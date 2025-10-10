Cultura

Guillermo del Toro impulsa un centro internacional para preservar la animación stop motion en el cine

El director mexicano se une a una reconocida escuela francesa y a Netflix para crear un espacio dedicado a preservar esta técnica tradicional, “siempre al borde de la extinción” en sus palabras

Guardar
Guillermo del Toro se asocia
Guillermo del Toro se asocia con escuela de París y Netflix para crear centro de formación en stop motion (Foto: REUTERS/Yara Nardi)

El cineasta mexicano Guillermo del Toro anunció este viernes que se asociará con una escuela de cine de París y Netflix para crear un centro de formación que ayude a preservar la técnica histórica de animación “stop motion”: el proceso más antiguo de animación, que consiste en simular el movimiento a partir de fotogramas sucesivos de objetos estáticos.

El proceso se remonta a finales del siglo XIX y actualmente el estudio británico Aardman, y sus películas Wallace y Gromit o Pollitos en fuga, son los ejemplos más conocidos. “Los nombres importantes del ‘stop motion’ tienen todos más de 50 años”, declaró Del Toro en París, en la prestigiosa escuela de artes visuales de Gobelins. “El ‘stop motion’ está perpetuamente al borde de la extinción. Y lo preservan perpetuamente personas un poco locas. Es un pequeño culto con gente muy devota”, bromeó el cineasta, que dirigió la película animada Pinocho en 2022 utilizando esta técnica.

El stop motion es valorado
El stop motion es valorado por Del Toro como la forma más bella e íntima de animación (Foto: prensa Netflix)

Del Toro siempre ha considerado a la animación como su primer amor. Así lo recordó cuando contó sus inicios en el género, utilizando la cámara Super 8 de su padre. En junio de 2023 durante el Festival de Cine de Animación de Annecy (Francia), declaró que solo le quedan unos pocos largometrajes “reales”, dejando claro que prefiere centrarse en la animación. “Hay un par de películas más de acción real que quiero hacer, pero no muchas”, dijo del Toro. “Después de eso, sólo quiero hacer animación. Ése es el plan”.

Para el director mexicano, el stop-motion es “la forma más bella de animación, porque es la más íntima”. “Siempre hay una fuerte conexión entre el animador y el modelo físico”, afirmó. “La animación es para los espíritus no domesticados. La animación es decirle “jódete” al mundo tal y como te lo presentaron de niño. No dejes de mandar al mundo a la mierda. ¡Sigue diciéndolo hasta que te estrelles! Eso es lo importante de los monstruos. Me encantan porque representan un “fuck you” corporal al mundo”.

"Frankenstein", la próxima película de
"Frankenstein", la próxima película de Guillermo del Toro, se estrenará en cines en octubre y en noviembre en Netflix (Foto: Ken Woroner/Netflix)

Del Toro, cuya último largometraje, Frankenstein, protagonizado por Oscar Isaac, se estrenará en cine el 23 de octubre y en Netflix el 7 de noviembre , afirmó que valora el “stop motion” como un arte que está fuera del alcance de la inteligencia artificial. “En una época en la que la IA puede infiltrarse en cualquier otra forma de animación, [este arte] está protegido. Eso es realmente bueno”, dijo, en presencia del codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos.

Los detalles del proyecto, como la inversión y el equipamiento, se finalizarán en los próximos meses. La fecha de inauguración del estudio se anunciará más adelante, informó la directora del centro, Valerie Moatti.

Fuente: AFP

Temas Relacionados

Guillermo del ToroCineStop motionUltimas noticias América

Últimas Noticias

Efecto Premio Nobel: se agotan los libros de Krasznahorkai y apuran las reimpresiones

De prácticamente desconocido a celebridad, los lectores desbordaron la existencia de ejemplares del autor húngaro

Efecto Premio Nobel: se agotan

Una película mexicana triunfó en la competencia internacional del Festival de Cine de la Provincia de Buenos Aires

“Cobre”, dirigida por Nicolás Pereda, se llevó los premios a mejor película, dirección, actor, fotografía y montaje, durante la ceremonia de cierre de la tercerca edición de FICPBA

Una película mexicana triunfó en

Orson Welles: a 40 años de su muerte, la historia del genio detrás de “Citizen Kane”

Desde una infancia marcada por la tragedia hasta conquistar Hollywood, el director que murió el 10 de octubre de 1985 dejó huella con una película considerada una de las mejores de todos los tiempos

Orson Welles: a 40 años

Gabriel Rolón desafía: ¿y si no está tan mal la soledad?

El psicoanalista presenta un libro que rompe con los estigmas tradicionales del aislamiento e invita a comprender esa vivencia como parte del desarrollo humano

Gabriel Rolón desafía: ¿y si

Damien Hirst, Invader y Shepard Fairey revolucionan Londres con una muestra que une arte urbano y provocación

Tres referentes del arte contemporáneo, conocidos por su espíritu rebelde, exhiben obras colaborativas y piezas inéditas en la muestra “Triple Trouble”

Damien Hirst, Invader y Shepard
ÚLTIMAS NOTICIAS
La rata topo desnuda que

La rata topo desnuda que puede vivir más de 40 años sin enfermedades: claves de su longevidad

Quién era Fede Dorcaz, el cantante y modelo argentino asesinado a tiros en México

Diputados busca definir representantes en la AGN antes del recambio parlamentario

Asesinaron a un modelo y cantante argentino en México: la Justicia sospecha de un ataque planeado

Tragedia en José C. Paz: un policía de 27 años murió tras chocar con su moto durante una persecución

INFOBAE AMÉRICA
Crisis política en Francia: Emmanuel

Crisis política en Francia: Emmanuel Macron volvió a nombrar como primer ministro a Sebastien Lecornu

La rata topo desnuda que puede vivir más de 40 años sin enfermedades: claves de su longevidad

Las autoridades del premio Nobel investigan una posible filtración de datos tras un pico de apuestas antes del anuncio oficial

Efecto Premio Nobel: se agotan los libros de Krasznahorkai y apuran las reimpresiones

El gobierno británico acelera la reforma urbanística para impulsar la economía antes del presupuesto

TELESHOW
Rocío Marengo contó que le

Rocío Marengo contó que le indicaron reposo en medio de su embarazo: “Me asusté”

Mirtha Legrand habló de la serie de su vida y respondió sobre la posibilidad de trabajar con Susana

Marta González reapareció con un video luego de varios días de silencio: “No le podía levantar el ánimo a nadie”

Pedro Rosemblat saludó a Lali Espósito por su cumpleaños con un romántico video: “Te amo”

Emilia Attias palpita la previa de Masterchef: la intimidad de la grabación y las fotos de sus primeros platos