Elena Roger protagonizará ópera rock, con música de Charly García, sobre las invasiones inglesas

La próxima temporada teatral de Buenos Aires se prepara para recibir una propuesta de gran envergadura: Elena Roger encabezará el elenco de una ópera rock inspirada en las invasiones inglesas de 1806, que se estrenará en marzo de 2026 en la sala Martín Coronado del Teatro San Martín.

La obra, titulada Invasiones I. No bombardeen Buenos Aires, cuenta con libreto y dirección de Ricardo Hornos y música original de Charly García, y fue presentada oficialmente en el marco del programa “Buenos Aires en Madrid”, que se desarrolla en la capital española.

La obra propone una mirada contemporánea sobre uno de los episodios fundacionales de la historia argentina, abordando los momentos de desconcierto y resistencia que precedieron a la defensa del Río de la Plata.

La obra contará con una banda sonora inspirada en el universo musical de Charly García (Jaime Olivos)

El espectáculo se distinguirá por una ambiciosa puesta en escena y un despliegue escenográfico de gran escala, acompañado por una banda sonora inspirada en el universo musical de Charly García.

La puesta en escena, que será una coproducción entre el Complejo Teatral de Buenos Aires y Club Media, reunirá a más de treinta artistas en escena, muchos de los cuales serán seleccionados a través de audiciones abiertas. El Complejo Teatral ha abierto la convocatoria para actores y actrices interesados en integrar el elenco, con audiciones programadas entre el miércoles 8 y el miércoles 22 de octubre. Los requisitos y detalles para participar están disponibles en www.complejoteatral.gob.ar, y las consultas pueden dirigirse al correo audicion@complejoteatral.gob.ar.

Durante la presentación oficial, Elena Roger y Ricardo Hornos acompañaron a Gabriela Ricardes e interpretaron canciones emblemáticas de Charly García, que fueron coreadas y aplaudidas por el público presente. Este evento formó parte de las más de 70 propuestas culturales que integran el programa “Buenos Aires en Madrid”, una iniciativa orientada a proyectar la identidad artística porteña en la capital española y a fortalecer el intercambio cultural entre ambas ciudades.