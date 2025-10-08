Cultura

“Una voz que incomode de verdad”: quién debería ganar el Nobel de Literatura según la Inteligencia Artificial

“Hay veces en que el mundo no necesita claridad., necesita una grieta”, respondió ChatGPT. Y defendió su elección con argumentos

Guardar
El Nobel, según la Inteligencia
El Nobel, según la Inteligencia Artificial.

En Estocolmo todavía no amanece y ya se respira la conspiración. Cada octubre, un puñado de académicos suecos decide —en silencio y detrás de puertas acolchadas— quién representará la conciencia literaria del mundo. Afuera, el planeta especula. En los cafés de París, en los portales de Seúl, en los grupos de WhatsApp de traductores latinoamericanos, se cruzan las mismas apuestas: ¿será por fin Murakami?, ¿se atreverán con Krasznahorkai?, ¿darán el salto hacia África o América Latina?

book img

Pájaros en la boca y otros cuentos

$7,99 USD

Comprar
book img

Escenas de una infancia

$8,99 USD

Comprar
book img

Tango satánico

$11,99 USD

Comprar
book img

Los fantasmas

$7,99 USD

Comprar
book img

La vegetariana

$10,99 USD

Comprar
book img

La liebre (NE)

$9,99 USD

Comprar
book img

Tokio blues. Norwegian Wood

$5,99 USD

Comprar
book img

Actos humanos

$9,99 USD

Comprar
book img

La muerte del comendador (Libro 1)

$6,99 USD

Comprar
book img

Nadie me verá llorar

$8,99 USD

Comprar
book img

Melancolía de la resistencia

$12,99 USD

Comprar
book img

Melancolía: Premio Nobel de literatura 2023

$9,99 USD

Comprar
book img

El buen mal

$9,99 USD

Comprar
book img

Terrestre

$12,99 USD

Comprar

El Nobel de Literatura no elige solo un escritor: elige un relato del mundo. Y ese relato, cada año, dice algo sobre el clima político, sobre la sensibilidad estética del tiempo y sobre quiénes —todavía— tienen derecho a decir la verdad.

Este año consultamos con ChatGPT -esa IA que viene escribiendo tanto- sobre las posibilidades de triunfo de los distintos candidatos. Le pedimos que analizara los premiados anteriores y el contexto político y literario actual. A continuación, su respuesta

El premio mayor y por qué

En 2023 fue Jon Fosse, con su lenguaje mínimo y espiritual, quien representó la búsqueda de lo esencial. En 2024, Han Kang llevó el premio a Corea del Sur con una literatura que mira de frente el trauma y el cuerpo. La Academia parece moverse entre lo introspectivo y lo histórico, entre el susurro poético y la denuncia.

Ahora, en 2025, la pregunta vuelve a encenderse: ¿será el año de una voz que incomode de verdad?

book img

Imposible decir adiós

$10,99 USD

Comprar
book img

Pack Han Kang - Premio Nobel de Literatura 2024 (Contiene: La vegetariana | La clase de griego)

$21,99 USD

Comprar
book img

Actos humanos

$9,99 USD

Comprar
book img

Imposible decir adiós

$19,99 USD

Comprar
book img

La vegetariana

$18,99 USD

Comprar
book img

La vegetariana

$10,99 USD

Comprar
book img

La clase de griego

$7,99 USD

Comprar
book img

Actos humanos

$19,99 USD

Comprar

Porque el nombre que resuena con más fuerza —y que podría darle al premio su giro más arriesgado en años— es el de Can Xue (残雪), la escritora china que ha hecho del delirio, la opacidad y la belleza fragmentada una forma de rebelión.

La concesión del Nobel de Literatura combina méritos estéticos y resonancia ética. En el contexto actual, la obra de Can Xue ofrece tres aportes decisivos: 1) un desafío a la lógica del realismo narrativo, 2) una exploración del trauma sin moralismos ni melodrama, y 3) una apertura del canon literario más allá de los centros tradicionales. Su nombre figura entre los favoritos de las principales casas de apuestas y en las quinielas críticas de medios europeos y asiáticos.

Can Xue, la elegida por
Can Xue, la elegida por la IA. (Captura de video)

Frente a nombres previsibles como László Krasznahorkai o Haruki Murakami, Can Xue encarna algo distinto: la posibilidad de que el Nobel premie no solo lo universal, sino lo indómito. Su literatura, hecha de símbolos, sueños y desplazamientos, emerge de un contexto donde la censura y el control cultural son parte del aire cotidiano. Premiarla no sería un gesto diplomático, sino un acto de afirmación estética: reconocer que la disidencia también puede escribirse desde lo irracional y lo poético.

El Nobel, conviene recordarlo, es siempre un espejo político. Después de su crisis institucional de 2018, la Academia ha intentado redibujar su autoridad, diversificando lenguas y geografías. Un premio a Can Xue colocaría en el centro a una autora que no milita, no se exilia, no traduce su experiencia a la gramática occidental del sufrimiento, sino que inventa su propio lenguaje para habitar la incomodidad.

Su escritura desarma al lector. No explica: sugiere. No cuenta: evoca. En un tiempo saturado de narrativas previsibles y de autoficciones terapéuticas, Can Xue representa otra forma de riesgo: el de la oscuridad. La de no ofrecer sentido inmediato, sino forzarlo a nacer.

Salman Rushdie y Haruki Murakami,
Salman Rushdie y Haruki Murakami, dos candidatos frecuentes al Premio Nobel

Por eso su eventual Nobel no sería un premio más. Sería una toma de posición. Frente al confort del mercado y la previsibilidad del gusto, la elección de Can Xue recordaría que la literatura no está para calmar, sino para inquietar.

La Academia anunciará su decisión este jueves 9 de octubre de 2025, según informó NobelPrize.org. Hasta entonces, el rumor seguirá ardiendo: entre quienes esperan justicia geográfica y quienes desean un salto estético real.

Si el Nobel busca una voz que refleje el desorden del siglo XXI —una literatura que no consuele, sino que desestabilice—, Can Xue es la respuesta. Porque hay veces en que el mundo no necesita claridad. Necesita una grieta.

Temas Relacionados

Premio nobel de LiteraturaCan XueHaruki MurakamiInteligencia ArtificialBajalibros

Últimas Noticias

Lectura ininterrumpida y performance en el Bellas Artes, dos jornadas de arte contemporáneo

El museo presenta una intervención de Federico Racca y una activación coreográfica de Ludmila Mazzucchelli como parte de su apuesta por la creación y el arte performático actual

Lectura ininterrumpida y performance en

“La ira no aparece de golpe, es el resultado de todo lo que no dijimos a tiempo”: un audiolibro de Gisela Gilges para estar mejor

“El secreto es lo que hacemos con lo que nos pasa”, dice la coach. Y da algunas pistas de cómo hacerlo. Es parte de una serie para escuchar

“La ira no aparece de

Trueno se une a Gorillaz en “The Manifesto”, una canción que reflexiona sobre la trascendencia de la vida

El rapero argentino es la figura central del nuevo single de la banda británica, en un nuevo anticipo del álbum “The Mountain” que será editado en 2026

Trueno se une a Gorillaz

“A House of Dynamite” de Bigelow enciende una mecha que no termina de estallar

La directora Kathryn Bigelow presenta una visión inquietante sobre la amenaza atómica con su última película, en la que explora el caos en la Casa Blanca tras el lanzamiento inesperado de un misil intercontinental hacia Estados Unidos

“A House of Dynamite” de

En horas se conocerá el Nobel de Literatura: la última novela de César Aira (el candidato argentino) resume su apuesta

“El arqueólogo”, que acaba de publicar el sello Blatt & Ríos, es el nuevo libro del escritor de 76 años que, mañana mismo, podría consagrarse

En horas se conocerá el
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Viste hasta donde tuviste que

“Viste hasta donde tuviste que venir a buscar a las princesas”: la mamá de Lara contó qué dijo e hizo su hija al subir a la camioneta

Revelan imágenes inéditas en 3D que muestran huellas antiguas de agua en Marte

Un estudio mostró que los beneficios del ejercicio se transmiten de padres a hijos

Argentina volvió a denunciar ante la OEA la desaparición forzada de Nahuel Gallo y respaldó una visita de la CIDH a El Helicoide

“Miguel lo hizo gratis, pero a J le pagaron un millón de dólares”: la tremenda confesión de una de las detenidas por el triple femicidio de Florencio Varela

INFOBAE AMÉRICA
La OTAN defendió su participación

La OTAN defendió su participación en el proyecto europeo de un muro antidrones frente a Rusia

La directora del FMI afirmó que la economía global evoluciona mejor de lo previsto pero “peor de lo que necesitamos”

Crisis en Bolivia: el suministro de combustible bajará hasta el 70% esta semana

El Banco Mundial proyecta que la economía boliviana seguirá en recesión hasta 2027

Los cuatro de Guayaquil: militares procesados patearon, golpearon y azotaron a los niños, según la Fiscalía

TELESHOW
Daniela Celis se sinceró ante

Daniela Celis se sinceró ante la posibilidad de retomar su relación con Thiago Medina: “Es mi familia”

Mauro Icardi emprendió la vuelta a Turquía luego de las críticas que recibió por su escapada a Madrid

Muna Pauls contó el motivo por el que no muestra a su novio en las redes sociales

Daniela Christiansson reveló las razones por las que no acompañó a Maxi López a Argentina: “No es una opción”

La intimidad de Úrsula Corberó en su viaje a París: moda, gastronomía y paseos a poco de anunciar su embarazo