que la pintura está destinada al Museo Art Mill y “viajará regularmente entre Doha y París en el futuro”.

El Museo Art Mill en Doha forma parte del plan del emirato para convertirse en un centro artístico de Oriente Medio, con el vasto complejo diseñado por el arquitecto chileno Alejandro Aravena y cuya apertura está prevista para 2030.

Como directora de Qatar Museums, la jequesa Al Mayassa es una de las mayores compradoras de arte contemporáneo del mundo, acumulando una cartera valorada en varios miles de millones de dólares.

Fuente: AFP.

Fotos: Ian Langsdon/ AFP.

Temas Relacionados

Gustave Courbet"El hombre desesperado"Qatar MuseumsMuseo de Orsay

Últimas Noticias

Mariana Enriquez: “No tengo ganas de escribir literatura que se parezca a la realidad”

En París, la escritora y periodista argentina reflexionó sobre la extraña sensación de convivir con algoritmos, inteligencia artificial y redes sociales. “Es claramente terrorífico”, afirmó

Mariana Enriquez: “No tengo ganas

Murió Daniel Samoilovich, poeta, traductor e impulsor de “Diario de Poesía”

Autor de una obra extensa y diversa, fue el director de aquella emblemática publicación argentina. “Siempre busqué una zona de riesgo”, dijo en una vieja entrevista

Murió Daniel Samoilovich, poeta, traductor

Lászlo Krasznahorkai no participa en la presentación de la Feria del Libro de Frankfurt por motivos de salud

El escritor húngaro, flamante premio Nobel de Literatura, estaba en la ciudad alemana cuando recibió la noticia del galardón pero desistió de participar en el acto inaugural del mayor encuentro literario del mundo

Lászlo Krasznahorkai no participa en

El Festival Coral LiberArte 2025 conmemora 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial

El 7 y 8 de noviembre, un coro formado por voces argentinas y alemanas brindará dos conciertos en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura y en el Teatro Avenida de Buenos Aires

El Festival Coral LiberArte 2025

La RAE explicó por qué está mal escribir “poner en sobre aviso”, en lugar de “poner en alerta”

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de práctica y de conocer las estructuras de la lengua

La RAE explicó por qué
ÚLTIMAS NOTICIAS
La droga más famosa del

La droga más famosa del mundo contra la obesidad llegó a la Argentina: venta bajo receta y eficacia en adultos y adolescentes desde 12 años

Milei se reúne con Donald Trump, en vivo: las últimas noticias sobre el encuentro en la Casa Blanca

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Río Negro

Mariana Enriquez: “No tengo ganas de escribir literatura que se parezca a la realidad”

Crimen de Nora Dalmasso: sobreseyeron al único acusado porque prescribió la causa

INFOBAE AMÉRICA
Crisis de combustible en Bolivia:

Crisis de combustible en Bolivia: la Agencia de Hidrocarburos admite un “desfase” de cuatro a cinco días en la distribución

Mariana Enriquez: “No tengo ganas de escribir literatura que se parezca a la realidad”

Ucrania pidió a los aliados a cortar el suministro de piezas para drones rusos e iraníes

La ayuda militar europea a Ucrania cayó drásticamente en julio y agosto

Israel redujo el paso de ayuda humanitaria a Gaza y Hamas aceptó entregar otros cuatro cadáveres de rehenes este martes

TELESHOW
Wanda Nara reveló el motivo

Wanda Nara reveló el motivo por el que Icardi no le devuelve sus cosas de Turquía: “Quiere que volvamos a vivir allá”

Julieta Poggio le respondió a Sabrina Rojas por las críticas a su novio: “Es un comentario anticuado”

Palito Ortega habló sobre su problema de salud que lo obligó a postergar su show: “Tengo que hacer reposo”

El accidente doméstico que alarmó a Daniela Christiansson mientras Maxi López participaba de Masterchef

Evangelina Anderson contó el alimento que nunca comió en su vida y descolocó a Pablo Lescano en Masterchef Celebrity