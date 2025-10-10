Cultura

László Kraszahorkai, felicitado por Víktor Orbán con una metáfora deportiva

El primer ministro saludó a su compatriota por el Nobel de Literatura y lo comparó con “una medalla de oro olímpica”. El escritor es un abierto opositor al gobierno húngaro, al que definió como “un caso psiquiátrico”

El primer ministro de Hungría
El primer ministro de Hungría Viktor Orbán felicitó a Krasznahorkai pese a las críticas del escritor premio Nobel de Literatura

El reconocimiento internacional a László Krasznahorkai como Nobel de Literatura ha generado obvias reacciones en el ámbito político húngaro, especialmente por parte del primer ministro Viktor Orbán, a quien el escritor ha criticado abiertamente en diversas ocasiones. En un mensaje breve publicado en sus cuenstas de redes sociales, Orbán expresó: “László Krasznahorkai, Nobel de Literatura de Hungría, es motivo de orgullo para nuestra nación. ¡Felicidades!”.

La relación entre Krasznahorkai y el gobierno húngaro ha estado marcada por la distancia y la crítica. El autor, conocido por su mirada aguda sobre la realidad política de su país, ha calificado al gobierno de Orbán como “un caso psiquiátrico” debido a su postura respecto a la guerra en Ucrania. En una entrevista concedida a la revista Yale Review en febrero, el escritor cuestionó la neutralidad defendida por el Ejecutivo de su país: “¿Cómo puede un país ser neutral cuando los rusos invaden un país vecino?”, declaró al medio estadounidense.

Viktor Orban y el presidente
Viktor Orban y el presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskiy en junio de 2024: Krasznahorkai cuestiona la neutralidad de Hungría en la guerra (Foto: archivo REUTERS/Yves Herman)

En otras declaraciones al diario sueco Svenska Dagbladet a comienzos de este año, Krasznahorkai profundizó en su visión sobre la situación nacional: “Hoy en Hungría no queda esperanza, y no es solo por el régimen de Orbán”, afirmó al periódico. Añadió que “el problema no es solo político, sino también social”, subrayando la complejidad de los desafíos que enfrenta el país.

Este viernes, en una entrevista en la emisora Kossuth Radio desde la ciudad rumana de Cluj-Napoca, Orbán abordó temas de política vecinal, economía y controversias políticas, y concluyó felicitando a Krasznahorkai por el Nobel, calificando el galardón como “un honor inmenso para la nación”. El primer ministro comparó este tipo de reconocimientos con las medallas de oro olímpicas, al considerar que reflejan la creatividad y la contribución perdurables de Hungría a la humanidad.

Laszlo Krasznahorkai en Frankfurt, minutos
Laszlo Krasznahorkai en Frankfurt, minutos después de haber sido galardonado con el premio Nobel de Literatura (Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Otros líderes políticos y personajes de la vida social y cultural de Hungría también expresaron su orgullo y felicitaron a László Kraszahorkai. “Lo felicitó del corazón”, afirmó el alcalde de Budapest, el progresista Gergely Karácsony, quien agregó que “el Premio Nobel está en su lugar perfecto”, y que el autor de Tango satánico ha merecido la distinción. El líder de la oposición, Péter Magyar, envió sus felicitaciones “respetuosas” al nuevo Nobel de Literatura y recordó que las obras de Krasznahorkai “representan el mundo olvidado de las zonas rurales húngaras y de las personas oprimidas por el poder.

“Estoy muy contento de que haya ganado”, afirmó en declaraciones al portal Népszava.hu el famoso director húngaro Béla Tarr, que ha trabajado y colaborado con Krasznahorkai en muchos de sus largometrajes. “Hemos trabajado juntos durante muchos años y que haya ganado es una alegría increíble”, afirmó Tarr.

Con información de: AFP y EFE

