Cultura

Elena Roger protagonizará ópera rock, con música de Charly García, sobre las invasiones inglesas

La actriz liderará el elenco de “Invasiones I”, una ambiciosa producción con libreto de Ricardo Hornos, que se estrenará en marzo de 2026 en el Teatro San Martín

Guardar
Elena Roger
Elena Roger

La próxima temporada teatral de Buenos Aires se prepara para recibir una propuesta de gran envergadura: Elena Roger encabezará el elenco de una ópera rock inspirada en las invasiones inglesas de 1806, que se estrenará en marzo de 2026 en la sala Martín Coronado del Teatro San Martín.

La obra, titulada Invasiones I. No bombardeen Buenos Aires, cuenta con libreto y dirección de Ricardo Hornos y música original de Charly García, y fue presentada oficialmente en el marco del programa “Buenos Aires en Madrid”, que se desarrolla en la capital española.

La obra propone una mirada contemporánea sobre uno de los episodios fundacionales de la historia argentina, abordando los momentos de desconcierto y resistencia que precedieron a la defensa del Río de la Plata.

La obra contará con una
La obra contará con una banda sonora inspirada en el universo musical de Charly García (Jaime Olivos)

El espectáculo se distinguirá por una ambiciosa puesta en escena y un despliegue escenográfico de gran escala, acompañado por una banda sonora inspirada en el universo musical de Charly García.

La puesta en escena, que será una coproducción entre el Complejo Teatral de Buenos Aires y Club Media, reunirá a más de treinta artistas en escena, muchos de los cuales serán seleccionados a través de audiciones abiertas. El Complejo Teatral ha abierto la convocatoria para actores y actrices interesados en integrar el elenco, con audiciones programadas entre el miércoles 8 y el miércoles 22 de octubre. Los requisitos y detalles para participar están disponibles en www.complejoteatral.gob.ar, y las consultas pueden dirigirse al correo audicion@complejoteatral.gob.ar.

Durante la presentación oficial, Elena Roger y Ricardo Hornos acompañaron a Gabriela Ricardes e interpretaron canciones emblemáticas de Charly García, que fueron coreadas y aplaudidas por el público presente. Este evento formó parte de las más de 70 propuestas culturales que integran el programa “Buenos Aires en Madrid”, una iniciativa orientada a proyectar la identidad artística porteña en la capital española y a fortalecer el intercambio cultural entre ambas ciudades.

Temas Relacionados

Invasiones I Teatro San Martín Elena Roger Charly García Ópera rock

Últimas Noticias

“Jornadas Fogwill”: archivos secretos, voces que desafían la tradición y la provocación del “poeta punk”

El Malba se prepara para dos días intensos dedicados a la obra de Rodolfo Fogwill, con charlas, análisis de sus textos más icónicos, debates, discusiones y un cierre musical a cargo de Antonio Birabent

“Jornadas Fogwill”: archivos secretos, voces

La novela del premio Nobel de Literatura escrita en una sola frase a lo largo de más de 400 páginas

“Herscht 07769″, publicada en 2024, explora la crisis social y política global a través de una historia ambientada en un pequeño pueblo alemán, con un estilo que arrastra al lector sin respiro

La novela del premio Nobel

Publican relatos mágicos de Virginia Woolf, perdidos hace más de un siglo

“La vida de Violet” presenta historias fantásticas y experimentales de su juventud, inspiradas en la relación con su amiga y musa Violet Dickinson

Publican relatos mágicos de Virginia

Lila Downs celebra el auge de la música tradicional mexicana y su poder para unir identidades

La cantante destacó el crecimiento de un movimiento que rescata los géneros regionales, impulsando el orgullo por la diversidad cultural y lingüística de México en escenarios nacionales e internacionales

Lila Downs celebra el auge

El día en que un editor independiente argentino despertó con un Premio Nobel en su catálogo

Maximiliano Papandrea es el responsable de Sigilo, un pequeño sello que tiene entre sus autores a László Krasznahorkai. “Esto no le pasa prácticamente a nadie”, dice, emocionado

El día en que un
ÚLTIMAS NOTICIAS
Córdoba: detuvieron a un policía

Córdoba: detuvieron a un policía acusado de participar en un brutal asalto a dos jubilados

¿Los perros pueden volverse adictos a sus juguetes?

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales, este jueves 9 de octubre

El economista que más escucha Milei dijo que el Gobierno “va a hacer lo imposible para que no se les vaya el tipo de cambio”

Qué es Zangi, la aplicación que habrían utilizado los autores del triple femicidio para transmitir los crímenes

INFOBAE AMÉRICA
El Gobierno de Luis Arce

El Gobierno de Luis Arce justifica la recesión que proyecta el Banco Mundial: la atribuye a bloqueos y “ataques a la economía”

Así fue el primer intento exitoso de desviar un asteroide y por qué su órbita cambió después del impacto

Putin admitió la responsabilidad rusa en el derribo del avión de Azerbaiyán que dejó 38 muertos: “No podemos devolverles la vida”

El papa León criticó la economía que margina a los pobres mientras los ricos viven en el lujo

La dictadura de Corea del Norte cumple 80 años: qué países asisten a los festejos

TELESHOW
Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sellaron su reconciliación en Perú: locuras por amor y nuevos proyectos

El conmovedor recuerdo de Ana Rosenfeld a cuatro años de la muerte de su esposo Marcelo: “Te extraño, Amorcito”

Las fuertes críticas a la China Suárez en el avión de regreso a Turquía con Mauro Icardi: “Quería la vida de Wanda”

El momento más emotivo en La Voz Argentina: un padre, un hijo y un tango que conmovió a Lali Espósito

Luck Ra sorprendió a las fanáticas de la coreografía viral en su show de Vélez: “Quiero hacer algo con ustedes”