Cultura

Lectura ininterrumpida y performance en el Bellas Artes, dos jornadas de arte contemporáneo

El museo presenta una intervención de Federico Racca y una activación coreográfica de Ludmila Mazzucchelli como parte de su apuesta por la creación y el arte performático actual

Guardar
El Museo Nacional de Bellas
El Museo Nacional de Bellas Artes presenta la intervención “Veinticuatro” de Federico Racca, una lectura performática de 24 horas

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta Veinticuatro, una intervención que el escritor y artista visual cordobés Federico Racca llevará a cabo durante 24 horas continuas en la sala dedicada a Francisco de Goya, en la planta baja. La acción tendrá lugar el jueves 9 de octubre e incluirá la lectura ininterrumpida de la obra La flor del diente de león (2021), de autoría de Racca. Según lo informado por la institución, el evento podrá seguirse en tiempo real a través del canal de YouTube del museo.

El proyecto busca explorar los límites del tiempo, el cuerpo y el lenguaje a partir de la presencia constante del artista, que propone transformar ese acto en un ejercicio de resistencia y presencia sostenida. Como parte del enfoque digital de la propuesta, la transmisión se realizará desde las 11 de la mañana del jueves, a través de la plataforma www.youtube.com/@MNBAdigital. La idea de Racca es “trascender el espacio físico del Museo para que el gesto habite también el territorio digital”.

El museo también ofrecerá una
El museo también ofrecerá una activación coreográfica de Ludmila Mazzucchelli en la exposición de Alicia Herrero.

En continuidad con las actividades vinculadas a las artes performáticas y la creación contemporánea, el Museo albergará, también, el viernes 10 y el sábado 11 de octubre a las 18 horas una activación coreográfica a cargo de la bailarina Ludmila Mazzucchelli. Esta intervención forma parte de la exposición temporaria Inequidad, desplazamientos, ondulaciones, expuesta por la artista argentina Alicia Herrero en una sala del primer piso.

Herrero, de acuerdo con la información oficial, indicó que la performance busca transformarse en una representación física de la interacción entre formas, materiales y escalas que componen la instalación. Mazzucchelli, por su parte, destacó que la dinámica de la coreografía introduce una nueva relación entre el cuerpo, el objeto y el espacio,en relación con la exhibición de Herrero.

La exposición Inequidad, desplazamientos, ondulaciones, curada por Mariana Marchesi, permanecerá abierta al público hasta el 19 de octubre, de martes a viernes entre las 11 y las 19:30, y sábados y domingos entre las 10 y las 19:30.

El Museo Nacional de Bellas Artes, que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Cultura de la Nación y con el respaldo de Amigos del Bellas Artes, está ubicado en la Avenida del Libertador 1473, en la Ciudad de Buenos Aires.

Fuente y fotos: gentileza prensa del Museo Nacional de Bellas Artes.

Temas Relacionados

Museo Nacional de Bellas ArtesperformanceFederico Racca"Veinticuatro"Alicia HerreroLudmila MazzucchelliCiudad de Buenos Aires

Últimas Noticias

“La ira no aparece de golpe: es el resultado de todo lo que no dijimos a tiempo”: un audiolibro de Gisela Gilges para estar mejor

“El secreto es lo que hacemos con lo que nos pasa”, dice la coach. Y da algunas pistas de cómo hacerlo. Es parte de una serie para escuchar

“La ira no aparece de

Trueno se une a Gorillaz en “The Manifesto”, una canción que reflexiona sobre la trascendencia de la vida

El rapero argentino es la figura central del nuevo single de la banda británica, en un nuevo anticipo del álbum “The Mountain” que será editado en 2026

Trueno se une a Gorillaz

“A House of Dynamite” de Bigelow enciende una mecha que no termina de estallar

La directora Kathryn Bigelow presenta una visión inquietante sobre la amenaza atómica con su última película, en la que explora el caos en la Casa Blanca tras el lanzamiento inesperado de un misil intercontinental hacia Estados Unidos

“A House of Dynamite” de

En horas se conocerá el Nobel de Literatura: la última novela de César Aira (el candidato argentino) resume su apuesta

“El arqueólogo”, que acaba de publicar el sello Blatt & Ríos, es el nuevo libro del escritor de 76 años que, mañana mismo, podría consagrarse

En horas se conocerá el

Los últimos días Mario Vargas Llosa fueron de paseos y recuerdos por las calles de Lima

En un homenaje en París, los hijos del escritor peruano relataron sus recorridas por sitios emblemáticos de sus novelas más famosas. “Recordaba al menos un poquito”, contó Álvaro Vargas Llosa

Los últimos días Mario Vargas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Uno por uno, los numerosos

Uno por uno, los numerosos femicidios registrados en Argentina durante los últimos meses

Facundo Manes denunció a Martín Menem por amenazas: “Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda”

Diputados debate la reforma al régimen de DNU para limitar las facultades de Javier Milei

El Tesoro, con poco poder de fuego para contener el dólar: cuánto espera el mercado que dure su intervención

Condenaron a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el intento de asesinato de Cristina Kirchner

INFOBAE AMÉRICA
“La ira no aparece de

“La ira no aparece de golpe: es el resultado de todo lo que no dijimos a tiempo”: un audiolibro de Gisela Gilges para estar mejor

Trueno se une a Gorillaz en “The Manifesto”, una canción que reflexiona sobre la trascendencia de la vida

¿Cuántos hijos tiene Elon Musk y a qué se dedican?

El OPPO Reno14 5G aterriza en Colombia con IA y un flash pensado para fiestas inolvidables

Denuncian que los periodistas nicaragüenses exiliados viven en desprotección e incertidumbre

TELESHOW
Daniela Christiansson reveló las razones

Daniela Christiansson reveló las razones por las que no acompañó a Maxi López a Argentina: “No es una opción”

La intimidad de Úrsula Corberó en su viaje a París: moda, gastronomía y paseos a poco de anunciar su embarazo

La felicidad de Matías Martín paseando por Roma con sus tres hijos: “Lo que más amo”

La íntima revelación de Hernán Drago entre el dolor, el legado y el recuerdo: “Hace un mes falleció mi papá”

Mónica Farro dio detalles de su salud después de ir a una guardia de urgencia